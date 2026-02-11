「LIFT2 マルチエステ美顔器」が抽選で5名様に当たる
報道関係者各位
プレスリリース
2026年2月11日
TOUCHBeauty株式会社
TOUCHBeauty（タッチビューティ）は、公式Instagramアカウント（@touchbeauty_japan）にて、多機能美顔器「LIFT2 マルチエステ美顔器」を抽選で5名様にプレゼントするキャンペーンを実施します。フォロー＆いいねに加え、コメントで当選確率がアップ。毎日のホームケアに取り入れやすい1台を、この機会にぜひお試しください。
キャンペーン概要
キャンペーン名
美顔器プレゼントキャンペーン
実施媒体
Instagram（フィード／ストーリーズ）
応募期間
2026年2月11日～2026年2月23日 23:59
プレゼント商品
LIFT2 マルチエステ美顔器
当選人数
抽選で5名様
参考価格
価格：27,280円（税込）
応募方法
・ TOUCHBeauty_JAPAN公式Instagramアカウント（@touchbeauty_japan）をフォロー
・ キャンペーン投稿に「いいね」
・ 投稿へコメントすると当選確率UP（お顔・お肌のお悩みや、試してみたいケアなどをぜひお聞かせください）
当選発表・発送について
・ 当選者は厳正な抽選により決定します。
・ 当選者の方には、TOUCHBeauty_JAPAN公式InstagramアカウントよりDMにてご連絡します。
・ 当選連絡時点で公式アカウントのフォローが外れている場合は、当選無効となる場合があります。
・ 発送は日本国内のみとなります。
賞品紹介：LIFT2 マルチエステ美顔器について
「LIFT2 マルチエステ美顔器」は、RF（高周波）・EMS・赤色LED・赤外線の複合テクノロジーで、年齢サインが気になる肌を多角的にサポートする多機能美顔器です。
主なポイント：
・ RF × EMS：肌を心地よく引き締め、ハリ・弾力をサポート
・ RF × LED：フェイスラインをすっきり整え、上向き印象へ
・ EMS × LED：うるおいとツヤ感をサポート
・ RF × EMS × LED：オールインワンケアで忙しい日々でも効率よくホームケア
製品ページ： https://www.touchbeauty.co.jp/products/lift2-beauty-device(https://www.touchbeauty.co.jp/products/lift2-beauty-device)
キャンペーン告知画像（SNS投稿用）
画像1：製品外観（正面）
画像2：LED点灯イメージ
画像3：使用シーン（置きイメージ）
画像4：使用イメージ
画像5：機能概要（4つのポイント）
会社概要
会社名
TOUCHBeauty株式会社
所在地
〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-12-2
事業内容
美容機器の企画、設計、製造、販売
公式サイト
https://www.touchbeauty.co.jp/
本件に関するお問い合わせ先
TOUCHBeauty公式ストア お客様サポート
E-mail：shopify@touchbeauty.co.jp
営業時間：平日10時～18時（休業日：土日祝、夏季および年末年始休業期間）