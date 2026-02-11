【TAC FP講座】年度末決算特別企画！CFP(R)対策コースが期間限定8,000円で登場！教材中心で学習できる資料通信講座を申し込めるのは今だけ！＜3/31(火)まで＞

TAC株式会社TAC FP講座「年度末決算特別企画 期間限定[資料通信講座]開講＆特別割引」

長年蓄積してきた合格ノウハウを反映した合格教材（＝TACオリジナル教材）が手に入る資料通信講座を、人気の「CFP(R)総合コース」「相続検定2級本科生」で期間限定開講します！

期間中は、FP3級合格者のためのFP2級対策コース「Webで学習FP2級合格講座」も特別割引受講料でお申込みいただけます。お得に学習開始できるチャンスです。お見逃しなく！

人気コースが期間限定でお得！

【年度末決算特別企画】期間限定[資料通信講座]開講＆特別割引！

▼企画概要

申込受付期間：2026年2月11日（水祝）～2026年3月31日（火）

その１：期間限定！特別割引

「Webで学習FP2級合格講座」

48,000円 → 特別割引受講料30,000円

その2：期間限定！資料通信講座開講

「CFP(R)総合コース（各課目）」「相続検定２級本科生」

各8,000円

※資料通信講座は、教材のみの提供となります。

年度末決算特別企画の詳細はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_fp/fp_kessann.html

相続検定とは

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sozoku.html

相続検定は、相続における課題を的確に把握し、適切なアドバイスを行うための知識と能力を身につけられる内容となっています。相続検定を勉強することで、金融機関にお勤めの方の業務はもちろん、一般の方が金融機関や税理士・弁護士との相談をスムーズに進めるために役立つ知識が学べます。

資格の学校TAC FP（ファイナンシャル・プランナー）講座の詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_fp.html

TAC FP講座は開講実績33年以上。最新の試験傾向を分析・反映したカリキュラムと実務のプロ・受験指導のプロ講師陣によるわかりやすい講義で、FP3級から1級・CFP(R)取得を目指す方まで幅広く対応したコースを開講しています。また毎年改訂のオリジナル教材や多様なニーズに対応した学習メディアや安心のフォロー制度などで効率的な学習・合格をサポートしています。

■TAC株式会社概要

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田敏男

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/

■資格の学校TAC FP（ファイナンシャル・プランナー）講座 公式SNS

X（旧Twitter）：https://x.com/TAC_FPkouza