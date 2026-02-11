徳島県でトライアル初オープン 次世代型スマートストア※1出店「スーパーセンタートライアル板野店」2月11日（水）オープン

株式会社トライアルホールディングス

株式会社トライアルカンパニー（本社：福岡県福岡市、代表取締役：石橋亮太、以下、トライアル）は、徳島県で初となるスマートストア「スーパーセンタートライアル板野店」を2026年2月11日（水）にオープンいたします。



※1：トライアルグループ内において/スマートストアとは、IoT機器やAI技術を導入し、データの利活用をもとに新しい購買体験を提供したり、効率的な運営を可能にしたりする店舗形態を指します。

※2：トライアル自社調べ。（2026年2月時点世界における「セルフレジ機能付きの買い物カート」として）

板野店は、徳島県で初めて「レジカート」や「インストアサイネージ(TM)」などを本格導入したスマートストアです。スマートストアとは、セルフレジ機能付きの買い物カート「レジカート」や、「インストアサイネージ(TM)」等のトライアルが独自に開発したIoT技術やAI技術を導入し、データの利活用をもとに新しい購買体験を提供したり、効率的な運営を可能にしたりする店舗形態を指します。

この度、徳島県で初(全国で266店舗目)となるスマートストアをオープンする運びとなりました。また当店舗のオープンにより、「レジカート」の稼働台数が約22,000台となり、これは世界一の稼働台数となります。

AI化による「お客様・働く人（従業員・メーカー等）」の便益を図るだけでなく、「レジカート」による非対面会計など、新たな購買体験を提供します。

今後もトライアルは更なる小売市場の変革を進め、お客様の生活をより良いものにすべく邁進してまいります。

■世界一の稼働数！お客様へ新しい買い物体験を提供する「レジカート」

トライアルグループが独自開発した「レジカート」は、タブレットとバーコードリーダーを搭載したセルフレジ機能付きの買い物カートです。専用プリペイドカードまたはアプリ「SU-PAY」をスキャンすることで利用でき、買い物中に商品バーコードを読み取るだけでレジ登録が完了します。会計時は専用ゲートを通過するとチャージ残高から購入金額が自動で引き落とされ、レジ待ちのないスムーズなキャッシュレス決済を実現します。

最新型の「レジカート」は、「軽さ」「画面の見やすさ」「商品を入れやすい構造」を追求し、小柄な方や高齢の方でも使いやすい設計です。また、スキャン漏れを知らせる機能や、お客様の属性・購買履歴をもとにクーポンやおすすめ商品を表示するレコメンド機能を搭載。ショッパーマーケティングのツールとしても活用でき、一人ひとりに最適な買い物体験を提供します。今回、スーパーセンタートライアル板野店には80台が導入され、国内では266店舗目、稼働台数は約22,000台となります。



■国内174店舗目の本格導入！お客様に新たな購買体験を提供する「インストアサイネージ(TM)」

「インストアサイネージ(TM)」は、野菜コーナー等の売り場に合わせた映像や写真のオリジナルコンテンツだけでなく、音声付きで店内一斉放送が可能です。館内の音声と連動して出来立ての惣菜をお知らせしたり、季節や催事に合わせた訴求コンテンツを配信したりすることが可能となり、お客様のニーズに合わせて適切なコンテンツを発信することで、より快適なお買い物環境を体験いただくことができます。また、「インストアサイネージ(TM)」を活用したプロモーションにより非計画購買を促すことができ、売上増加にもつながっています。具体的には、焼き芋の出来立てオンデマンド放映したところ、「インストアサイネージ(TM)」を設置していない店舗に比べて売上が114％アップしました。今回、スーパーセンタートライアル板野店には29台が導入され、稼働台数は約3,300台となります。

■こはく本舗の職人が監修、プロの味が手軽に楽しめるトライアル自慢の惣菜

トライアルが提供する惣菜は『こはく本舗』(トライアルの総菜部門を担うグループ企業)に所属する約40人の職人たちがﾞ監修し、職人の品質を店舗で再現できるよう様々な工夫を行っています。「スーパーセンタートライアル板野店」のおすすめの惣菜は、こはく本舗の職人の味を専用の調理マシンで再現した、トライアルのお惣菜の人気No.1商品「三元豚ロースカツ重」と、1個160gという圧倒的なボリュームながら、味と価格の全てにおいてこだわった名物商品「自社製おはぎ（3個入り）」、職人監修のカレーに30種以上のスパイスを効かせ、ロースカツをのせたコク深く食べ応えのある商品「こはく本舗カレー」です。

・三元豚のロースかつ重

トライアルのお惣菜の人気No.1商品です。ミシュランで星を獲得した店で修業を積んだシェフが手掛けた一品で、 とろとろ卵のあんがかかった肉厚のとんかつが食べこたえ十分な商品です。職人の味を多くのお客様にお届けするため、プロの料理人が作るかつ重の味を科学的にデータ化し、かつ重専用の調理マシンを開発しました。職人の技と味へのこだわりを再現し、より多くのお客様にお手頃な価格で気軽にお楽しみいただけるようご提供しています。

商品名:三元豚のロースかつ重

売価:299円(税込) ※価格は店舗によって異なります。

・自社製おはぎ（3個入り）

素材は国産のもちもちとしたもち米に、たっぷりのあんこが魅力のおはぎ。1個160gの大きなサイズながらも、お手頃な価格を実現しています。また低糖で⽢さ控えめな味付けで、シンプルながらも心温まる昔懐かしい家庭の味を目指し、味、ボリューム、価格、全てにおいて満足していただける商品です。



商品名:自社製おはぎ（3個入り）

売価:300円(税込) ※価格は店舗によって異なります。

・こはく本舗カレー

こはく本舗カレーは、職人が監修したカレーで、じっくり炊き出したデミグラスベースに、ソテーオニオンやリンゴペーストを加え、コクと自然な甘みを引き出しています。ターメリックやクミン、コリアンダーなどを含む30種類以上のスパイスをバランスよくブレンドし、香りと奥行きのある味わいに仕上げました。濃厚なカレーソースに、食べ応えのあるロースカツをのせた、満足感のある一品です。



商品名:こはく本舗カレー

売価:494円(税込) ※価格は店舗によって異なります。



■スーパーセンタートライアル板野店概要

住所：徳島県 板野郡板野町 川端島中須8番1

取扱商品：生鮮食品、食品、弁当・惣菜、酒、日用品、他

営業時間：24時間営業（年中無休）

駐車場：有

電話番号：0120-033-559

店舗URL：https://www.trial-net.co.jp/shops/774/



＜株式会社トライアルカンパニー 会社概要＞

代表者 ：代表取締役 石橋 亮太

本社所在地 ：福岡県福岡市東区多の津1-12-2 トライアルビル

設立 ：1981年7月

売上高（連結） ：8,038億円（2025年6月期）

事業内容 ：『あなたの「生活必需店」。』をコンセプトとしたディスカウントストアの運営

URL ：https://www.trial-net.co.jp/

＜一般のお客様お問い合わせ先＞

店舗に関するお客様相談室

TEL：0120-033-559

受付時間：9時~22時