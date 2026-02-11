アイコニア・ホスピタリティ 愛犬と泊まれる13ホテルを2/11（水・祝）「わんわんパラダイス」にリブランド

日本全国184棟のホテル・旅館を運営するアイコニア・ホスピタリティ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長：山本俊祐、代表取締役社長：代田量一、以下当社）の【愛犬と泊まれるホテル】の13棟は、2026年2月11日（水・祝）「わんわんパラダイス」・「わんわんパラダイスプレミア」へ統合してリブランドをいたします。このたびのリブランドを機に、マスコットの「ボブ・ワンワン」が登場。当社では、かけがえのない家族であるワンちゃんとの旅をボブ・ワンワンとともに、今後もより一層応援いたします。また、【愛犬ファーストのリゾートで、最高の思い出をつくる情報サイト】を昨年12月にリリースし、ワンちゃんとの旅の情報をお届けしています。

■「わんわんパラダイス」の新マスコット「ボブ・ワンワン」プロフィール

■わんわんパラダイスのサービス特徴

①レストラン会場は愛犬をご同伴いただけます（※一部ホテル（蓼科、安曇野）を除く）

②犬種、頭数無制限でご利用いただけます。

③自然も活かした充実したアクティビティをご用意しています（屋内外ドッグラン、お散歩コース等）

■「亀の井ホテル」も同時にリブランド

当社が全国41ホテルを展開する「亀の井ホテル」の2棟もリブランド。亀の井ホテル 塩原ワンちゃんの宿、亀の井ホテル 大和平群は、リブランドして「わんわんパラダイス」へとブランドが変わります。

■2月11日（水・祝）にリブランド対象となるホテルと新名称

■リブランド対象外の愛犬と泊まれるホテル一覧（2026年2月11日現在）

【公式予約限定特典】

リブランド記念お散歩バッグプレゼント





リブランドを記念し、対象期間中にご宿泊のお客様へ

「オリジナルお散歩バッグ」をプレゼント！

お散歩や館内での移動にも便利なバッグで、新しく生まれ変わった

わんわんパラダイスでのご滞在を、より快適にお過ごしください。

対象予約サイト：https://iconia.co.jp/

対象期間：2026年2月11日～2026年3月31日

対象条件：1予約につき1点

その他：チェックイン時にお渡しいたします。

対象ホテル：わんわんパラダイス 伊豆高原／わんわんパラダイス 浜名湖／わんわんパラダイス 八ヶ岳

わんわんパラダイス 蓼科／わんわんパラダイス 高山／わんわんパラダイス 鳥羽／わんわんパラダイス 松阪／わんわんパラダイス プレミア 南紀白浜／わんわんパラダイス プレミア 山中湖／わんわんパラダイス プレミア 伊豆高原／わんわんパラダイス プレミア 塩原／ほったらかしの宿 ゆうふり伊豆高原

■愛犬ファーストのリゾートで、最高の思い出をつくる情報サイト

URL https://withdog.iconia.co.jp/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp