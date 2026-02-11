fcl.バイク用フォグにスイッチステーが標準付属。固定の不安を解消し夜道も安心。

株式会社WiNEEDS HOLDINGS

車・バイク用カスタムパーツ専門店エフシーエル(fcl.)を展開する株式会社WiNEEDS HOLDINGS（所在地：広島市南区、代表取締役社長：尾田 雅史）は、人気の「バイク用2色切り替えLEDフォグランプ」において、お客様のご要望に応え「スイッチ用ステー」を標準セットに追加した改良版の販売を開始します。

■改良の背景：お客様の声から生まれた「安心の固定力」

これまで、エフシーエル(fcl.)のバイク用フォグランプの手元スイッチは、ゴム製のOリングを使用してハンドルバー等に固定する仕様でした。

しかし、ご利用いただいているライダーの皆様より、「ゴムの経年劣化による耐久性が心配」「スイッチをもっとしっかり固定したい」といった貴重なご意見をいただいておりました。

エフシーエル(fcl.)は、単に明るいライトを作るだけでなく、お客様が安心して長く使える製品を提供することを重視しています。

そこで今回、従来のゴムバンドに加え、より強固に固定できる専用の「スイッチ用ステー」を開発し、標準セットとして同梱することといたしました。

これにより、振動の多いバイクの走行環境下でも、より確実にスイッチを固定することが可能となります。

■バイク用2色切り替えLEDフォグランプの特長

天候に合わせて選べる2色切り替え

手元のスイッチ一つで、ホワイトとイエローの切り替えが可能です。

晴天時は視認性の高いホワイト、雨や霧などの悪天候時は路面の凹凸が見やすいイエローと、状況に応じた使い分けが安全なライディングをサポートします。

バッテリー負荷を最小限に抑えた10Wの省電力設計

一般的な30Wクラスのフォグランプは明るい反面、消費電力が大きく、「ナビやスマホ充電が機能しない」「純正ロービームが暗くなる」「アイドリングが不安定になる」といったバッテリートラブルのリスクがありました。

エフシーエル(fcl.)のフォグランプは、片側10Wの省電力設計を実現。

発電能力に余裕の少ない125ccクラスのバイクや年式の古いバイク（旧車）であっても、バッテリー上がりの心配なく長く快適にご使用いただけます。

10Wという低消費電力でありながら、ヘッドライトよりも断然明るいハイパワーな照射力を確保しており、車両への負担を抑えつつ、夜道の恐怖を解消する「明るさと安心」を両立しました。

届いたその日に装着可能なオールインワンセット

今回追加されたスイッチ用ステーだけでなく、フォグランプ本体を取り付けるためのステーも充実しています。

配線やスイッチなど必要なパーツが一式揃っているため、追加で部品を買い足す必要がなく、スムーズに取り付け作業を行っていただけます。

■【初心者必見】バイクにフォグランプは必要？選び方とメリットを徹底解説

「夜の運転が怖い」「ヘッドライトだけでは暗い」とお悩みのライダーに向けて、フォグランプの重要性や選び方を解説した特設コンテンツを公開しています。

なぜ今、バイク用フォグランプが注目されているのか、明るさの違いや、あなたの愛車に合った選び方を分かりやすくご紹介します。

購入前の疑問解消に、ぜひお役立てください。

■製品詳細

- https://support.fcl-hid.com/carpedia/fog/bike-fog?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=d6bikestay_20260202(https://support.fcl-hid.com/carpedia/fog/bike-fog?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=d6bikestay_20260202)

本製品は、エフシーエル公式オンラインショップおよび各モール店にて取り扱っております。

エフシーエルは今後も、ドライバーやライダーの皆様の「見やすさ」と「安全性」を第一に考え、お客様の声に真摯に耳を傾けた製品開発に取り組んでまいります。

エフシーエル(fcl.)について

広島に本社を置く自動車用LED・HIDライトの専門ブランドです。「安心・安全・高品質」をモットーに、お客様のカーライフをより豊かに、そして快適にするための製品開発に取り組んでいます。

また、単なる明るさ（ルーメン値）だけを追求するのではなく、ドライバーが本当に必要とする「見やすさ」と「安全性」を両立する「信頼光」をコンセプトとしています。正確な配光設計と、購入後も安心のサポート体制を通じて、お客様に誠実な製品を提供し続けます。

ブランドについて

https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)

信頼光について

https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)