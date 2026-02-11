【新宿高島屋】いまが旬のおいしい「いちご」が、９つの県から集まります！　「～かわいくておいしい、至福のいちご時間～ストロベリー・バレンタイン」開催！

写真拡大 (全7枚)

株式会社高島屋





■2026年2月13日（金）・14日（土）　各日正午～午後５時　


■新宿高島屋　2階JR口特設会場



新宿高島屋では、２月14日（土）のバレンタインデーまで、約130ブランドのチョコレートを集めたイベント『アムール・デュ・ショコラ』を２階ザ・メインスクエアおよび11階特設会場で開催していますが、これに加えて、「～かわいくておいしい、至福のいちご時間～　ストロベリー・バレンタイン」を、2月13日（金）・14日（土）の２日間開催。福島県、新潟県、茨城県、栃木県、埼玉県、奈良県、香川県、福岡県産の銘柄いちごを合わせて11種類そろえて販売するほか、長野県産のいちごの摘み取りイベント、各地のご当地キャラクターや野菜ソムリエプロとして活躍中の緒方 湊さんによるPRイベント等を行います。




- いちごの販売

2月13日（金）・14日（土）の正午～午後５時




- その他の主なイベント



　緒方 湊さん

「いばらキッス」のイメージ

２月13日（金）


正午　野菜ソムリエプロ 緒方 湊さんによるオープニングイベント


正午～午後５時　長野県小諸市の「こもろ布引いちご園」のいちご摘み取りイベント　※参加費：１名様200円（税込）


正午～午後５時　茨城いちご特集　「第14回茨城いちごグランプリ」受賞いちご および いちご食べ比べセット（「いばらキッス」など各県の銘柄いちご）販売


※「茨城いちごグランプリ」とは・・・茨城県内各地のいちご生産者がいちごを出品し、生産技術の腕を競い合う、年に一度の審査会。



午後1時　朝どれ直送　茨城県小美玉市　浜野 博士氏の「いばらキッス」の販売


午後３時　野菜ソムリエプロ 緒方 湊さん＆茨城県小美玉市のご当地キャラクター「おみたん」による「いばらキッスのいちごグミ」のプレゼント　※先着100名様






「越後姫」のイメージ

「ふくはる香」のイメージ


2月14日（土）


午後１時　JR東日本グループの列車荷物輸送サービス「はこビュン」による直送 新潟県産「越後姫」の販売と、JR新宿駅公式キャラクター「しんじゅくま」&新潟県宣伝課長「トッキッキ」によるPR。


※「はこビュン」とは・・・JR東日本の新幹線や特急列車などの列車を活用した、スピーディーかつ安全な荷物サービス。今回は、JR新潟駅発 上越新幹線「とき314号」で東京駅まで輸送予定。



午後２時　新潟市「フラワーバレンタイン イベント」連動企画　「トッキッキ」によるチューリップの花プレゼント　※先着150名様


※新潟市「フラワーバレンタイン イベント」とは・・・2月14日は世界各国で多くの人が花を贈る日であることから、チューリップの一大産地である新潟市では、この時期に大切な人にチューリップの花を贈ることを提案する「フラワーバレンタイン イベント」を毎年開催しています。



午後３時　「はこビュン」による直送 福島県鏡石町「鏡石農遊園」の「ふくはる香」の販売と、「しんじゅくま」によるPR。今回は、JR郡山駅発 東北新幹線「なすの274号」で東京駅まで輸送予定。




「さぬきひめ」のイメージ

正午～午後５時　香川県高松市のいちご農園「スカイファーム」の香川県産「さぬきひめ」摘み取りイベント　※参加費：１名様200円（税込）


香川県のマスコットキャラクター「親切な青鬼くん」が登場します。




- 販売予定のいちご　　　　

●福島県産　「ふくはる香」


●新潟県産　「越後姫」


●茨城県産　「いばらキッス」「やよいひめ」「とちおとめ」


●栃木県産　「とちあいか」


●埼玉県産　「あまりん」


●奈良県産　「コットンベリー（白いちご）」「古都華」


●香川県産　「さぬきひめ」


●福岡県産　「あまおう」




※入荷状況により、産地・銘柄が変更となる場合がございます。


※品数に限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。


※以上の内容は、２月11日（水・祝）時点での予定です。イベントは、予告なく変更・中止する場合がございます。



お問い合わせ：TEL03-5361-1111（新宿高島屋　代表）