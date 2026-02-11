世界的リバイバルで大注目のHALCALI「おつかれSUMMER」収録Album『ハルカリベーコン』アナログ盤を初リリース、幻のCDも再販！

写真拡大 (全4枚)

2025年の春以来、世界規模でのリバイバルヒットを記録し、今なお快進撃を続けるHALCALI「おつかれSUMMER」。この楽曲を収録したHALCALIの1st Album『ハルカリベーコン』が初のアナログ化、そして市場では、ほとんど入手できなくなっていたCDも本日2月11日に発売となった。




本作には、FPM（田中知之）氏プロデュースによる「おつかれSUMMER」をはじめ、


デビュー曲「タンデム」など、当時のHALCALIを象徴する楽曲を収録。


「おつかれSUMMER」はTikTokを中心に総再生回数50億回を超え、国内外で改めて注目を集めている。




【HALCALI『ハルカリベーコン』（アナログ盤）】


https://halcali.lnk.to/HALCALIBACON_LP




【HALCALI『ハルカリベーコン』（CDアルバム）】


https://HALCALI.lnk.to/HALCALIBACON_CD




また、本作の発売にあわせてHALCALI Official Goodsの展開も決定。
オフィシャルグッズサイトは後日オープン予定となっているが、
タワーレコード渋谷店・新宿店にて先行販売が行われる。




そのタワーレコード渋谷店・新宿店では


『ハルカリベーコン』の発売を記念した店頭展開を実施。


渋谷店では特大フォトスポットおよびスタンディ2体の設置に加え、


渋谷店限定購入者特典ステッカーの配布も予定されている。



【タワーレコード渋谷店 イベント詳細情報】


https://towershibuya.jp/news/2026/2/6/224778




リリースから20年以上の時を経て、


HALCALIの作品が再び現在進行形のカルチャーとして受け止められている。




【リリース情報】



2026年2月11日発売「ハルカリベーコン」

LP完全生産限定盤（FLJF9538） 税込\4,400


CD（FLCF4545） 税込\2,750





〈収録内容 LP〉
A-1. intro. HALCALI BACON
A-2. タンデム
A-3. ギリギリ・サーフライダー
A-4. 嗚呼ハルカリセンセーション
A-5. おつかれSUMMER
A-6. ハルカリズム “CANDY HEARTS
B-1. Conversation of a mystery
B-2. Peek-A-Boo
B-3. Hello, Hello, Alone
B-4. スタイリースタイリー
B-5. エレクトリック先生
B-6. 続・真夜中のグランド



〈収録内容 CD〉


01. intro. HALCALI BACON
02. タンデム
03. ギリギリ・サーフライダー
04. 嗚呼ハルカリセンセーション
05. おつかれSUMMER
06. ハルカリズム “CANDY HEARTS
07. Conversation of a mystery
08. Peek-A-Boo
09. Hello, Hello, Alone
10. スタイリースタイリー
11. エレクトリック先生
12. 続・真夜中のグランド




【Official Goods先行販売情報】


販売期間：


2026年2月10日（火）～ 2026年2月16日（月）



販売店舗：


タワーレコード渋谷店 6F


タワーレコード新宿店 9F




【HALCALI Official Goods 商品詳細】







◯HALCALI ロゴTシャツ - M・L・XL


　\3,500



◯HALCALI ロゴステッカーセット


　\600



◯おつかれSUMMER クリアファイル


　\500



◯缶バッジ - ロゴver.


　\400



◯缶バッジ - おつかれSUMMER ver.


　\400





【Official SNS情報】


Instagram：


https://www.instagram.com/halcali_official/



X：


https://x.com/HALCALI__jp



TikTok：


https://www.tiktok.com/@halcali.official



YouTube：


https://www.youtube.com/@HALCALI_official



Official Site：


https://bio.to/HALCALI_official




【HALCALI プロフィール】


HALCALIはHALCAとYUCALIの2人組ユニット。2人は小学生時代から非常に仲が良いダンススクール仲間で、2002年に開催されたfemaleラッパー・オーディションで優勝し、2003年1月にシングル「タンデム」でCDデビューした。
「HALCALI」という名前の由来は2人の名前である「HALCA」と「YUCALI」を合わせたもの。RIP SLYMEのRYO-ZとDJ FUMIYAによるO.T.F（オシャレ・トラック・ファクトリー）が全面的にプロデュースしている。
2025年海外を中心に「おつかれSUMMER」がヒットし、再び注目を浴びている。