【春ギフト】鎌倉の名スイーツ『鎌倉ウィッチ』を大切なあの人に。最大1,300円もお得な春の送料キャンペーン開催 ！

神奈川県を中心に７店舗を展開する有限会社ケイワン（本社：神奈川県鎌倉市極楽寺／代表取締役：

中村 友）は、2026年2月15日（日）より、対象商品に限り、全国一律送料800円（クール代込み）で配送できる【春の送料キャンペーン】を実施いたします。

代表商品の『鎌倉ウィッチ』をはじめ、人気の焼菓子など、ご挨拶や大切な方への贈り物にぴったりのギフトを取り揃えました。通常よりも大変お得にご利用いただける送料キャンペーンです。

私たちは2025年11月1日より、屋号を「鎌倉ウィッチ」に、代表商品を『鎌倉ウィッチ』にブランド刷新いたしました。「鎌倉ウィッチ」へのブランド刷新は決して容易ではありませんでしたが、新たな挑戦やお客さまとの温かな出会いに、多くの学びや喜びがありました。

『鎌倉ウィッチ』のコンセプト「おひとつどうぞ。」を胸に、お客さま一人ひとりの様々なシーンに寄 り添い歩んでいきたい。その想いを形にするため、厳選した良質な素材を使用した上で「より美味しい ものを」という気持ちを込めて、これまでも、そしてこれからも一つひとつの商品と共に喜びをお届け できる存在として取り組んでまいります。

春の送料キャンペーン概要

代表商品『鎌倉ウィッチ（ラムレーズン）』

【開催期間】2026年2月15日（日）～2026年3月15日（日）

※2026年3月31日（火）到着分までがキャンペーン対象

【実施内容】1件の配送先につき対象商品に限り全国一律送料800円（クール代込み）で配送

【送料キャンペーン対象商品】ー鎌倉ウィッチ人気の定番ギフトー

鎌倉ウィッチアソート 20個入 3,600円（税込）鎌倉ウィッチ（ラムレーズン） 20個入 3,400円（税込）鎌倉ウィッチ（ラムレーズン） 30個入 5,100円（税込）鎌倉ウィッチ＆焼菓子詰合せＳ 2,990円（税込）鎌倉ウィッチ＆焼菓子詰合せＭ 4,160円（税込）鎌倉ウィッチ＆焼菓子詰合せＬ 5,370円（税込）

■代表商品『鎌倉ウィッチ』を中心に、スタッフおすすめの商品を取り揃えました。

『鎌倉ウィッチ』は卵塗りやアーモンドを乗せて焼くという作業を1枚1枚人の手で行ない、

長い経験を積んだスタッフが、まるで熟練した寿司職人のように鮮やかな手つきでレーズンを

サンドしています。

機械を使っているものの、その役割はサポートがメイン。あくまで人の手による手作りが中心

です。そのため不揃いな形も機械に出せない味として、お菓子を通してハンドメイドの温もりを感じていただければ幸いです。

【対象店舗】

▼鎌倉本店

営業時間：10時～18時

神奈川県鎌倉市御成町8-1（TEL：0467-25-0660）

▼シァル鎌倉店

営業時間：9時～20時

神奈川県鎌倉市小町1丁目1-1（TEL：0467-33-5224）

▼大船ルミネウィング店 ※休館日：2月17日（火）

営業時間：10時～20時30分 ※土曜日曜・祝日20時

神奈川県鎌倉市大船1-4-1 3F スイーツ小町（TEL：0467-48-5138）

▼テラスモール湘南店 ※休館日：2月26日（木）

営業時間：10時～21時

神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目3-1 1F 湘南マルシェ（TEL：0466-54-8755）

▼戸塚工場直営店

営業時間：10時～17時

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2773（TEL：045-863-0660）



▼小田急百貨店ふじさわ ※休館日：2月17日（火）

営業時間：10時～20時

神奈川県藤沢市南藤沢21-1 ODAKYU 湘南 GATE B1F（TEL：0466-52-8544）

▼小田急百貨店町田店

営業時間：10時～20時30分 ※日曜・祝日20時

東京都町田市原町田 6-12-20 B1F（TEL：042-860-6001）



▼オンラインショップ

受付：10時～17時 ※土日定休

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2773（TEL：0120-157-041）

https://www.kamakurawich.jp/

■最大1,300円もお得に ※オンラインショップ比較

オンラインショップの通常配送料金と比較しても、大変お得にご利用いただける本キャンペーン。

代表商品『鎌倉ウィッチ』をはじめとする自慢のお菓子を取り揃えました。

お届け先の地域や距離を問わず全国一律送料800円でご配送できるこの機会に、是非ご利用ください。

鎌倉の名スイーツ『鎌倉ウィッチ』

鎌倉ウィッチ（ラムレーズン）5個入\880（税込）鎌倉ウィッチ（コーヒー）5個入\1,000（税込）

■代表商品『鎌倉ウィッチ』

ふっくらとした自家製ラムレーズンと口どけの良い風味豊かなバタークリームを軽い食感のビスケット(鎌倉ビスケ)でサンド。『鎌倉ウィッチ』は煮上がった直後にラム酒を加えアルコール分を揮発させ、その後じっくり休ませることでレーズンにやさしく上品なラムの香りを閉じ込めています。

そうして作られた自家製ラムレーズンはお子さまやお酒の弱い方でも安心してお召し上がりいただけます。「ラムレーズン」「バタークリーム」「鎌倉ビスケ」の3つの組み合わせは時間を重ねるごとに

サクッとした食感からしっとりとした口当たりをお楽しみいただける、ここにしかない、私たち自慢の逸品です。

『鎌倉ウィッチ』のコンセプト「おひとつどうぞ。」

私たちは2025年11月1日より、屋号を「鎌倉ウィッチ」に、代表商品を『鎌倉ウィッチ』にブランド刷新いたしました。

新ブランド名『鎌倉ウィッチ』のコンセプト「おひとつどうぞ。」は、私たちとお客様の店頭での1シーン、お客様の先での私たちの製品との1シーンをキーデザインに、新たに社内ブランド刷新プロジェクトを発足させ、1年もの時間をかけてつくりあげたブランドコンセプトです。創業から37年のさまざまなシーンや社長と社員達の気持ちを出し合う中で、各店のお客様とのエピソードを振り返り嬉しくなり、会社や製品に対する想いが込み上げ涙がでてきたり、思うように言葉にできないもどかしさがあったりと、デザイン的な見た目のかっこよさだけではない、組織に共感と連帯感をもたらした広義のブランドデザインに挑戦できました。

心を込めて作ったお菓子をお客さま一人ひとりに「おひとつどうぞ」と手渡し、繋がりが生まれる。その瞬間に感じられる温かな喜びをこれからも大切にし、この節目を更なる出発点と捉え決意を新たに歩みを進めてまいります。

鎌倉ウィッチ 鎌倉本店

鎌倉本店 外観鎌倉本店 カフェスペース

海と山に囲まれ、市内随所に寺院などの歴史的建造物が残され文化や歴史が息づく人気の観光地古都・鎌倉。小町通りや鶴岡八幡宮といった賑わいのある東口エリアとは対照的に、鎌倉駅西口に広がる御成通りは、どこか落ち着いた雰囲気が漂う大人のエリア。その御成通りの中ほどに佇むのが「鎌倉ウィッチ 鎌倉本店」です。人通りが比較的少なく、ゆったりとした時間が流れるこの場所で、鎌倉本店ではカフェも併設。地元の方々や観光のお客様に親しまれています。鎌倉らしい静けさと自慢のお菓子を味わえる場所。それが、鎌倉本店の魅力です。

▼鎌倉本店限定メニュー

鎌倉本店では、店舗限商品としてここでしか味わえないスイーツやソフトクリーム、カフェメニューを展開しています。

■550円（税込）ラムレーズンソフトクリーム

奥行きのあるラム酒の風味を引き出したソフトクリームに、代表商品『鎌倉ウィッチ』に使用している『鎌倉ビスケ』と丁寧に仕上げた『自家製ラムレーズン』をトッピングしたご褒美スイーツ。

それぞれの個性が引き立ちあう、なんとも贅沢な味わいに仕上げました。

サクッと食感のビスケとジューシーなラムレーズンの濃厚さは、ラムソフトクリームにさらに深みをもたらします。

最後のひと口まで楽しめる、何度でも味わいたくなる美味しさです。

■500円（税込）プリンソフトクリーム

低温殺菌牛乳、純生クリーム、那須の御養卵など

厳選した素材を使用して焼き上げたプリンと

鎌倉ウィッチならではのラムソフトクリームの

コラボ。

ポイントは食感のいいキャラメルクランチ。

味わいに変化をもたらすアクセントとなってい

ます。

■800円（税込）ハンドメイドセット

サクサクの鎌倉ビスケに、風味豊かなバタークリームと自家製ラムレーズンを自分好みにサンドして楽しめるハンドメイドセットです。【組み合わせて】も【それぞれ】でも美味しさが際立つよう、遊び心を詰め込みました。カナッペのように乗せるだけのアレンジなど、自分だけの鎌倉ウィッチをお楽しみください。

うれしいセットのドリンクはコーヒー又は紅茶からお選びいただけます。さらに＋50円で自家製ラムレーズンの増量もできる、鎌倉本店の満足セットです。

定番の商品に加え、店舗限定商品を味わえるのは鎌倉本店のみ。

季節のトレンドを押さえたドリンクなど、鎌倉店店長のこだわりを詰め込んだメニューを多数

取り揃えています。

鎌倉本店でしか味わうことのできない限定メニューを楽しみに足を運んでくださるお客様もいるほど、地元・鎌倉観光のお客様問わずお楽しみいただいています。

鎌倉散策の一休みにもおすすめです。

会社概要

代表取締役社長 中村友「おひとつどうぞ。」

この言葉に、新たに始まる「鎌倉ウィッチ」への想いを込めました。私たちが大切にしているのは、お菓子を作る喜び、お客さまにお届けする喜び、そして、そのお菓子が縁でお客さまと再び出会える喜びです。この度、新たな一歩を踏み出すにあたり、私たちはこの「喜び」の原点に立ち返ります。心を込めて作ったお菓子を、お客さま一人ひとりに「おひとつどうぞ」と手渡し、繋がりが生まれる。その瞬間に感じられる温かな喜びを、これからも大切にしたいと考えています。「おひとつどうぞ」の心で、お客さまとの繋がりを育み、皆さまに喜びを感じていただけるお店であり続けることが、私たちの使命です。今後とも、「鎌倉ウィッチ」を末永くご愛顧いただきますよう、心よりお願い申し上げます。

社名 ： 有限会社ケイワン

本社所在地 ： 神奈川県鎌倉市極楽寺1-13-27

営業本部・生産部 ： 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2773

ホームページ ：https://www.kamakurawich.jp/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/kamakura_wich/

公式ｘ ：https://x.com/kamakurawich