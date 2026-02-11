「LIFT2 マルチエステ美顔器」が抽選で5名様に当たる

TOUCHBeauty株式会社

2026年2月11日


TOUCHBeauty株式会社



TOUCHBeauty（タッチビューティ）は、公式Instagramアカウント（@touchbeauty_japan）にて、多機能美顔器「LIFT2 マルチエステ美顔器」を抽選で5名様にプレゼントするキャンペーンを実施します。フォロー＆いいねに加え、コメントで当選確率がアップ。毎日のホームケアに取り入れやすい1台を、この機会にぜひお試しください。



キャンペーン概要



キャンペーン名


美顔器プレゼントキャンペーン


実施媒体


Instagram（フィード／ストーリーズ）


応募期間


2026年2月11日～2026年2月23日 23:59


プレゼント商品


LIFT2 マルチエステ美顔器


当選人数


抽選で5名様


参考価格


価格：27,280円（税込）



応募方法


・ TOUCHBeauty_JAPAN公式Instagramアカウント（@touchbeauty_japan）をフォロー


・ キャンペーン投稿に「いいね」


・ 投稿へコメントすると当選確率UP（お顔・お肌のお悩みや、試してみたいケアなどをぜひお聞かせください）


当選発表・発送について


・ 当選者は厳正な抽選により決定します。


・ 当選者の方には、TOUCHBeauty_JAPAN公式InstagramアカウントよりDMにてご連絡します。


・ 当選連絡時点で公式アカウントのフォローが外れている場合は、当選無効となる場合があります。


・ 発送は日本国内のみとなります。


賞品紹介：LIFT2 マルチエステ美顔器について


「LIFT2 マルチエステ美顔器」は、RF（高周波）・EMS・赤色LED・赤外線の複合テクノロジーで、年齢サインが気になる肌を多角的にサポートする多機能美顔器です。


主なポイント：


・ RF × EMS：肌を心地よく引き締め、ハリ・弾力をサポート


・ RF × LED：フェイスラインをすっきり整え、上向き印象へ


・ EMS × LED：うるおいとツヤ感をサポート


・ RF × EMS × LED：オールインワンケアで忙しい日々でも効率よくホームケア


製品ページ： https://www.touchbeauty.co.jp/products/lift2-beauty-device(https://www.touchbeauty.co.jp/products/lift2-beauty-device)




会社概要


会社名


TOUCHBeauty株式会社


所在地


〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-12-2


事業内容


美容機器の企画、設計、製造、販売


公式サイト


https://www.touchbeauty.co.jp/



本件に関するお問い合わせ先


TOUCHBeauty公式ストア お客様サポート


E-mail：shopify@touchbeauty.co.jp


営業時間：平日10時～18時（休業日：土日祝、夏季および年末年始休業期間）