「LIFT2 マルチエステ美顔器」が抽選で5名様に当たる

TOUCHBeauty株式会社

プレスリリース

2026年2月11日

TOUCHBeauty株式会社

TOUCHBeauty（タッチビューティ）は、公式Instagramアカウント（@touchbeauty_japan）にて、多機能美顔器「LIFT2 マルチエステ美顔器」を抽選で5名様にプレゼントするキャンペーンを実施します。フォロー＆いいねに加え、コメントで当選確率がアップ。毎日のホームケアに取り入れやすい1台を、この機会にぜひお試しください。

キャンペーン概要

キャンペーン名

美顔器プレゼントキャンペーン

実施媒体

Instagram（フィード／ストーリーズ）

応募期間

2026年2月11日～2026年2月23日 23:59

プレゼント商品

LIFT2 マルチエステ美顔器

当選人数

抽選で5名様

参考価格

価格：27,280円（税込）

応募方法

・ TOUCHBeauty_JAPAN公式Instagramアカウント（@touchbeauty_japan）をフォロー

・ キャンペーン投稿に「いいね」

・ 投稿へコメントすると当選確率UP（お顔・お肌のお悩みや、試してみたいケアなどをぜひお聞かせください）

当選発表・発送について

・ 当選者は厳正な抽選により決定します。

・ 当選者の方には、TOUCHBeauty_JAPAN公式InstagramアカウントよりDMにてご連絡します。

・ 当選連絡時点で公式アカウントのフォローが外れている場合は、当選無効となる場合があります。

・ 発送は日本国内のみとなります。

賞品紹介：LIFT2 マルチエステ美顔器について

「LIFT2 マルチエステ美顔器」は、RF（高周波）・EMS・赤色LED・赤外線の複合テクノロジーで、年齢サインが気になる肌を多角的にサポートする多機能美顔器です。

主なポイント：

・ RF × EMS：肌を心地よく引き締め、ハリ・弾力をサポート

・ RF × LED：フェイスラインをすっきり整え、上向き印象へ

・ EMS × LED：うるおいとツヤ感をサポート

・ RF × EMS × LED：オールインワンケアで忙しい日々でも効率よくホームケア

製品ページ： https://www.touchbeauty.co.jp/products/lift2-beauty-device(https://www.touchbeauty.co.jp/products/lift2-beauty-device)

キャンペーン告知画像（SNS投稿用）画像1：製品外観（正面）画像2：LED点灯イメージ画像3：使用シーン（置きイメージ）画像4：使用イメージ画像5：機能概要（4つのポイント）

会社概要

会社名

TOUCHBeauty株式会社

所在地

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-12-2

事業内容

美容機器の企画、設計、製造、販売

公式サイト

https://www.touchbeauty.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

TOUCHBeauty公式ストア お客様サポート

E-mail：shopify@touchbeauty.co.jp

営業時間：平日10時～18時（休業日：土日祝、夏季および年末年始休業期間）