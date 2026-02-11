「アロフト大阪堂島」梅田エリアで朝のカフェスタイル Caffe al banco を開始

マリオット・インターナショナル

大阪・堂島（梅田近く）に位置するアロフト大阪堂島では、朝の時間を気軽に楽しめるカフェスタイル「Caffe al banco」を、毎日 7:00～11:30 にて提供しています。

館内でゆったり過ごす朝時間はもちろん、テイクアウトでのご利用も可能です。

ペストリーセット \900

ドリンク1杯とペストリー1点をお選びいただけます。

ペストリーには、香ばしい チーズクロワッサン と グルテンフリーマフィン をご用意しています。

コーヒー各種 \500

コーヒーは、アメリカーノ、エスプレッソ、カフェラテ、カプチーノなどをラインアップ。ホテル内カフェならではの、リラックスした雰囲気の中でお楽しみいただけます。

ペストリー 各\450～

。チーズクロワッサン

。グルテンフリーマフィン

※すべて店内で丁寧に仕上げ、可能な限り地元食材を使用しています。

無料Wi-Fiと電源（コンセント）を完備しており、リモートワークはもちろん、ちょっとした打ち合わせや談笑にもご利用いただけます。

「Caffe al banco」は、大阪・堂島・梅田エリアで、コーヒーとともに心地よい朝の時間を過ごせる、新しいモーニングカフェの選択肢です。

アロフト大阪堂島について

アロフト大阪堂島は、最先端のテクノロジーや自由なデザイン、音楽を融合させた斬新なアプローチで、堂島の歴史を未来へとつなぐ、次世代トラベラーのためのライフスタイルホテルです。梅田、中之島など主要地域へのアクセスが良く、旅の拠点として絶好のロケーションを誇ります。ホテルは、お客様同士で思いがけない友情が生まれたり、斬新なアイデアが行き交うような、活気に満ちた雰囲気が漂っています。パブリックスペースやダイニングは、天井の高さを活かした開放感溢れる空間に。館内では、多彩な料理をお届けするオールデイダイニング「The WAREHOUSE」、シグネチャーカクテルを片手にライブ音楽をお楽しみいただける「Re:mix(SM) Lounge」と「W XYZ(R) Bar」のほか、コーヒーや紅茶などのテイクアウトができる「Re:fuel by Aloft(SM)」があります。また、旅の間もワークアウトをお楽しみいただけるよう、最新機器を備えたジム「Re:charge(SM)」も完備しています。

◎公式 HP: https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/osaal-aloft-osaka-dojima/(https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/osaal-aloft-osaka-dojima/)

◎Instagram: https://www.instagram.com/aloftosakadojima/?hl=ja

◎Facebook: https://www.instagram.com/aloftosakadojima/?hl=ja