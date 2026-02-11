「リハビリ難民」を救う！パーキンソン病女性専門ピラティススタジオ　「nemoPilates」が開業1年半で会員数50名に到達。早期からの“動きの学習”が、患者の不安を希望に変える。

nemoPilatesスタジオ

パーキンソン病専門のピラティススタジオ「nemoPilates（ネモピラティス）」は、2024年7月に開業しました。理学療法士でありピラティスインストラクターでもある益森寛美が、約10年にわたり多くの当事者と向き合ってきた経験から、「パーキンソン病はお薬と運動で進行を和らげることができると言われている一方で、その方に合った運動を提供できる場所はまだ少ない」という課題を解決すべく設立。 専門性の高い安心できるスタジオとして注目を集めています。

【開業時の想い】パーキンソン病の空白期間を埋める専門施設の必要性

パーソナルレッスンの様子パーソナルレッスンの様子レッスン前の歩きの評価の様子

パーキンソン病は、アルツハイマー病に次いで患者数の多い神経疾患で、人口全体ではおよそ1,000人に1～2人が発症するといわれています。特に高齢者に多く、65歳以上では約100人に1人まで発症頻度が上昇します。日本国内の患者数は約28万9千人（令和2年 厚生労働省調べ）とされ、高齢化の進行とともに、今後さらに増加すると見込まれています。

パーキンソン病は進行性の難病ではありますが、診断早期からの薬物療法と運動によって、症状の進行を緩やかにできるといわれています。しかし実際には、病院でリハビリを受けられるのは主に症状が進行してからというケースが多く、診断されたばかりの段階で、運動を始められる場所はほとんどありません。パーキンソン病のコミュニティや神経内科病院などで、 約10年にわたり多くの当事者と関わってきた益森は、「安心して楽しく体を動かしながらも、専門性をもとに“進行予防につながる運動”を届けたい」と強く願うようになりました。その想いから独立を決意し、2024年7月、nemoPilatesを開業しました。

【なぜ、パーキンソン病にピラティスなのか】

益森がピラティスに可能性を見出した背景には、自身の経験があります。学生時代、プロダンサーを目指していた益森は、怪我によりその道を断念。リハビリの一環として出会ったのがピラティスでした。続けるうちに、癖によって生まれていた体の偏りや筋肉のアンバランスが整い、姿勢が変わり、慢性的な痛みも軽減していきました。この体験から「ピラティスは、体を鍛えるだけでなく、“体の使い方そのもの”を学ぶ運動」だと実感しました。理学療法士として医療の現場に立つ中で、姿勢の崩れや筋肉のこわばりなどに悩むパーキン

ソン病に対し、骨盤や背骨をしなやかに動かし、力を入れるだけでなく抜くことも学ぶピラティスは、パーキンソン病の特性と非常に相性が良いと確信しています。

【スタジオnemoPilatesの特徴 】

パーキンソン病は「100人いれば100通りの症状がある」と言われるほど個別性の大きい疾患です。nemoPilatesでは、何千通りとあるピラティスエクササイズの中から、一人ひとりの状態に合わせたオーダーメイドレッスンを提供しています。 画一的なプログラムではなく、「今の体」に本当に必要なアプローチを丁寧に選び、症状の緩和と進行抑制を目指します。 また、「病気」ではなく「その人」を見ることを大切にし、人生や日常、想いにも寄り添う“居場所”であること。nemoPilatesは、運動を通して希望を育む場でありたいと考えています。

HPはこちら :https://nemopilates.jp/

【代表プロフィール】

益森 寛美（ますもり ひろみ）





・理学療法士

・ピラティスインストラクター LSVT-BIG(R)

（パーキンソン病のための運動療法）認定療法士

・運動指導歴15年。

・ピラティスインストラクターとして活動した後、医療の専門性を高めるため、理学療法士の資格を取得。

取得後は神経内科病院や、パーキンソン病専門の

自費リハビリ施設に勤務し、難病リハビリの現場に携わる。

YouTubeチャンネル

「パーキンソン病のためのピラティス」は登録者数1,500人を超え

自宅でも安心して取り組める運動コンテンツを発信。専門性と温かさを兼ね備えた指導で、全国のパーキンソン病当事者から支持を集めている。