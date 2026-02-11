不動産業界の未来を、学生と一緒につくる「ガクフドキャリア」、笑覚学生のキャリアをサポート開始
不動産業界の新卒採用に革命を、ガクフドキャリアを運営する、株式会社Gerbera(本社：大阪府大阪市、代表取締役：吉岡 歩真、以下「当社」)は、株式会社笑覚（大阪市中央区：代表取締役社長 米田 賢佑、以下「笑覚」）へ不動産業界の未来を、学生と一緒につくる「ガクフドキャリア」で笑覚学生のキャリアをサポート開始したことをお知らせいたします。
◼️ガクフドキャリアとは
「ガクフドキャリア」は、不動産の知識を実践型で学べる学習サービスです。ガクフドキャリアでは、AIチャット機能での勉強、実践的な経験がAIで評価され、企業様は学生への広告、企業様から採用のスカウトを送ることが可能です。
当社の最大の強みは、不動産業界への就職志望学生が意欲的に勉強しキャリアに繋げていることです。
学生に対しては不動産業界へのミスマッチ軽減、企業様に対しては新卒採用の際の評価のミスマッチを軽減し定着率向上を、AIを活用して開発をしています。
◼️導入に至った背景
笑覚は、学生時代に不動産業を立ち上げた経験から、「業界を知らないまま就職する不安」や「本当は面白い不動産の仕事が伝わっていない現状」に課題を感じてきました。
そこで、学生が不動産業界を正しく知り、キャリアとして前向きに選択できる環境をつくるため、学生と不動産業界をつなぐガクフドキャリアと連携し、実践的な学びとキャリア支援を共に進めていきます。
◼️各社コメント
株式会社笑覚 代表取締役 米田 賢佑
学生の立場で不動産業を立ち上げたからこそ、この業界が「知られていないだけで、人生を大きく変えられる仕事」だと確信しています。
不動産は、住まい・投資・街づくりと、人の人生の意思決定の真ん中にある仕事です。それにもかかわらず、多くの学生がよく分からないまま選択肢から外してしまっている。
それは、業界としても、学生にとっても、あまりにももったいない。
ガクフドキャリアと共に、学生が早い段階から不動産のリアルに触れ、
自分の意思でキャリアを選べる環境をつくっていきます。
この提携を通じて、不動産業界を「挑戦したくなるキャリア」に変えていきたいと考えています。
株式会社Gerbera 代表取締役 吉岡 歩真
私自身、学生時代に不動産業を起業した経験から、「不動産業界は、知れば知るほど面白く、挑戦の余地が大きい業界」だと感じてきました。
同じく学生起業という原体験を持つ笑覚と共に、学生のうちから学び、考え、挑戦できる環境をつくることで、不動産を「偶然選ぶ業界」ではなく、「意思をもって選ぶキャリア」へと変えていきたい。
ガクフドキャリアは本提携を通じて、次世代の不動産業界を担う人材と、本気で向き合い続けていきます。
◼️笑覚会社概要
会社名：株式会社笑覚
代表者：代表取締役社長 米田 賢佑
設立 ：2024年12月
資本金：150万円
所在地：大阪市中央区北浜2丁目1-23日本文化会館7階
HP： https://egaku-2024.com
■Gerberaについて
Gerberaは、「学生の当たり前を変える」というビジョンのもと、不動産賃貸仲介やSNSマーケティングをはじめとする幅広いサービスを展開しています。
社名：株式会社Gerbera
代表者：代表取締役 吉岡 歩真
本社：大阪府大阪市西区北堀江1-13-20 四ツ橋ストークマンション 303号室
東京オフィス：東京都渋谷区千駄ケ谷５丁目１４－７ ゼニス南新宿 202号室
名古屋オフィス：愛知県名古屋市中区錦2-8-22 大森ビル4階
設立：2022年4月
事業内容：不動産賃貸仲介業、不動産売買仲介業、不動産買取再販事業、不動産賃貸管理事業、SNSアカウント運用代行、ガクフドキャリア
