【開催レポート】2月10日（火）に「縮小市場でも伸びる工務店　成長戦略×AIがつくる次の10年」を実施

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）は去る2月10日（火）『縮小市場でも伸びる工務店 成長戦略×AIがつくる次の10年～10年で売上10.3倍成長！静岡県浜松市トップシェアビルダーが実践する「高収益・多角化戦略」と「AI戦略」～』をオンラインで開催し、当日は63名の方にご参加いただきました。

今回のセミナーは、住宅市場が縮小し資材高騰が続く厳しい環境下において、10年間に売上を10.3倍へと急成長させた株式会社LIFEFUNDの 白都卓磨代表取締役にご登壇いただき、縮小市場を勝ち抜くための「マルチブランド戦略」と、生産性を劇的に向上させる「AI経営」の具体的事例を語っていただきました。

白都社長は人口減少や金利上昇といったマクロ環境の変化を冷静に分析し、単なる新築住宅会社か

ら地域社会のあらゆる住まいの課題を解決する「住のインフラ企業」へと進化することの重要性を説き、具体的な成長戦略として、顧客の年収や価値観の変化に対応する「マルチブランド戦略（ユニクロ戦略）」の展開を説きました。加えて、自社の性能を他社とリアルタイムで比較体感できる施設「アイスワールド」の運営や、パーク型出店といった独自の営業・出店戦略により、成約率の向上と営業担当者の早期戦力化を同時に実現したご自身の経験も含めて具体的に語っていただきました。

また、今後の生存条件として、白都氏はAIを単なるツールではなく経営のOSとして活用する「AI経営」による生産性の向上を提言。社員一人当たりの売上高を1.4～1.5倍（約1億円規模）へと引き上げることを目指し、現場の悩みを抽出した「困り事シート」の活用や、55本もの具体的なAI活用事例の共有、さらには社内ナレッジを学習した「AIコンシェルジュ」の導入など、ボトムアップでAIを業務に浸透させる仕組みの構築等、自社の具体例を用いて参加者にお伝えいただきました。

最後は「AIを使いこなすことはもはや魔法ではなく、人手不足の時代に企業を存続・成長させるための必須条件である」と語り、本セミナーを締めくくりました。

参加者からは「白都社長のマーケティング力と会社のブランディング戦略にブレもなく素晴らしい講演だったと思います。」、「経営戦略が秀逸すぎて、1つでも真似したいです。AI戦略も業界どころか、全産業的にも抜きん出ているのではないかと感じました。」といった声が寄せられました。

■株式会社LIFEFUND

静岡県浜松市を拠点に、代表の白鳥琢磨氏のもと10年で売上10.3倍という驚異的な成長を遂げている住宅ビルダー。地域のあらゆる住まいの課題を解決する「住のインフラ企業」として、多様な顧客ニーズに応えるマルチブランド戦略を展開している。また、AIを経営のOSとして活用する「AI経営」の先駆者であり、自社の生産性向上のみならず、業界全体の進化を目的とした研究会も主宰している。

企業HP：https://lifefund-recruit.com/

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について

地域の工務店、ビルダー、住宅設備関係の企業が集まり、共に切磋琢磨し合い、住宅業界を盛り上げるべく発足。会員企業の発展が住宅業界の発展に繋がると捉え、様々な勉強会・視察会を開催。

“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための多角的な活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。

【会社概要】

社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F

代表理事：田島 亮

設立： 令和3年1月20日

HP：https://jgba.net/



