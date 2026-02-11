【新宿高島屋】いまが旬のおいしい「いちご」が、９つの県から集まります！　「～かわいくておいしい、至福のいちご時間～ストロベリー・バレンタイン」開催！

株式会社高島屋

■2026年2月13日（金）・14日（土） 各日正午～午後５時

■新宿高島屋 2階JR口特設会場

新宿高島屋では、２月14日（土）のバレンタインデーまで、約130ブランドのチョコレートを集めたイベント『アムール・デュ・ショコラ』を２階ザ・メインスクエアおよび11階特設会場で開催していますが、これに加えて、「～かわいくておいしい、至福のいちご時間～ ストロベリー・バレンタイン」を、2月13日（金）・14日（土）の２日間開催。福島県、新潟県、茨城県、栃木県、埼玉県、奈良県、香川県、福岡県産の銘柄いちごを合わせて11種類そろえて販売するほか、長野県産のいちごの摘み取りイベント、各地のご当地キャラクターや野菜ソムリエプロとして活躍中の緒方 湊さんによるPRイベント等を行います。

- いちごの販売

2月13日（金）・14日（土）の正午～午後５時

- その他の主なイベント

緒方 湊さん「いばらキッス」のイメージ

２月13日（金）

正午 野菜ソムリエプロ 緒方 湊さんによるオープニングイベント

正午～午後５時 長野県小諸市の「こもろ布引いちご園」のいちご摘み取りイベント ※参加費：１名様200円（税込）

正午～午後５時 茨城いちご特集 「第14回茨城いちごグランプリ」受賞いちご および いちご食べ比べセット（「いばらキッス」など各県の銘柄いちご）販売

※「茨城いちごグランプリ」とは・・・茨城県内各地のいちご生産者がいちごを出品し、生産技術の腕を競い合う、年に一度の審査会。

午後1時 朝どれ直送 茨城県小美玉市 浜野 博士氏の「いばらキッス」の販売

午後３時 野菜ソムリエプロ 緒方 湊さん＆茨城県小美玉市のご当地キャラクター「おみたん」による「いばらキッスのいちごグミ」のプレゼント ※先着100名様

「越後姫」のイメージ「ふくはる香」のイメージ

2月14日（土）

午後１時 JR東日本グループの列車荷物輸送サービス「はこビュン」による直送 新潟県産「越後姫」の販売と、JR新宿駅公式キャラクター「しんじゅくま」&新潟県宣伝課長「トッキッキ」によるPR。

※「はこビュン」とは・・・JR東日本の新幹線や特急列車などの列車を活用した、スピーディーかつ安全な荷物サービス。今回は、JR新潟駅発 上越新幹線「とき314号」で東京駅まで輸送予定。

午後２時 新潟市「フラワーバレンタイン イベント」連動企画 「トッキッキ」によるチューリップの花プレゼント ※先着150名様

※新潟市「フラワーバレンタイン イベント」とは・・・2月14日は世界各国で多くの人が花を贈る日であることから、チューリップの一大産地である新潟市では、この時期に大切な人にチューリップの花を贈ることを提案する「フラワーバレンタイン イベント」を毎年開催しています。

午後３時 「はこビュン」による直送 福島県鏡石町「鏡石農遊園」の「ふくはる香」の販売と、「しんじゅくま」によるPR。今回は、JR郡山駅発 東北新幹線「なすの274号」で東京駅まで輸送予定。

「さぬきひめ」のイメージ

正午～午後５時 香川県高松市のいちご農園「スカイファーム」の香川県産「さぬきひめ」摘み取りイベント ※参加費：１名様200円（税込）

香川県のマスコットキャラクター「親切な青鬼くん」が登場します。

- 販売予定のいちご

●福島県産 「ふくはる香」

●新潟県産 「越後姫」

●茨城県産 「いばらキッス」「やよいひめ」「とちおとめ」

●栃木県産 「とちあいか」

●埼玉県産 「あまりん」

●奈良県産 「コットンベリー（白いちご）」「古都華」

●香川県産 「さぬきひめ」

●福岡県産 「あまおう」

※入荷状況により、産地・銘柄が変更となる場合がございます。

※品数に限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。

※以上の内容は、２月11日（水・祝）時点での予定です。イベントは、予告なく変更・中止する場合がございます。

お問い合わせ：TEL03-5361-1111（新宿高島屋 代表）