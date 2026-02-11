業務レンタカー『鳥取・米子店』オープン！鳥取県西部エリアへ本格展開

株式会社カーチョイス

格安レンタカーサービス「業務レンタカー」を運営する株式会社カーチョイス（本社：大阪府寝屋川市、代表取締役：田川 英紀）は、2026年2月11日（水）に「業務レンタカー 米子店」をオープンいたしました。本店舗の開設により、鳥取県西部エリアへの本格的な事業展開を開始いたします。

業務レンタカーは、2021年のフランチャイズ（FC）展開開始以来、独自の「土地活用×低コスト運営」を武器に成長を続け、全国のネットワークは60店舗を超える規模へと拡大いたしました。今後も、より一層皆さまに信頼されるサービスづくりに努めてまいります。

＜「1日880円～」「商圏25km」でリピート率は50％＞

業務レンタカーは、中長期のレンタルを得意としているレンタカーサービスです。業界トップレベルの安さ（1日880円～）とコスパの良さを武器に、「リピート率50％」という実績を誇っています。また、通常レンタカー店の商圏範囲は半径5Kmと言われている中で、業務レンタカーの商圏範囲はなんと「半径25km」。遠方のお客様にも多くご利用いただいております。

＜全国60店舗達成の背景：「土地活用 × 低コスト運営」＞

業務レンタカーフランチャイズでは、持て余す駐車スペースなどを活用する「土地活用」と、独自の特許システムを用いた「低コスト運営」で、フランチャイズ加盟への参入障壁を下げることに成功しました。2021年にフランチャイズ経営を始めてから約5年、業務レンタカーは全国に60の店舗を構え、上場企業もフランチャイズ加盟店に名を連ねるレンタカー店へと成長しました。

＜ニューオープン店舗の概要＞

業務レンタカー 米子店

運営会社：株式会社真木自動車

所在地：〒683-0022 鳥取県米子市奈喜良241

TEL：050-5830-5208

営業時間：9時～18時（定休日：なし）

Webサイト：https://www.renntacar.net/store/index.php?store=yonago(https://www.renntacar.net/store/index.php?store=yonago)

＜会社概要＞

【リピート率50％!?】業務レンタカーが誇る「安さ」と「サービス」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/133470/table/27_1_5d4337cba0610dfce4d9e4081e5b3839.jpg?v=202602110651 ]

「業務レンタカー」は、そのコスパの良さからリピート率が驚異の50％。

通常、レンタカー店の商圏範囲は半径5Kmと言われているなかで、業務レンタカーの商圏範囲は半径25kmと、遠方から多くのお客様が来店してくださいます。

ではなぜ、こんなにも業務レンタカーがお客様に支持されているのか。

その秘密は、業務レンタカーの「安さ」と「サービス」にあります。

まず、業務レンタカーでは「業界トップレベルの安さ」を実現しています。

1日単位のレンタルに加えて、1週間、1ヶ月単位の中長期のレンタルも行っている弊社では、1日880円(税込)～、1ヶ月26,400円(税込)～でレンタルが可能です。

（※大手レンタカー店では約140,000円が相場）

この驚異の安さが、個人だけでなく法人のお客様にも多くご愛用いただく理由になっています。

また、業務レンタカーには営業時間外でも自由に発着できる「24時間いつでも発着サービス」があり、これもお客様に支持される理由の一つです。出発時は事前に貸出手続きと鍵のお渡しを済ませておき、返却時は鍵をポストに返却いただくなどの対応でサービスを実現しています。

このように、業務レンタカーは1日あたり880円から始められ、乗り換えも、返却時期も自由。

まさに「真の車のサブスクサービス」といえるでしょう。そして他店と比べたときの圧倒的なコスパの良さ、これが、業務レンタカーが多くのお客様に愛される理由だと私たちは考えています。

＜代表「田川 英紀」について＞

1974年生まれ、2児の父。19歳から自動車販売店にて勤務し、26歳で中古車販売会社「株式会社カーチョイス」を設立。

しかし、中古車販売業は競合が多く伸び悩み、一時期は借金5,000万を抱え「このままでは倒産してしまうかもしれない」という思いに暮れることも…。

大きく方向転換しなくてはと考えていたとき、まだまだ活用できる中古車が持て余されている実態を目の当たりにし、「もったいない」「中古車を活用して人に喜んでもらいたい」と思い、2012年3月にレンタカー事業を開始。4年後の2016年3月には「業務レンタカー」1号店を出店した。