「ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N」の新色を独占先行発売！NARSのPOP UPイベントが本日2/11（水）より＠cosme TOKYO で開催！

NY発のメーキャップアーティストブランド「NARS」は 、2026年 2月11日(水)～2月17日(火)の期間、話題の新商品「ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N 05555 FOG」の発売を記念し、＠cosme TOKYOにて期間限定のPOP UPイベント「NARS HOUSE OF LIGHT in @cosme TOKYO」を開催いたします。イベント会場では、ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N 05555 FOG を全国に先駆けて先行販売させていただきます。また、新商品だけでなく、ベスコスを受賞したアイテムなど人気アイテムも実際にお試しできるほか、スペシャルな購入特典やエクスクルーシヴなキットをご用意しております。さらに、NARSメーキャップスタイリストによるベースメーキャップアドバイスも実施させていただきます。

ぜひこの機会に、自分の想像を超えた魅力に出会えるNARSのメーキャップアイテムを自由にお楽しみください。皆さまのご来場をお待ちしております。

＜ NARS HOUSE OF LIGHT in ＠cosme TOKYO 概要＞

◆開催場所：@cosme TOKYO POPUPスペース・エントランススペース

◆開催期間 ：2026年2月11日（水）～2月17日（火）

◆コンテンツ：１.ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N 05555 FOGの先行発売

＊@cosme SHOPPINGにて同時先行発売を実施

２.POP UP限定ギフトの進呈

３.POP UP限定キットの販売

４.NARSメーキャップスタイリストによるベースメーキャップのアドバイス

(無料/予約優先)

５.スタンプラリーコンテンツ

*諸般の事情により、営業日・営業時間、予定しておりましたイベントなどが変更になる場合がございます。

＜ NARS HOUSE OF LIGHT in ＠cosme TOKYO先行発売概要＞

〇【先行発売】ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N 05555 FOG

新1色│内容量 10g│税込価格 6,490円（本体 5,900円＋税）

2026年2月13日(金) 全国発売

2026年2月11日(水) ＠cosme TOKYO / @cosme SHOPPING 先行発売

2026年1月28日(水) @cosme SHOPPING 先行予約

アジア地域で販売個数No.1*を誇る、NARSのアイコン「ライトリフレクティング セッティングパウダー プレスト N」に、待望の新色が登場。フランソワ・ナーズの哲学を体現する“光の反射”による透明感はそのままに、繊細なスキントーンのシェードが肌にシームレスに溶け込み、赤みなどの肌悩みを自然にカモフラージュ。ウエイトレスな心地よさとともに、まるで素肌そのものが美しくなったかのような仕上がりを叶えます。アイコニックなフォーミュラがメイクをセットし、テカリや化粧崩れを防ぎながら、洗練されたルミナスな質感を長時間キープ。ひとはけで続く、透明感。どこにいても光を放つ、存在感のある肌へ。

*Beaute Research調べ。 2022年-2024年 アジア市場（中国・香港・日本・韓国・台湾・シンガポール・タイ）百貨店・ブティックのコンパクトパウダー売上個数

＜NARS HOUSE OF LIGHT in ＠cosme TOKYO 限定キット概要＞

先行販売のライトリフレクティングセッティングパウダーの新色含む、NARSで人気のベースメーキャップアイテムをご体感いただけるエクスクルーシヴなキット

【キット内容】

税込\10,670～税込\12,700

A、B、Cよりそれぞれお好きなアイテムをセレクトした計3品

A.以下3品から1品を選択

・ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト Ｎ 05555 FOG

・ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト Ｎ5894 CRYSTAL

・ライトリフレクティングセッティングパウダー ルース Ｎ 02383 CRYSTAL

B.POPUP 対象商品から1品を選択

・ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション

・ライトリフレクティング トーンアップヴェール

・ライトリフレクティング ファンデーション

・ライトリフレクティング ルミナイジングパウダー

・ラディアントクリーミーコンシーラー

・アフターグロー リップバーム Ｎ

C.以下から１品を選択

・ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション 03790 MONT BLANC 特製サイズ 5g

・ミニ コンシーラーブラシ 特製サイズ

＊お一人様、1日1回限りとなります。

＊在庫がなくなり次第終了とさせていただきます。予告なく変更・終了する可能性がございます

＊レシートをイベントスタッフにご提示ください

＊詳しい参加方法はポップアップスペースのスタッフまでお問い合わせ下さい

＜NARS HOUSE OF LIGHT in ＠cosme TOKYO 限定ギフト概要＞

期間中、イベント会場及び@cosme SHOPPING にて、＜NARS＞製品税込6,490円以上お買いあげで、「 NARS特製ヘアクリップ」をプレゼントいたします。

＊なくなり次第終了いたします。

＜NARS HOUSE OF LIGHT in ＠cosme TOKYO ベースメーキャップ アドバイス概要＞

イベント期間中、NARSメーキャップスタイリストによるベースメーキャップのアドバイスを開催いたします。一人ひとりのお肌の状態やなりたい仕上がりに合わせて、ライトリフレクティング シリーズのベースメーキャップアイテムを使用した肌作りをご提案させていただきます。

ぜひこの機会に、NARSが誇る、光を反射する透明感のあるベースメーキャップをご体感ください。アドバイス会にご参加いただき、税込15,000円以上お買い上げの方にミニ フェイス ブラッシュ ブラシ（特製サイズ）を進呈いたします。

【時間】

１.11時~ ２.12時~ ３.14時~ ４.15時~ ５.16時30分~ ６.17時30分～ ７.18時30分～ ８.19時30分～

＊2月14日はメーキャップ体験のご予約枠がございません

＊2月11日のみ6枠（１.14時~ ２.15時~ ３.16時30分~ ４.17時30分～５.18時30分～６.19時30分～）

【内容】

所要時間：お一人さま約30分（参加無料/ご予約優先）

１.カウンセリング

２.クレンジング(目元から下)＋スキンケア

３.ベースメーキャップのタッチアップ

４.なりたい印象に合わせたポイントメーキャップのタッチアップ(チーク・リップ)

【開催場所】

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目14-27

＠cosme TOKYO

26年2月11日(水)～17日(火)期間限定 POPUPスペース 1F

【ご予約・詳細はこちらから】

➤ https://bj8dtlwijxc0uisx8fkb.stores.jp/reserve/b5598faf09f2e7e8609f

➤予約開始日時：1月19日（月）10時～

＊当日、予約時間の5分前に＠cosme TOKYO店 POPUPスペースにお越しください。

＊混雑時はお待ちいただく場合がございます。

＊ご予約・ギフトの進呈はお一人様、1日1回限りとなります。

＊在庫がなくなり次第終了とさせていただきます。

＊予告なく変更・終了する可能性がございますのでご容赦ください。

＊購入特典のギフトのお渡しは、購入レシートをPOP UPスペースにおりますNARSスタッフにご提示ください。

＊当日キャンセルなどのご連絡は、予約サイトのお問い合せよりお願いいたします。

＊ご予約が10分すぎた場合は、自動キャンセルとなります。

＊詳細は予約サイトの注釈をご一読ください。