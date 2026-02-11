サンショウウオの恋の季節がやってくる 四国水族館で『小さな恋のサンショウウオ展』を開催中

株式会社四国水族館開発

四国水族館（所在地：香川県綾歌郡宇多津町）では、2026年1月31日（土）～4月5日（日）の期間、サンショウウオの繁殖について紹介する『小さな恋のサンショウウオ展』を開催しています。

今回の企画展では、セトウチサンショウウオの繁殖期と非繁殖期の生息環境を再現した水槽レイアウトや解説パネルを通して、セトウチサンショウウオの魅力を色々な角度から紹介します。

展示するセトウチサンショウウオは、香川県立五色台少年自然センターにて飼育されている個体です。なお、同センターでも1月31日（土）～3月22日（日）の期間中、ミニ企画展「地域の宝、サンショウウオ展～両生類の『命のつながり』について～」を開催しております。

セトウチサンショウウオ

四国にも生息するセトウチサンショウウオは12月～4月頃に繁殖シーズンを迎えます。特に四国地方では1月～2月が最盛期で、バレンタインデーやホワイトデーの時期と重なることから、まさに"恋の季節"にふさわしい生きものです。

サンショウウオたちの小さな恋をみなさんも一緒に覗いてみませんか。

小さな恋のサンショウウオ展

セトウチサンショウウオの繁殖地（左）と非繁殖地の様子を水槽内で再現

自然界では普段、石や落ち葉の下に隠れているため見つけるのは非常に難しい

繁殖期になると水辺にやってくる

- 期間：2026年1月31日（土）～4月5日（日）- 場所：本館棟1階 神無月の景横- 展示種：セトウチサンショウウオ 生体４個体、卵のう- 水槽数：45cm水槽2基

※生きものの状況により、予告なく変更または中止する事があります。

フォトスポット

サンショウウオの恋をイメージしたデザインの顔ハメフォトスポットを設置しています。カップルで、ご家族で、お友達とぜひ思い出の一枚を。

サンショウウオの恋をイメージしたフォトスポット限定デザイン魚朱印

小さな恋のサンショウウオ展オリジナルデザインの魚朱印を販売中です。

セトウチサンショウウオ

限定デザインの魚朱印（イメージ）- 販売期間：2026年1月31日（土）～4月5日（日）- 販売場所：イルカ棟1階 インフォメーション- 価格：300円（税込）- 販売時間：開館～閉館時刻30分前まで- 種類：小さな恋のサンショウウオ展- デザイン仕様：A6サイズ（縦8cm×横10.5cm）の和紙を使用。あらかじめ印刷した一枚紙に押印したもので、日付のみインフォメーションスタッフがその場で記入

学名：Hynobius Setouchi

サンショウウオ目サンショウウオ科。体長は約9～11cm。止水性のサンショウウオで、低地から丘陵にある湧水や水田の周囲にある二次林や竹林・草原などに生息する。背面の色彩は緑褐色や淡灰褐色・暗褐色で、褐色の斑点が入る個体が多い。単独で生活し、主に夜行性。本種はかつてカスミサンショウウオとされていたが、2019年に新種として記載された。香川県レッドデータブック2021では、絶滅危惧II類に指定されている。

四国水族館 営業概要

瀬戸大橋のたもと四国の玄関口に位置する香川県宇多津町にある「四国水景」をコンセプトにした水族館です。約400種の生きものを展示しており、生きものの展示だけでなく、四国の文化やそこで暮らす人の営みとともにある環境も水槽内で表現しています。時間帯や季節によって異なる楽しみ方ができるのも特徴です。四国にお住まいの方には、身近な水の景色の豊かさを再発見していただける場に、また四国以外から訪れる方には、四国を巡りたくなるきっかけとなる施設を目指しています。

所在地：香川県綾歌郡宇多津町浜一番丁4

通常営業時間：9：00～18：00 ※最終入館は17：30

入館料：大人（高校生・16歳以上）2,600円、小中学生1,400円、幼児（3歳以上）700円、3歳未満無料

アクセス：JR宇多津駅から約1km（徒歩約12分）、坂出I.Cまたは坂出北I.Cから約10分

TEL：0877-49-4590

WEBサイト：https://shikoku-aquarium.jp/