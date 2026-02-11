青山グランドホテル「THE BELCOMO」と15/e organicが初コラボ！心とカラダを整える、期間限定・特別コラボ朝食の提供開始！

株式会社ONPA JAPAN

株式会社ONPA JAPAN（東京都渋谷区、代表取締役：恩地 佑亜 ／以下、ONPA JAPAN）が運営する「15/e organic」は、株式会社Plan・Do・Seeが運営するTHE AOYAMA GRAND HOTEL（青山グランドホテル 東京都港区北青山）内にあるオールデイダイニング THE BELCOMO (ザ ベルコモ)と、期間限定の朝食コラボレーションメニューの提供を開始いたしました。

今回のコラボレーションは、慌ただしく過ぎがちな現代の朝に、「一日の始まりをもっと心地よく。本当にカラダに良いものを提供したい」という共通の想いから生まれました。自然栽培の食材をふんだんに使ったスペシャルな朝食メニューをご用意しています。

テーマは「朝から自然栽培のおいしさを取り入れ、心とカラダを整えること」。

15/e organicの管理栄養士とオールデイダイニング THE BELCOMOのシェフで考案した創作メニューです。

厳選された自然栽培の野菜や食材が持つ生命力と、素材本来の力強いおいしさを活かし、THE BELCOMEが掲げる“世界中の美味しいを詰め込んだ、オールデイダイニング”ならではの、「カラダが喜ぶおいしさ」を一皿に込め、仕上げています。

自然光あふれる開放的な空間で、一日を健やかに始めるための「究極の朝食プレート」をお楽しみください。

・コラボレーションメニュー

メニュー名：15/e organic Morning SET \3,000（税込）

＜内容＞

◼︎グルテンフリー 玄米パン

自家焙煎ピーナッツを使用したオリジナルピーナッツバター

◼︎たまねぎ塩麹で仕立てたミネストローネ

旬の自然栽培野菜のサラダを組み合わせた、一日を健やかに始めるための心と体を整える目覚めのひと皿

◼︎選べる三つのドリンク

・ブルーベリーとグァバのスムージー

毛細血管の先の先の血流まで働きかける「アントシアニン」が豊富なブルーベリーと「ビタミンCとポリフェノール」の爆弾と言われるグァバをたっぷり使用

・薬草茶 クロモジ

抗菌や消炎作用があるとされ胃腸の不調や皮膚トラブルを和らげることで知られている呼吸を整えるお茶

・金木犀のほうじ茶

自然栽培で育てられた金木犀のフルーティーで甘いフレーバーを香り付けした特別なほうじ茶

・15/e oragnic コメント (管理栄養士より)

忙しい日常の中で、朝食はつい簡単に済ませてしまいがちですが、一日のコンディションは「朝、何を口にするか」で大きく左右されます。

今回のコラボレーションでは、素材が本来持つおいしさや栄養価をそのままお皿の上へ届けたい。食べることを通して、自然と心とカラダが整っていくように想いを込めています。

自然栽培の野菜は、見た目が不揃いだったり、派手な大きさではないかもしれません。

しかし、時間をかけてゆっくりと根を張り、土から受け取った栄養素やミネラル成分をしっかりと蓄えています。この“育ち方”こそが、食材本来の力強い風味や、カラダにやさしく届く栄養につながると私たちは考えています。

“朝からカラダが変わる体験”を、

15/e organicの素材とTHE BELCOMOの心地よい空間とともに、ぜひ味わっていただけたら嬉しいです。

・店舗/会社概要

◼︎THE BELCOMO（ベルコモ）

世界中の美味しいを詰め込んだオールデイダイニング。

イタリアンを始めとした多国籍料理を種類豊富にお楽しみいただけます。

季節を感じられるテラスやバーカウンター、オープンキッチンが広がる賑やかな空間で、

朝食からバータイムまで、シーンに合わせて多様にお愉しみいただけます。

営業時間：

＜ベルコモブレックファスト＞

8:00-10:30 (L.O.)

＜ランチ＞

11:00-15:00 (L.O.)

＜カフェ＞

10:30-17:00 (L.O.)

＜ディナー・バー＞

17:00-23:00

日-木 ( FOOD L.O.21:00 / DRINK L.O.22:30)

金-土 ( FOOD L.O.22:00 / DRINK L.O.22:30)

住所：東京都港区北青山2-14-4 THE AOYAMA GRAND HOTEL 4F

レストランお問い合わせ先：

reception@aoyamagrand.com / 03-6271-5429

https://aoyamagrand.com/restaurants/the-belcomo/

◼︎THE AOYAMA GRAND HOTEL（青山グランドホテル）

2020年8月開業。かつてファッションの聖地と呼ばれた商業施設「青山ベルコモンズ」跡地に建てられたブティックホテル。「ミッドセンチュリー」をコンセプトにしたモダンな空間には4つのレストラン（オールデイダイニング、イタリアン、鮨、カウンター和食）とルーフトップバーを併設し、宿泊ゲストのみならず様々な人が行き交う東京・青山の社交場。

https://aoyamagrand.com

◼︎株式会社Plan・Do・See（プランドゥーシー）

所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー11階

代表者：代表取締役社長 浅葉 翔平

設立：1993年4月

事業内容：ホテル・レストラン・バンケットの運営

URL：https://plandosee.co.jp/

◼︎15/e organic（フィフティーンオーガニック）

15/e organic （フィフティーンオーガニック）

自然栽培100％の食品と天然由来100%のコスメ・サプリメントのみを扱い、

東京の表参道に2024年3月にオープンしたオーガニックスーパー。

2026年、麻布十番に2号店のオープンを予定し、更なる展開を広げています。

ONE OK ROCKのTakaとONPA JAPAN CEOの恩地が共同プロデュース。

2人の大切にしたい想いをカタチにしたブランドです。

“見た目” が “ふぞろい” でも美味しさと栄養素は一級品。

「免疫力向上」をテーマに15/e organic独自の基準をつくり、愛がこもったものだけを厳選し、取り揃えております。

接客スタッフはすべて管理栄養士または栄養士たちで、来店されたお客様の個々に合わせた食品やスキンケアをご提案致します。

“earth”（地球） という土台のもと、15個の “e”を大切にしています。

▼15/e organic 表参道店

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前５丁目４２－１

営業時間：11:00-19:00 （年中無休/臨時休業有）

▼オンラインストア

https://15e-organic.com

▼Instagram

https://www.instagram.com/15e_organic/

▼X（旧:Twitter）

https://x.com/15e_organic

(右)ONE OK ROCK Taka・(左)ONPA JAPAN CEO 恩地◼︎株式会社ONPA JAPAN

株式会社ONPA JAPAN

代表者 ：代表取締役 恩地 佑亜

所在地：〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町14番13号 宇田川町ビルディング 2階

設立：2009年5月22日

事業内容：15/e organic事業、エンタメDX事業、美容プロデュース事業、M＆A仲介事業

URL：https://onpa-japan.com/