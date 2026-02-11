北千住マルイ初出店！日本の伝統的工芸品「印伝」に新たなエッセンスを加えたPOP UP ショップが期間限定で開催中！

株式会社丸井グループ

北千住マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）2Fカレンダリウムにて、日本の伝統的工芸品「印伝」に新たなエッセンスを加える「INDEN・YA×JIZAING」のPOP UP ショップを期間限定で開催しています。

■「INDEN・YA×JIZAING」とは

「印伝」とは、鹿革に職人の手作業で1点1点漆付けを施した革の工芸品で、江戸時代から400年以上にわたり愛されている日本を代表する伝統的工芸品です。「INDEN・YA×JIZAING」は、JIZAING株式会社が「印伝」の新しい魅力を発信すべく企画・運営をしており、漆の繊細な文様が織りなす「印伝」の美しさを大切にしながら、使う人の個性が光る商品を提案。伝統的な日本の古典柄からオリジナルの限定柄まで幅広く展開しています。

北千住マルイでは初めての出店で、本イベントに合わせて桜柄の季節限定商品を先行発売しています。職人の高い技術によって表現される漆塗りの美しさや、"革のシルク"とも呼ばれる鹿革の風合いをぜひお楽しみください。

■POP UP SHOPの注目商品

桜格子柄「印伝」

本イベントに合わせて、桜の花びらがちりばめられた人気柄「桜格子柄」を先行販売。

バレンタインや入学卒業のギフトなどにもおすすめの商品です。印鑑ケースや小銭入、パスケースのほか、折財布やポーチなど全8アイテムを展開しています。

おすすめシリーズ

印鑑ケース 税込2,530円小銭入 税込3,630円パスケース（チェーン付） 税込5,500円

本イベントでは、甲州印伝の伝統技法「更紗」を組み合わせたシリーズをご用意しています。通常の漆塗りに加え、顔料を使って色を重ねていくのが特徴で、通常の「印伝」では見られない発色が魅力です。

みその

人気の「紫陽花」模様に更紗の技法をプラスした特別な一品。紺地の鹿革にグレーの漆で葉と小花を描き、紫陽花を象徴する四ひらの装飾花を紫の更紗で色付けしました。

・がま口小銭入 5,170円（税込）

・ポーチ 11,000円（税込）

シェブロン

シェブロンとは、山型が繰り返されるジグザグ型の縞柄の事です。屋根を支える垂木（たるき）が起源とされ、紋章学では保護の意味があるとされています。

その山型を独自の連続模様として編み出し、グレーとベージュの中間色となるグレージュの鹿革をベースに白の更紗で描き、グレーの細かなドットで漆付けをしました。

・二つ折り財布 23,650円（税込）

白詰草

紺の鹿革に、三つ葉とこんもりした花をパステルグリーンの更紗と白漆でつくりあげた白詰草柄。敷き詰めた葉の中には、幸運を象徴する四つ葉が隠れています。ぜひ探してみてください。

・ラウンドファスナー式長財布 38,500円（税込）

・ハンドバッグ 46,200円（税込）

■イベント概要

開催場所：北千住マルイ 2F カレンダリウム

開催期間：2026年2月3日（火）～2月23日（月・祝）

営業時間：10:00～20:00

▼北千住マルイ

https://www.0101.co.jp/084/

▼丸井

https://www.0101.co.jp