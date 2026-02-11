【初開催】製餡業発祥の地・清水に、全国から30店舗以上の「あんこ」が集結！「第1回 SHIZUOKAあんこまつり」

鈴与株式会社

鈴与グループである株式会社ドリームプラザ（静岡市清水区入船町１３-１５ 代表取締役社長 大井一郎）は、2026年2月20日（金）から23日（月・祝）までの4日間、「第1回 SHIZUOKAあんこまつり」 を静岡第一テレビ（※日本テレビ系列の地方放送局）と共同で開催いたします。

開催の背景とコンセプト

第1回 SHIZUOKAあんこまつり ビジュアル画像

“製餡業発祥の地”とされる静岡市清水区に位置するエスパルスドリームプラザを会場に、地域の歴史的背景とあんこ文化を発信することを目的として本イベントを開催いたします。

県内外の老舗・人気店が集結し、多彩なあんこスイーツを通じて「あんこの今」をお届けします。

また、静岡第一テレビとの共催により、テレビをはじめとする各種メディアを通じて情報発信を行い、地域と全国の甘味ファンをつなぐ話題性のあるイベントとして展開いたします。

『第1回 SHIZUOKAあんこまつり』イベント概要

「SHIZUOKAあんこまつり」は、県内外から30店舗以上のあんこスイーツが集結する、 あんこ好きのための特別な4日間です。

老舗和菓子店の定番商品から、いま注目の創作あんこスイーツまで、多彩な「あんこ」の魅力を一度に楽しめます。

ここでしか出会えない味、 ここでしか味わえない組み合わせ。

歴史ある街から発信する新しいあんこの楽しみ方を、 ぜひ会場でご体感ください。

イベント名： 第1回 SHIZUOKAあんこまつり

開催期間 ： 2026年2月20日（金）～23日（月・祝）

開催時間 ： 10:00～18:00 ※最終日は17:00まで

会場 ： 本館「SEA-side」1F エスパルススクエア

入場料 ： 無料（飲食・物販は別途有料）

主催 ：静岡第一テレビ・エスパルスドリームプラザ

協力 ：清水菓子組合・日本あんこ協会

※日本あんこ協会は、「あんこの魅力を世界へ」をテーマに、あんこ文化の普及・発信を行う専門団体。本イベントでは、あんこ文化の魅力や楽しみ方を伝える協力団体として参画しています。

『第1回 SHIZUOKAあんこまつり』注目店舗（一部）

究極の贅沢！1棹15,000円超の「万羊羹常陸（まんようかん ひたち）」（菓匠風月／茨城）

日本一の栗の産地 茨城県が誇る、一つの毬（いが）の中に、一口では食べられないほどの大きな大きな栗をたった一つだけ実らせる幻の栗「飯沼栗」を使用した、万葉の時代から続く贅沢な栗羊羹。

選りすぐりの最高級「飯沼栗」のみを使用するため、年に限られた数しかつくることの出来ない、別格の一品です。

※2月22日（日）・23日（月・祝）のみ出店

こしあん和洋菓子店が生んだ「こしあんの抹茶プリン」（中山屋／東京）

「まいにちこしあん」を掲げる中山屋が贈る「こしあんの抹茶プリン」は、

驚くほどなめらかでクリーミーな口あたりが特徴のスイーツとして人気を集めています。

あんこの上品な甘さとプリンのやさしいコクが重なり合い、後味はすっきりとした仕上がりです。

世代を問わず楽しめる、中山屋ならではの発想が光る一品です。

清水菓子組合（末廣、花灯、清侾園、竹扇堂、秋月堂、庵昇堂、宮様まんじう本舗 潮屋、ふなじうしほ屋／静岡）

末廣

男前生どら

花灯

あんドーナツ ※2月21日（土）のみ出店

清侾園

チョコレートまんじゅう（チョコ/ホワイト）

竹扇堂

一枚流し夏ようかん

秋月堂

上生菓子

庵昇堂

ちいちい餅

宮様まんじう本舗 潮屋

あげまんじう

ふなしうしほ屋

きんつば

地元・静岡市清水区で長く愛されてきた「ちいちい餅」や「男前生どら」をはじめ、

職人の技が光る「上生菓子」「きんつば」など、バラエティ豊かな地元の和菓子が一堂に会します。

全出店店舗の情報はこちら :https://www.dream-plaza.co.jp/events/9071/

株式会社ドリームプラザ 会社概要

会社名 ： 株式会社ドリームプラザ

本社所在地： 静岡県静岡市清水区入船町13-15

設立 ： 1999年10月8日

資本金 ： 1千万円

代表者 ： 代表取締役社長 大井 一郎

事業内容 ： 商業施設運営

公式HP ： https://www.dream-plaza.co.jp

