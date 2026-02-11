世界的リバイバルで大注目のHALCALI「おつかれSUMMER」収録Album『ハルカリベーコン』アナログ盤を初リリース、幻のCDも再販！

株式会社フォーライフミュージックエンタテイメント

2025年の春以来、世界規模でのリバイバルヒットを記録し、今なお快進撃を続けるHALCALI「おつかれSUMMER」。この楽曲を収録したHALCALIの1st Album『ハルカリベーコン』が初のアナログ化、そして市場では、ほとんど入手できなくなっていたCDも本日2月11日に発売となった。

本作には、FPM（田中知之）氏プロデュースによる「おつかれSUMMER」をはじめ、

デビュー曲「タンデム」など、当時のHALCALIを象徴する楽曲を収録。

「おつかれSUMMER」はTikTokを中心に総再生回数50億回を超え、国内外で改めて注目を集めている。

【HALCALI『ハルカリベーコン』（アナログ盤）】

【HALCALI『ハルカリベーコン』（CDアルバム）】

また、本作の発売にあわせてHALCALI Official Goodsの展開も決定。

オフィシャルグッズサイトは後日オープン予定となっているが、

タワーレコード渋谷店・新宿店にて先行販売が行われる。

そのタワーレコード渋谷店・新宿店では

『ハルカリベーコン』の発売を記念した店頭展開を実施。

渋谷店では特大フォトスポットおよびスタンディ2体の設置に加え、

渋谷店限定購入者特典ステッカーの配布も予定されている。

【タワーレコード渋谷店 イベント詳細情報】

リリースから20年以上の時を経て、

HALCALIの作品が再び現在進行形のカルチャーとして受け止められている。

【リリース情報】

2026年2月11日発売「ハルカリベーコン」

LP完全生産限定盤（FLJF9538） 税込\4,400

CD（FLCF4545） 税込\2,750

〈収録内容 LP〉

A-1. intro. HALCALI BACON

A-2. タンデム

A-3. ギリギリ・サーフライダー

A-4. 嗚呼ハルカリセンセーション

A-5. おつかれSUMMER

A-6. ハルカリズム “CANDY HEARTS

B-1. Conversation of a mystery

B-2. Peek-A-Boo

B-3. Hello, Hello, Alone

B-4. スタイリースタイリー

B-5. エレクトリック先生

B-6. 続・真夜中のグランド

【Official Goods先行販売情報】

販売期間：

2026年2月10日（火）～ 2026年2月16日（月）

販売店舗：

タワーレコード渋谷店 6F

タワーレコード新宿店 9F

【HALCALI Official Goods 商品詳細】

◯HALCALI ロゴTシャツ - M・L・XL

\3,500

◯HALCALI ロゴステッカーセット

\600

◯おつかれSUMMER クリアファイル

\500

◯缶バッジ - ロゴver.

\400

◯缶バッジ - おつかれSUMMER ver.

\400

【Official SNS情報】

Instagram：

X：

TikTok：

YouTube：

Official Site：

【HALCALI プロフィール】

HALCALIはHALCAとYUCALIの2人組ユニット。2人は小学生時代から非常に仲が良いダンススクール仲間で、2002年に開催されたfemaleラッパー・オーディションで優勝し、2003年1月にシングル「タンデム」でCDデビューした。

「HALCALI」という名前の由来は2人の名前である「HALCA」と「YUCALI」を合わせたもの。RIP SLYMEのRYO-ZとDJ FUMIYAによるO.T.F（オシャレ・トラック・ファクトリー）が全面的にプロデュースしている。

2025年海外を中心に「おつかれSUMMER」がヒットし、再び注目を浴びている。