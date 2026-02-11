株式会社ファイブグループが、2026年版日本における「働きがいのある会社」ランキングにて、4年連続で飲食業界1位を受賞！

株式会社ファイブグループ

「"楽しい"でつながる世界をつくる」を経営理念とする飲食企業の株式会社ファイブグループ（本社：東京都武蔵野市 代表取締役社長：坂本憲史 以下ファイブグループ）は、2026年2月6日、Great Place to Work(R) Institute Japan（以下GPTW）が主催する2026年版「働きがいのある会社」ランキングにおいて、683社の参加企業のうち中規模部門（従業員100-999人）で6位にランクインしました。

2026年版 日本における「働きがいのある会社」ランキング ベスト100の中でも飲食企業としては最高位、また、今回で通算10度目となるベストカンパニー受賞です。

▼「働きがいのある会社」ランキングとは？

Great Place To Work(R)が、 世界約170ヶ国で年間21,000社以上の働きがい (エンゲージメント) を調査し、一定水準に達した企業を「働きがい認定企業」、 さらにその上位企業を 「働きがいのある会社」 として発表しているランキング。

ランキングの詳細はこちら：https://hatarakigai.info/ranking/japan/2026.html

▼ファイブグループ受賞のポイントTOP3

１.この会社は地域・社会に貢献している

《項目に関わる主な取り組み》

2020年より会社全体で地域貢献活動として、出店地域で活動する子ども食堂やNPO団体とのコラボレーションや、自社店舗での子ども食堂活動を実施中。

チャリティーメニューを通じてお客様にもご支援をいただき、活動の様子は毎月社内報として社内に情報共有されているほか、アルバイトまで含めた従業員の中から希望者が子ども食堂やビーチクリーン活動に自主参加する形でメンバーを増やしていっています。

２.商品・サービスは顧客から評価されている

《項目に関わる主な取り組み》

店舗の重要評価基準に「また来たいKPI」という独自の指標を設定。

お客様に「この店にまた来たい」と思っていただけているかを各ブランドごとに指標化し、全社でランキング化。アルバイトスタッフも含めた全従業員に成果を共有し、日々取り組んでいます。

３.仕事に行くことが楽しみである／能力開発の機会が与えられている

《項目に関わる主な取り組み》

教育システムや社内報を通じて、アルバイトスタッフも含めた従業員全員に「”楽しい”でつながる世界をつくる」という企業Missionが浸透。

まずは自分が楽しむ大切さが繰り返し会話される場として「人に向き合う」ことを価値基準とした人事評価制度「SUP（ステップアップ）」を実施。

月次で面談を行い、一人一人の志と仕事の本質的な意味を対話の中で再確認し、評価および承認と賞賛を行う機会を用意しています。

▼私たちが目指すもの

ファイブグループは「”楽しい”でつながる世界をつくる」という経営理念のもと、「楽しい」の力で人と社会を力づけていく21世紀を代表する飲食カンパニーを目指しています。

社会に「楽しい」という感情でもっと貢献していきたいという想いの元、経営理念を”「楽しい」でつながる世界をつくる”に掲げました。 働きがいのある環境を自らつくり、お客様に真っすぐに向き合い、食とコミュニケーションを通じて「楽しい」を発信し、拡げていく。そんな人と人、感情と感情を結んでく、「楽しい」の力で人と社会を力づけていく21世紀を代表する飲食カンパニーを目指しています。

■社名

株式会社ファイブグループ

■設立

2003年6月30日

■本社所在地

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-10 いちご吉祥寺ビル7F

■代表取締役社長

坂本 憲史

■従業員数

2,346人（正社員456名・アルバイト1,890名）※グループ連結

■受賞

GPTW「働きがいのある会社ランキング」飲食業界1位

経済産業省「健康経営優良法人」8年連続認定

ストレスフリーカンパニー2025受賞

社内報アワード2022グランプリ受賞

■公式HP

http://five-group.co.jp/

■生のファイブグループを伝えるオープン社内報

https://note.five-group.co.jp/

■公式アカウント

Twitter：https://twitter.com/5ivegroup

Instagram：https://www.instagram.com/5ivegroup_official/

Youtube：https://www.youtube.com/@5IVEGROUP