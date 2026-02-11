四国水族館で「コツメカワウソのふれあい体験」 2026年2月6日（金）よりスタート！

株式会社四国水族館開発

四国水族館（所在地：香川県綾歌郡宇多津町）は、2025年12月に期間限定で実施し、多くのお客様にご好評いただいた「コツメカワウソのふれあい体験」が、このたび正式な有料体験プログラムとして2026年2月6日（金）より開始しました。

本プログラムでは、飼育スタッフのレクチャーを受けながら、アクリルガラス越しにコツメカワウソへ直接エサをあげる体験をお楽しみいただけます。間近でカワウソの仕草を観察できるだけでなく、エサを掴む際の前肢にふれることができる、特別な体験内容となっています。

12月の期間限定開催時には、すぐに完売となる日も多く、再開を望む声を多数いただきました。こうした反響を受け、より多くのお客様にお楽しみいただけるよう、通年で参加できるプログラムとして継続することを決定いたしました。

本体験を通じて、コツメカワウソの魅力や生態への理解を深めていただければ幸いです。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

有料体験プログラム「コツメカワウソのふれあい体験」について

四国水族館 営業概要

- 開始日：2026年2月6日（金）- 時間：毎日15：45からのカワウソのフィーディングタイム後- 場所：本館棟2階 淡水ゾーン 川獺がいた景- 人数：15名様費用：1名1,000円（税込）- 参加方法：イルカ棟1階インフォメーションにて当日9時から販売 ※先着順- 対象：小学生以上- その他：生きものの体調などにより、予告なく中止する場合があります。四国水族館 プログラムスケジュール

瀬戸大橋のたもと四国の玄関口に位置する香川県宇多津町にある「四国水景」をコンセプトにした水族館です。約400種の生きものを展示しており、生きものの展示だけでなく、四国の文化やそこで暮らす人の営みとともにある環境も水槽内で表現しています。時間帯や季節によって異なる楽しみ方ができるのも特徴です。四国にお住まいの方には、身近な水の景色の豊かさを再発見していただける場に、また四国以外から訪れる方には、四国を巡りたくなるきっかけとなる施設を目指しています。

所在地：香川県綾歌郡宇多津町浜一番丁4

通常営業時間：9：00～18：00 ※最終入館は17：30

入館料：大人（高校生・16歳以上）2,600円、小中学生1,400円、幼児（3歳以上）700円、3歳未満無料

アクセス：JR宇多津駅から約1km（徒歩約12分）、坂出I.Cまたは坂出北I.Cから約10分

TEL：0877-49-4590

WEBサイト：https://shikoku-aquarium.jp/