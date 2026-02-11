【2/14】JICA横浜にて行われるSDGs CITYフォーラム2026に参加します！多文化共生社会について考えるセミナーも開催！

特定非営利活動法人リンクトゥミャンマー

NPO法人リンクトゥミャンマーは2月14日(土)に神奈川県横浜市にあるJICA横浜(https://www.jica.go.jp/domestic/yokohama/index.html)にて行われる「SDGs CITYフォーラム(https://sdgs-yokohama-city.org/sdgscityforum2026/)」に参加いたします！ぜひ横浜へお越しください！

当日はミャンマーのコーヒーやミャンマーの美しい景色が印刷されたクリアファイルの販売のほか、当会代表・深山沙衣子とスタッフによる『在日ミャンマー人支援活動とミャンマー紹介と多文化共生の未来』と題したセミナーも行われます。ぜひお越しください！

セミナー「在日ミャンマー人支援活動とミャンマー紹介と多文化共生の未来」

時間：2:10 PM - 3:00 PM

場所：JICA横浜4F ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ５

たとえば若い外国人の方が働くコンビニはもはや現代日本の日常風景となっています。様々な統計調査も明らかにしている通り在日外国人の数はこのように増加傾向にありますが、一方で政府や自治体等による外国人の定住に必要な支援や措置は今なお十分とはいえません。この講座ではミャンマーという国や当会の活動の紹介、なぜ日本に移住するのかといった分析を通じて、これからの多文化共生社会について皆様と一緒に考えます。

代表・深山による講演の様子リンクトゥミャンマー代表によるセミナーブースでの販売品

アジアの中でミャンマーはコーヒーの生産地として昨今注目を集めています。今回リンクトゥミャンマーがご用意いたしますのはミャンマー東部にあるシャン州の農場で栽培された「ミャンマーシャンリーコーヒー」です。フルーティで爽やかな酸味をぜひお楽しみください。また、コーヒーだけでなく美しいミャンマーの風景が印刷されたクリアファイルも販売いたします。職場や学校などでぜひご活用ください！

SDGs CITYフォーラムとは？

ブース出展の様子

神奈川県や周辺で国際理解・国際協力に取り組んでいる様々な団体が、「国際」「開発途上国」を体験できる様々な展示・イベントです。日本に拠点を置いて活動する国際交流・国際協力に携わるNPO/NGO、学校法人、大学法人、民間企業、その他関係団体が、活動に関連したセミナー、講座、映画上映会などの開催、フェアトレード製品の販売、展示などを行います。

日時

2026年2月14日（土）11:00-19:00

場所

JICA横浜 （横浜市中区新港2-3-1）

https://www.jica.go.jp/domestic/yokohama/office/access.html

参加方法

参加費は無料、事前登録も不要です。

タイムテーブルhttps://sdgs-yokohama-city.org/sdgscityforum2026_timetable/その他

会場には一般利用可能な駐車場はありませんので、近隣の駐車場をご利用ください。障害をお持ちの方向けには配慮可能ですので、以下お問い合わせ先に事前にご連絡・ご相談ください。

お問い合わせ先

イベント全体について

特定非営利活動法人横浜NGOネットワーク

contact@ynn-ngo.org

当団体について

NPO法人リンクトゥミャンマー

info@npoltm.org