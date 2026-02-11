令和7年度シブサン卒業式 supported by UP-Tコラボサイトオープン！

丸井織物株式会社

オリジナルグッズ制作サービス「UP-T」は、アイドルグループShibu3 projectとのコラボレーションイベントを今年も開催いたします。

本コラボレーションでは、

「Shibu3 project ONEMAN LIVE 令和7年度 シブサン卒業式グッズ」として、

シブサンメンバーの魅力がたっぷりと詰まった特別なオリジナルグッズを販売いたします。

ラインナップには、メンバーそれぞれの写真を使用したメモリアルデザインのTシャツをはじめ、卒業という節目を記念するにふさわしい、ファン必携のアイテムが登場。

一つひとつのグッズには、これまでの活動への想いや、ファンへの感謝の気持ちが込められています。

また、ライブ当日に実施される特典会では、メンバーからファン一人ひとりへ向けた心を込めたメッセージをお届け。

グッズとともに、かけがえのない思い出を形として残すことができます。

記念すべきワンマンライブを、特別なコラボグッズとともにぜひお楽しみください。

特設サイトURL：https://up-t.jp/collabo/sibu32026

【販売アイテム一部紹介】

【UP-Tとは？】

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。

創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

「UP-T（アップティー）」

URL：https://up-t.jp

取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用