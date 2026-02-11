『クッキーラン：キングダム』、「激突する運命の戦場」アップデート実施！

DEVSISTERS- ビーストイースト大陸の新エピソードをアップデート！暗黒魔女クッキー勢力とクッキー連合軍が全面戦へ突入- 3種のドウクッキーが完成…強力な実験体「ベノムドウ味クッキー」、「ポンポンドウ味クッキー」が登場！- 期間限定「レイド：識別不能」をはじめ、戦略ゲーム「運命の決闘」など、戦闘コンテンツを大幅に拡充

2026年 2月11日 (水) - デヴシスターズ(株)(代表 チョ・ギルヒョン)は、キャラクター収集RPGゲーム『クッキーラン：キングダム』にて、「激突する運命の戦場」アップデートを実施し、「暗黒魔女クッキー」をめぐる熾烈な戦いを描いた新エピソードと各種コンテンツを公開したことをお知らせいたします。

◼暗黒魔女クッキーへ向けた壮大な進撃！新エピソード「激突する運命の戦場」OPEN！

ビーストイーストワールドの14番目のエピソード「激突する運命の戦場」が新たに公開されました。暗黒魔女クッキーの邪悪な計画に立ち向かうクッキー連合軍は、ビーストクッキーはもちろん、竜の御言の力を宿す強大な実験体である3種のドウクッキーと熾烈な戦いを繰り広げます。

新エピソードでは、2種類のランドルール「吸収魔法陣」と「念力波動」が追加されました。「念力波動」は、ベノムドウ味クッキーの念力により、一定時間ごとに敵の攻撃速度と移動速度を制限します。「吸収魔法陣」は、暗黒魔女クッキーの力により、時間経過とともに攻撃力減少と受けるダメージ増加デバフを蓄積させます。新たな戦術スキル「銀木の騎士団」は、戦場に降臨し、味方にシールドを付与するとともに、ランドルールによって発生する不利な効果を解除します。

◼ 命令を守るだけ… 3種のドウクッキーが完成、「ベノムドウ味クッキー」、「ポンポンドウ味クッキー」登場！

暗黒魔女クッキーの最も危険な実験体、「ベノムドウ味クッキー(SUPER_EPIC)」と「ポンポンドウ味クッキー(EPIC)」がプレイアブルとして登場しました。先行公開された「モールドドウ味クッキー」と一緒に戦闘に参加させると、「ドウトリオ」効果が発動し、強力なシナジー効果を発揮します。

暗黒魔女クッキーの緻密な計画の下で誕生した「ベノムドウ味クッキー」は、他のドウクッキーたちの精神的支柱として、敵の精神を撹乱させて相手を圧倒する洞察者です。爆発型のクッキーで、スキル「サイキックベノム」は、念動力で毒性物質を虚空に生成し、敵に浴びせて爆発させます。戦闘中に「ベノムエッセンス」を獲得して「ベノムコア」に転換し、ベノムコアが最大値に達すると、敵に大きなダメージを与え、自分を守る「ベノムバリア」を活性化します。

胞子たちのざわめきの中、陰鬱な実験室で生まれた「ポンポンドウ味クッキー」は、スキル「くらえ!ポンポン胞子!」を使用する支援型クッキーです。ポンポン胞子を力いっぱい回した後に投げつけると、一定時間分裂した後に爆発し、敵を中毒状態にします。中毒状態になった敵には、中毒ダメージ増加とカビの胞子デバフが付与されます。

今回のアップデートでは、多彩な戦闘コンテンツが大幅に追加されました。「レイド：識別不能」は、決められた期間中にスコアとランクを達成するコンテンツで、これまでに体験したことのない新しいタイプのボスモンスターが出現します。難易度は4段階で、3つのシーズンに分かれています。ボスは、巨大な暗黒魔女の創造物で「ソウルジャム」の力を借りた5つの「ソウルフォース」スキルを使用します。各ウルジャムの拠点を占領して、ソウルフォースを封印することが攻略の鍵となります。

これとともに、ANCIENTクッキーとBEASTクッキーが運命をかけて戦う戦略バトルコンテンツ「運命の決闘」も実装されました。外部の成長要素が排除し、戦略と実力のみで勝負する方式で、ANCIENTクッキーを助けるサポータークッキーと様々な「英雄の意志」を組み合わせて戦闘を進めます。運命の決闘は、合計4つのシーズンで運営され、シーズンごとに主人公となるANCIENTクッキーとサポータークッキーの構成が変更されます。

そのほか、各エピソードの探検要素を収集してエリア別の探検日誌達成度を完成させる新コンテンツ「探検家味クッキーの大陸探検日誌」が公開されました。また、暗黒魔女クッキー勢力の一部である「毒マッシュ味クッキー」と「ザクロ味クッキー」の魔法のキャンディも追加され、戦闘の楽しさがさらに広がります。

『クッキーラン：キングダム』に関する詳しい情報は、『クッキーラン：キングダム』の公式X（旧Twitter： https://twitter.com/CRKingdomJP )やYouTube公式チャンネル( https://www.youtube.com/channel/UCEuT6jIew3QugxFjrzDJ0BQ )にてご確認いただけます。

