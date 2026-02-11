STU48 13thシングル「好きすぎて泣く」発売記念イベントをラゾーナ川崎プラザで開催！選抜メンバー16名で初パフォーマンス

株式会社STU写真ご使用の際は(C)STUをお願いします

瀬戸内7県を拠点に活動するSTU48が、本日2月11日（火祝）、神奈川・ラゾーナ川崎プラザ ルーファ広場にて3月4日(水)発売の13thシングル「好きすぎて泣く」発売記念イベントを開催した。中村舞がセンターの1stアルバムリード曲「愛の重さ」からミニライブはスタートし、グループから卒業することを昨日発表した石田千穂のセンター曲「息をする心」などを立て続けに披露。

愛の重さ

4月3日～5日にかけて広島県・上野学園ホールでのSTU48の9周年コンサートの開催、5月31日(日) 東京・Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）で石田の卒業コンサートの開催が決定しているが、石田は卒業コンサートについて「STU48としての今までの集大成とみんなの魅力がいっぱい詰まったコンサートにするので、みなさん是非遊びに来てください！」と呼びかけた。

石田千穂

さらに岡田あずみから「もう一つお知らせがあります！千穂さんの卒業コンサートの前日5月30日(土)に、同じ東京・Kanadevia Hallにて9周年コンサートの開催が決定しました！みなさんと一緒に9周年お祝いしたいなと思っていますので、お待ちしています！」と発表した。

最後に、13thシングルセンターの中村舞が「『好きすぎて泣く』は、好きすぎたからこそ伝えられなかった、初恋のもどかしさや後悔を歌った切ないラブソングになっています。とても緊張しているのですが、皆さんにしっかりパフォーマンスをお届けできるように頑張ります！」と意気ごみ、3月4日(水)発売の13thシングル「好きすぎて泣く」を全員で初パフォーマンスした。

中村舞好きすぎて泣く

自身にとって13thシングルがラストシングルとなる石田は「私はこの楽曲がすっごく好きで、衣装もみんなの可愛さがより増すようなとっても素敵な衣装を作っていただいてます。このシングルを通してグループがもっともっと大きくなれるように、この期間、少しでも自分にできることで恩返しできたらと思います！」とコメントした。

新井梨杏

今回初めて選抜メンバー入りした新井梨杏は「私は初めてリリースイベントに選抜メンバーとして参加させていただけて本当に嬉しかったです」池田裕楽は「今日は天気が心配でしたが、こうやって川崎に集まってくださって、無事にみなさんのお顔が見られて本当に楽しかったです！」中村は「全員での初披露とても緊張しましたが、こうやってみなさんがあたたかい目で見守ってくださって、すごくいい初披露だったなと思います。好きすぎて泣きそうでした！この楽曲をこれからも大切に育てていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします！」呼びかけた。

▼石田千穂コメント

卒業発表をしてからファンのみなさんの前でパフォーマンスをするのはこれが初めてで、ちょっとうるうるしながら見てくださってる方もいらっしゃって、卒業を実感しましたし、活動期間は残り少ないですが、一回一回の活動を大切に楽しみたいなと思います。私は今のSTU48も大好きだし、今まで過ごしてきた過去の9年間のSTU48も大好きです。卒業コンサートはその全部を凝縮したようなコンサートにしたいし、見た後に私のファンの方が、私がいなくなってもこれからもSTU48のライブやイベントに通いたいと思ってもらえるような、グループの魅力をいっぱい伝えられるコンサートにしたいです。

▼中村舞コメント

13thシングルは(石田)千穂さんと一緒に参加できる最後のシングルです。一緒にセンターをさせていただいたこともあったし、ずっと本当に心の支えだったので寂しいですが、このシングルで、いい思い出をつくって送り出せたらいいなと思っています。4期生も加入したので、後輩に背中を見せて行かなければいけないので、今まで1期生の先輩方が作り上げてくださったものをどんどん継承していけたらいいなと思います。

◆2026年3月4日(水)発売 STU48 13thシングル「好きすぎて泣く」ジャケット写真公開！

▼初回 Type A(メインジャケ写) 13tｈシングル集合アー写・ジャケット写真をご使用の際は(C)STU/KING RECORDS をお願いします。▼通常 Type A▼通常 Type A▼初回 Type B▼劇場盤

◆2026年3月4日(水)発売 STU48 13thシングル「好きすぎて泣く」収録内容決定！ 2026年3月4日発売 STU48 13thシングル「好きすぎて泣く」

価格：\1,900(税抜き価格\1,727) 形態：CD＋Blu-ray

[初回限定盤]応募抽選シリアルナンバー【CD帯裏に記載】

[通常盤]生写真1種ランダム封入

●収録内容

＜Type A＞

【初回限定盤】品番：KIZM-90839~40

【通常盤】品番：KIZM-839～40

CD

M-1. 好きすぎて泣く

M-2. 未来へ続く者よ

M-3. ごめんねニュートン

M-4. 好きすぎて泣く off vocal ver.

M-5. 未来へ続く者よ off vocal ver.

M-6. ごめんねニュートンoff vocal ver.

Blu-ray

STU鬼ごっこ

＜Type B＞

【初回限定盤】品番：KIZM-90841～2

【通常盤】品番：KIZM-841～2

CD

M-1. 好きすぎて泣く

M-2. 未来へ続く者よ

M-3. 檸檬とレモン

M-4. 好きすぎて泣く off vocal ver.

M-5. 未来へ続く者よ off vocal ver.

M-6. 檸檬とレモン off vocal ver.

Blu-ray

STU48タクシ→トーク～先輩が4期研究生と話してみた～

＜劇場盤＞

価格：\1,250(税抜き価格\1,136)

品番：NMAX-1448

M-1. 好きすぎて泣く

M-2. 未来へ続く者よ

M-3. 告白JUMP

M-4. 好きすぎて泣く off vocal ver.

M-5. 未来へ続く者よ off vocal ver.

M-6. 告白JUMP off vocal ver.

●歌唱メンバー

■「好きすぎて泣く」 全Type M-1収録

新井梨杏・池田裕楽・石田千穂・内海里音・岡田あずみ・岡村梨央・尾崎世里花・工藤理子・久留島優果・信濃宙花・高雄さやか・★中村舞・原田清花・兵頭葵・福田朱里・吉田彩良

■「未来へ続く者よ」全Type M-2収録

石田千穂

■「ごめんねニュートン」TypeA M-3収録

石松陽菜・井上久伶杏・蕪竹真奈・木原姫花世・小松奈侑・坂木叶愛・坂崎愛・島田紗香・曽我部あこ・高村栞里・田中奈菜子・道保琉南・野中莉央・濱田美惟・藤田愛結・三好真綺・屋木優菜・横井結菜

■「檸檬とレモン」TypeB M-3収録

石原侑奈・原田清花・兵頭葵・福田朱里・宗雪里香・小松奈侑

■「告白JUMP」劇場盤M-3収録

久留島優果・濱田響・諸葛望愛

◆STU48 9周年コンサート 2026年4月3日(金)～4月5日(日) STU48 9周年コンサート開催決定！

■2026年4月3日(金)

会場：広島県・上野学園ホール

公演内容：STU48「花は誰のもの？」公演with THE STU BAND

■2026年4月4日(土)

会場：広島県・上野学園ホール

公演内容：

1部：中村舞ソロコンサート「My Story」

2部：演目調整中

■2026年4月5日(日)

会場：広島県・上野学園ホール

公演内容：

1部：STU48 9周年コンサート Part1

2部：STU48 9周年コンサート Part2

※各公演タイトルは仮です。

◆石田千穂卒業コンサート

2026年5月31日(日) 東京・Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）

◆本日の実施概要 【日時】2026年2月11日（水祝）13:30～

【会場】 ラゾーナ川崎プラザ ルーファ広場(神奈川県)

〒212-8576 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－１ ラゾーナ川崎プラザ 2F

参加メンバー：新井梨杏・池田裕楽・石田千穂・内海里音・岡田あずみ・岡村梨央・尾崎世里花・工藤理子・久留島優果・信濃宙花・高雄さやか・中村 舞・原田清花・兵頭 葵・福田朱里・吉田彩良

