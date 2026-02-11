現代社会を題材にした人物像を描く作品展、船橋で期間限定開催　イタリア出身アーティストの作品を紹介

ハイスピリッツアンドユウ株式会社

イタリア出身のアーティスト、ジョルジオ・サウリーニ氏による

現代社会を題材にした作品展が、

2026年2月19日から東武百貨店船橋店で開催される。

消費社会や個人のアイデンティティを象徴的に描いた作品を紹介する。

展覧会概要

展覧会名：ジョルジオ・サウリーニ／ROMANsアート展

会期：2026年2月19日（木）～2月25日（水）

会場：東武百貨店 船橋店 本館5階 5番地 美術画廊

入場：無料

「幸せな酔っ払い」

チャールズ・ブコウスキー曰く、

「これが酒を飲む人間の問題なんだ、

と私はもう一杯注ぎながら考えた。

何か悪いことが起これば、忘れるために飲む。

何か良いことが起これば、祝うために飲む。

何も起こらなければ、何かを起こすために飲む。」

「固定概念」

頭の中にある想念が、どうしても消えないときがある。

取り除かなければ、それはいずれ痛みや苦しみに変わるが、取り除くには自分の恐怖と向き合う必要がある。

アーティストについて

1984年生まれ、ローマ在住、ローマ大学でグラフィック・マルチメディア・デザインの学位を取得。サウリーニ・ファミリーは芸術一家で、二代目・三代目のトマゾ&ルイージは1800年代初頭からローマで活動した有名なカメオ彫刻家。

