「セイコー」、「FRAGMENT」、「V.A.」のトリプルコラボレーションによるメトロノームウオッチを2026年2月11日（水）より発売

株式会社ジュン

株式会社ジュン（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進、以下「ジュン」）が運営するコンセプトストア「V.A.（ヴイエー）」は、セイコーインスツル株式会社（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：遠藤洋一）、藤原ヒロシ氏率いる「FRAGMENT（フラグメント）」、「V.A.」のトリプルコラボレーションによるメトロノームウオッチを、2026年2月11日（水）より発売いたします。

本コラボレーションでは、セイコーインスツル株式会社が製造するメトロノームウオッチを採用。アナログ腕時計でありながら、分針の動きでテンポが分かる「メトロノーム機能」と、手軽に楽器のチューニングができる「基準音機能」を搭載しています。

ダイヤルの上部には「SEIKO」、下部には「FRAGMENT」の象徴であるロゴを配し、インデックスカラーは本モデルのためにセレクト。時計の裏蓋には、「FRAGMENT」、「V.A.」のロゴが記されています。ストラップは丈夫で軽量なナイロン製の一枚生地NATOストラップを採用しています。

クラシカルかつ高い機能性に、「FRAGMENT」と「V.A.」ならではの洗練されたエッセンスを融合させた、特別な1本に仕上がっています。

【商品情報】

商品名：SEIKO METRONOME WATCH FRAGMENT EDITION

希望小売価格\44,000（税込）

カラー展開：ブラック／ホワイト ※特別仕様のPVCスリーブ付

商品本体がPVCスリーブにコンパクトに収納された状態

【概要】

発売日：2026年2月11日（水）

発売場所：V.A.（東京都渋谷区神宮前6-1-9）、オンラインサイト：https://vatokyo.com/

公式インスタグラム：＠va.tokyo（https://www.instagram.com/va.tokyo/）