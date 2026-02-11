食と音楽を融合させたダイニングで、日本酒とお料理を楽しむ″SAKE LOUNGE at BLUE NOTE PLACE featuring 真澄″開催決定！（2026 2.28 sat)

株式会社ブルーノート・ジャパン

株式会社ブルーノート・ジャパン（本社：東京都港区 代表取締役 伊藤洋翔）が運営する新業態のダイニング『BLUE NOTE PLACE（ブルーノート・プレイス）』にて、日本酒とそれに合わせたお料理をブッフェ形式でランチタイムに提供するイベント”SAKE LOUNGE at BLUE NOTE PLACE”の開催が決定しました。

酒造りの最盛期を迎えているシーズン。

東京・恵比寿のBLUE NOTE PLACEにて、昼間からゆったりとした空間で、日本酒とそれに合わせたお料理をお楽しみいただく”SAKE LOUNGE at BLUE NOTE PLACE”第１回を開催。



今回は長野・諏訪の真澄（宮坂醸造）をフィーチャーし、BNP流の角打ちスタイルで蔵元と一緒にお酒をお飲みいただけます。

蔵元の社長室長・宮坂勝彦氏が来店し、冬季限定の「あらばしり」、そしてこだわりのシリーズから山廃造りの「真朱 AKA」、アルコール度数低めで優しい「白妙 SHIRO」をはじめの利酒３種としてご提供。

そして、春季限定の活性酒「うすにごり」や、泡を楽しむ華やかな泡酒「真澄スパークリング Origarami」、オーク樽で熟成した大吟醸の「静山」、食中酒としてどんな食事にも合わせやすい「山花」もご用意。



また、お食事はエグゼクティブシェフの長澤による、長野の食材をふんだんに使ったスペシャルブッフェ。

春を迎える前のひと時を、様々な日本酒とお食事で、ゆるりとお過ごしください。

＜概要＞

宮坂醸造 真澄「利酒３種（冬季限定 あらばしり・真朱 AKA・白妙 SHIRO）」



『SAKE LOUNGE at BLUE NOTE PLACE featuring 真澄』

日程：2月28日（土）

時間：12:00 pm - 3:00 pm （最終受付：14:00 pm）

会場：BLUE NOTE PLACE（恵比寿）

参加費：\6,000(tax in) *利酒３種＋お料理（ブッフェ）、お土産に真澄の盃 込み

＜FOOD＞

※お料理の写真はイメージです。

・サルシッチャと野沢菜のクルチャ 大豆ミートと真澄の酒粕ディップ

・蕎麦粉のルーローとセロリラブのサラダ

・信州サーモンのフォンダン ワサビのサイフォン

・土佐鴨の燻製と焼き葱 ソースロメスコ

・完熟きんかん「たまたま」と黒岩鶏のハム

・小柱と菜の花の出汁ご飯

・信州味噌と七味のバスクチーズ

＜蔵元のご紹介＞

真澄（宮坂醸造）｜長野県諏訪市

寛文二年（1662）に創業し、諏訪大社のご宝物「真澄の鏡」を酒名に冠した酒を醸し続けています。

優良清酒酵母「協会七号」発祥の酒蔵として、その個性を活かした食中酒を目指しており、

BLUE NOTE PLACEのフードメニューに合わせても楽しんでいただける味わいです。

https://www.masumi.co.jp/

宮坂勝彦

宮坂醸造株式会社 社長室長

1985年長野県諏訪市生まれ。株式会社 伊勢丹（現在の三越伊勢丹）勤務、欧州でのバックパッカー経験を経て、家業である宮坂醸造株式会社へ入社。清酒の製造を現場で学び、「真澄」の米国と英国における販売代理店である「World Sake Imports」にて出向研修。2013年に帰国後は、宮坂醸造株式会社の企画部にて、商品・イベント・販売戦略・PR の企画などにたずさわる。

＜注意事項＞

*事前ご予約制（事前決済）

*定員となり次第、ご予約受付終了となります

*食べ放題・フリーフローのイベントではございません

*追加のご注文はまとめてお帰りの際にお会計となります

*スタンディング形式（一部お席もご用意、自由席としてご利用いただけます）

●ご予約受付期間

2026年2月6日（金）6:00 pm～2月26日（木）7:00 pm

⚫︎ご予約はこちらから(https://www.tablecheck.com/shops/bluenoteplace/reserve?menu_items=698321cbd7f2703c226d8c7b)

BLUE NOTE PLACE 外観BLUE NOTE PLACE 店内

●BLUE NOTE PLACEについて

2022年12月、恵比寿ガーデンプレイスに誕生した「BLUE NOTE PLACE」は、今年開業37年となる南青山のジャズクラブ「Blue Note Tokyo」を本店に持ち、上質な食×音楽をシームレスに味わえる新業態のダイニング。

料理は「モダンアメリカン」をテーマに、素材や季節感を活かしたメニュー、アメリカ各地の料理をモダンにブラッシュアップしたメニューなど、遊び心に富んだ品々とともに、常時70種以上オンリストするナチュールを合わせてお楽しみいただけます。

ディナータイムにはジャズをはじめ、多彩なジャンルのライブやDJイベントを開催。シーンの最先端の生の音楽を本格的なステージ環境でお届けしています。

[店舗名]BLUE NOTE PLACE（ブルーノート・プレイス）

[所在地] 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-20-4 恵比寿ガーデンプレイス

OFFICIAL WEB：https://www.bluenoteplace.jp/

OFFICIAL INSTAGRAM：https://www.instagram.com/bluenote_place/