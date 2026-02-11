リポソーマルビタミンCで話題の美容ブランドELLISS、【Qoo10 AWARDS 2025】カテゴリ賞食品部門を受賞

株式会社ALBONA

株式会社ALBONA（本社：東京都渋谷区）が運営するQoo10公式ショップ「monomo（モノモ）公式ショップ」において展開する美容ブランド「ELLISS（エルリス）」が、このたび【Qoo10 AWARDS 2025】食品部門のカテゴリ賞を受賞しました。

本受賞は、ELLISSの主力商品であるリポソームビタミンCサプリメントを中心とした食品カテゴリにおける年間の販売実績およびユーザーからの支持が評価されたものです。累計販売包数は1,000万包*を突破しており、今回の受賞により、その実績と信頼性が公式に認められました。

*2025年12月4日時点/自社調べ（分包ベースで算出）

■Qoo10 AWARDS2025とは？

Qoo10 AWARDS2025 では、2025年度のお客様満足度や、売上などを指標に各部門において選出された、年間優秀ショップ・インフルエンサーを表彰しています。



URL：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=209752

■monomoショップの販売ブランド

【ELLISS（エルリス）】

「美味しく、楽しく、美しくなれる」をコンセプトに、サプリメントを中心としたインナーケアアイテムを展開するブランド。ブランド内人気No.1アイテムの「リポソームビタミンCサプリメント」をはじめ、内側からの美しさをサポートするプロダクトを提案しています。

《商品紹介》

*ビタミンC全てがリポソーム化されていることを保証するものではありません。*味はイメージ

人気No.1 リポソーマル VC ショット1000

通常価格 3,480円（税込）

100％リポソーム化処理*を施した飲むビタミンC美容液。爽やかなレモン風味*と吸収設計にこだわりました。

*味はイメージ

レチノールCショット

通常価格 3,480円（税込）

不足しがちなビタミンAを504μg(女性の1日の推奨量の約84％)を中心に、ビタミンCやヒアルロン酸など美容に嬉しい成分を1本にまとめたザクロ風味*のサプリメント。

*味はイメージ

シャイニングショット

通常価格 3,480円（税込）

L-レスチン240mg×ビタミンC1000mg配合した「飲む水玉水玉美容液」。外側からのケアだけでは物足りない、日差しが気になる毎日を内側から透明感サポート。シャインマスカット風味*。

【by one sii（バイワンシー）】

「足す」ために「引く」ヘアケアを根本から考え、科学の力と自然由来の成分で、健やかな頭皮環境へ導くヘアケアブランドです。

「シャンプーに混ぜる美容液」であるスムースリペアエッセンスをはじめ、髪の芯から健やかさを育む、高い機能性を持つプロダクトを展開しています。

■キャンペーン情報

受賞記念し、期間限定の特別セールを開催いたします。

実施期間 ：2026年2月10日（火）0:00～2026年2月17日（火）23:59

リンク ：https://www.qoo10.jp/shop/i-shoten

キャンペーン内容：Award受賞記念クーポン2000円以上5%OFF（フォロワー様限定）

全品タイムセール5%OFF

■ショップ情報

公式 ：https://i-shoten.com/shop

Qoo10 ：https://www.qoo10.jp/shop/i-shoten

楽天 ：https://www.rakuten.co.jp/bosii/

Amazon ：https://www.amazon.co.jp/stores/ELLISS/page/6EDD6D32-A6B5-44AD-9828-916B7B3CED36

■会社概要

自分たちの取る行動で身近な周りの人から少しずつ幸せになってもらう。そして、世の中の1人でも多くの人の幸せを想像し+ 1％だけでも満たすことのできるそんな事業を創っていきます。事業を通して”ワクワク”と”安心”で溢れる世界を創造します。

会社名：株式会社ALBONA

・事業内容 ：デジタルマーケティング支援 ブランドメーカー事業 アプリ/WEBサービス開発

・代表取締役社長：野下滉貴

・本社 ：東京都渋谷区道玄坂1丁目20-8 寿パークビル4階

・設立 ：2020年5月

・公式サイト ：https://al-bo.io/COMPANY

■お問合せ先

TEL：03-4400-0499

FAX：03-4400-0499

メールアドレス：support@i-shoten.com