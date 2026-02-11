てんちむ、彼氏との“衝撃の別れ”を告白「手切れ金払えって」まさかの請求額にスタジオ騒然！山本裕典、ルール無視の12歳年下イケメンにガチ指摘「顔がいいだけ、中身ゼロ」『愛のハイエナ season5』#6

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・ニューヨークがMCを務める、「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season5』の#6を2026年2月10日（火）よる11時より放送いたしました。

『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティです。

■山本裕典（38）、ルール無視の12歳年下イケメンにガチ指摘「顔がいいだけ」「中身ゼロ」

「金八先生見てるみたい」ニューヨーク＆さらば青春の光も釘付けの激アツ展開に

2月10日（火）放送の#6では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」第4弾を放送。今シリーズでは、山本が“ホストの師匠”ともいえる軍神（心湊一希）とともに、エリートホストが在籍するも営業不振が続く歌舞伎町のホストクラブ『Leo』の店舗改革に挑んでいます。

出勤3日目の後半戦となる今回、ホストたちの気持ちを一つにしたい山本と、チームワークを軽視する売上至上主義の主力ホスト・美月との対立がさらに激化。後輩ホストのバースデーイベント中、美月が「自分が行かなくたって売上は変わらない」とシャンパンコールへの参加を拒否する事態が発生します。山本は「一回そういうの味わってみてよ」とプライドを捨てて説得を試みますが、美月は「綺麗事染みてんのが嫌い」と一蹴。これに対し山本は「顔だけで生きてきたら、誰にも相手にされなくなる」「世間からも干されて、誰からも嫌われて...」「昔の俺を見てるようなんだよ」と、自身の波乱万丈な芸能生活を重ね、説教しました。しかし、美月は他のホストのシャンパンコールに参加せずとも“自分は売れている”と主張を曲げず。そんな美月に、山本は「顔がいいだけだろ？中身ゼロやんけ」と語気を強めました。山本の熱い言葉に、スタジオのニューヨーク・屋敷は思わず「金八先生見てるみたい」と漏らしました。さらに、この日の営業も終盤を迎えた頃、喫煙所で不満をぶちまける山本のもとに美月が現れます。「お金が欲しくてやってる」と語る美月は、自身が“金”に執着すようになった過去の経験を打ち明けます。これまで明かされなかった美月の過去を知り、山本はさらに店舗改革の難しさを痛感することに...？スタジオゲストのAKB48の元メンバー・松井珠理奈、HKT48の元メンバーでタレントの村重杏奈も「感情が忙しい」「入り込んじゃった」と息を呑む、怒涛の展開となりました。

・山本裕典がブチ切れた、12歳年下"生意気ホスト"のビジュアル

■整形総額600万円、「整形をやめるきっかけが欲しい」24歳女子が涙ながらに苦悩を吐露

番組後半では、沖縄を舞台に、整形を経験した女性たちが本気で恋人を探す恋愛企画「シリコンズ・ラブ」第2弾を放送しました。メンバー全員での夕食時には、パチンコ店勤務のまい（24歳）が「（整形前の顔は）嫌だからこそ知ってもらわないと、ありのままの自分を好きになってもらえない」と語り、自身の整形前の写真を披露する場面も。その後、商社マンのしゅんぺい（25歳）と2ショットになったまいは、整形総額600万円を費やした現在、「整形をやめたい」と打ち明けます。「素敵な人ができれば、幸せになって、やめられるんじゃないかと思う」「そういうきっかけが欲しい」と、涙ながらに期待と不安を吐露しました。

・整形総額600万円、「整形やめたい」24歳女子のダウンタイム写真

■21歳の現役上智大生が整形前の顔を公開、元彼の衝撃発言を告白「整形しろ」「痩せろ」

また、現役上智大学生のなの（21歳）も、中学2年生当時の“整形前の写真”を公開。しゅんぺいと、ダンサーのロト（29歳）とから整形に踏み切った理由について聞かれると、高校から大学にかけて付き合っていた元彼の存在を告白。なのは「見た目の悪口を言ってくる人だった」と振り返り、「整形しろ」「付き合ってるのが恥ずかしい」「もっと痩せろ」などと衝撃的な発言を受けていたことを明かしました。その後、ロトとサウナで2ショットになった際も、「整形をしなかったら、本当に生きていなかったと思う」「死ぬくらいなら整形しようと思った」と、決死の覚悟で整形をした過去を語ったなの。元恋人の心ない言葉で傷つけられたなのの経験に、男性メンバーも神妙な面持ちで耳を傾けました。

・21歳の現役上智大生が整形前の顔を公開、元彼の衝撃発言を告白「整形しろ」

■てんちむ、彼氏との“衝撃の別れ”を告白「手切れ金払えって」まさかの請求額にスタジオ騒然

スタジオでは、YouTuber・てんちむと、元タレントでクリエイターのおかもとまりがゲスト出演。整形女子たちのVTRを見届け、てんちむが過去の壮絶な恋愛エピソードを披露しました。MCからの「男性を選ぶ時に大事にしている部分は？」という問いに、「やっぱり中身」と答えたてんちむは、「若い時の話なんですけど...」と切り出すと、「当時付き合っていた彼氏と別れる時に、『別れたいなら、手切れ金払え』って言われた」と衝撃の高額請求を告白。さらに「貯金はあったので本当に渡した」と語り、MC陣を驚愕させます。手切れ金として実際に払ったものの、のちに支払った金額に対して「めちゃめちゃ大きい」「取り返したくなった」と我に返ったてんちむは、元恋人に返済を要求。その際、元恋人からは「これからも会ってくれたらいいよ」と言われたものの、最終的には全額完済されたと振り返りました。「お金が返されたら、後腐れなく終わりました」と事の顛末を語ったてんちむにMC陣は終始驚きの表情を浮かべました。YouTuberとして活躍してきたてんちむも「取り返したい」と思い返した高額請求は一体いくら…？

・てんちむが語る衝撃の”手切れ金”と”別れ方”

本放送は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひ、ご覧ください。

■ABEMA『愛のハイエナ season5』 概要

#6見逃し配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-1833_s5_p6

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-1833

出演：

ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）

さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）

スタジオゲスト：

松井珠理奈

村重杏奈

てんちむ

おかもとまり

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

