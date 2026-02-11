伝統的なモチーフと技法で想いを形に。手彫りのハワイアンジュエリー「ハワイアナ」が北千住マルイにオープン！

株式会社丸井グループ

北千住マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）2Fに、ハワイの伝統的な技法を使った「ディープカット（深堀り彫刻）」のハワイアンジュエリーショップ「ハワイアナ」がオープンいたしました。

■「ハワイアナ」について

「ハワイアナ」は、ハワイの伝統的なスタイルである「ディープカット」の手彫りにこだわったハワイアンジュエリーブランドです。ジュエリー製法の機械化が進むいま、「ハワイアナ」のジュエリーはすべて職人たちの手作業で製作されており、ハワイで技術を習得したヘッドエングレーバー（彫り師）がすべての商品を監修しています。

思いをつなぐアイテムだからこそ、心を込めて、一つひとつ丁寧につくることを大切にしています。

■ものづくりへのこだわり

ハワイアナでは、高度な技術を必要とされる「ディープカット」、ワンランク上の着け心地を叶える「リング内側加工」、ハワイ現地と定期的な技術交流を行う「職人の確かな技術力」をもって、品質と着け心地にこだわったものづくりを行なっています。

ディープカット

ディープカット（深彫り彫刻）は、金属に深く切り込んだ彫刻を施すことで、ハワイアンジュエリーのなかでも高い技術力が必要とされます。そのため限られたエングレーバーのみが習得している技です。

ディープカットで彫られたジュエリーは、経年劣化に強く、美しさを長く保つことができます。また、カット面が深く綺麗なほど、反射面が大きくなり、ハワイアンジュエリーならではの輝きを一層楽しむことができます。

リング内側加工

ハワイアナのフルオーダーメイドのリングには、内側に特別な加工を施します。通常の内側をフラットにする加工の場合、リングの幅が広くなるほど、リングと指の間に隙間がなくなり、長時間つけていると、指がふやけたり、かゆみを感じたりすることがあります。内側を凹凸のある加工に仕上げることで、リングと指の間にわずかな隙間を生みだし、ストレスのない着け心地を実現しています。

職人の確かな技術力

「ハワイアナ」のヘッドエングレーバーは、ハワイ現地で技術を習得し、現在でも毎年定期的にハワイを訪れ、現地のエングレーバーと技術共有を行うなど、彫刻技術を磨き続けています。「ハワイアナ」のすべての商品は、このヘッドエングレーバーによる監修を経て、皆さまのもとにお届けしています。

■おすすめジュエリー

WHALE TAIL（K14YGペンダントTOP）330,000円（税込）FishHook-L（K14WGペンダントTOP）1,012,000円（税込）BG8L（K14YGバングル）1,650,000円（税込）SHELL（K18PGシェルTOP）88,000円（税込）PINE7NC（K18PG/K18YG パイナップルネックレス）286,000円（税込）

■オープニング記念のノベルティをプレゼント！

オープニングを記念して、30,000円（税込）以上のご購入でオリジナルノベルティの「パイナップルボールペン」をプレゼントいたします！お名前やハワイモチーフの刻印もできる、世界に一つだけのオリジナルティあふれるボールペンです。

※30本限定

※なくなり次第配布は終了となります

■ショップ概要

ショップ名：「ハワイアナ」北千住マルイ店

住 所：〒120-0034 東京都足立区千住3丁目92 北千住マルイ 2F

電話番号 ：03-5244-0101

営業時間 ：10:00～20:00

▼北千住マルイ

https://www.0101.co.jp/084/

▼丸井

https://www.0101.co.jp/