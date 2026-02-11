【3月18日(水)19:00～開催】半年で1,670リードを獲得｜広告に頼らない、成果が出る「共催ウェビナー」企画・選定の勝ちパターンを公開！

KOBUSHI MARKETING合同会社

渋谷のマーケター＆起業家コミュニティを運営するKOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）は、2026年3月18日(水)19:00～ゲストにエキサイトの大熊執行役員を迎え、成果が出る共催ウェビナーの仕組みについて解説するマーケティング勉強会を開催すると発表した。

2026年3月18日(水)19:00～半年間でリード1,670件を実現！成果が出る共催ウェビナー「企画・選定」の勝ちパターン

【3月18日(水)19:00～】半年間でリード1,670件を実現！成果が出る共催ウェビナー「企画・選定」の勝ちパターン/ゲスト 大熊 勇樹（エキサイト 執行役員）

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4836976/view

“コントロール可能なリード獲得施策”の全貌を解説

BtoBマーケティングにおいて広告単価の高騰やリード獲得競争の激化が進む中、「再現性のあるリード創出施策」への関心が高まっています。本イベントでは、半年間で1,670件のリード獲得を実現した実践事例をもとに、成果を出し続けるための設計思想と運用ノウハウを公開。単発で終わらせないための「ターゲット課題起点の企画設計」、相互送客を最大化する「共催先選定基準」、そして属人化を防ぎ商談につなげる運営体制の作り方までを解説します。目標リード数に合わせて開催頻度や共催社数を調整することで、共催ウェビナーは“コントロール可能な施策”へと進化します。広告依存から脱却したい企業、安定的にハウスリストを積み上げたいBtoBマーケター・事業責任者に向けた、実践型セミナーです。

スタッフもマッチングをお手伝いします！初めての方も大歓迎！

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年3月18日(水) 19:00～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加対象

・マーケティング担当者

・マーケター志望者

・エンジニア

・事業責任者

・経営者

・新規事業担当者

・転職志望者

参加費

事前決済 2,200円 1ドリンク+交流会

当日事前決済 2,500円 1ドリンク+交流会

当日現地決済 3,000円 1ドリンク+交流会

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4836976/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

ゲストのご紹介

エキサイト株式会社 SaaS・DX事業部管掌執行役員 大熊 勇樹

エキサイト株式会社 SaaS・DX事業部管掌執行役員 大熊 勇樹

デザイン会社、ベンチャー企業にて主に新規事業部門での役員経験を経て、2021年4月エキサイトに入社し、執行役員就任。 入社後にSaaS/DX事業部を立ち上げ、2年で4プロダクトリリースを行う。 事業責任者を兼務している【FanGrowth（ファングロース)】では、現在リリース3年で1700社のマーケターコミュニティを構築し、組織拡大をしている。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

【KOBUSHI MARKETING合同会社】

https://kobushi.marketing/

【KOBUSHI BEER】

https://kobushi.beer/

【イベント・セミナー・交流会】

https://kobushi-beer.peatix.com/

【KOBUSHI MARKETINGの顧客事例】

https://kobushi.marketing/category/interview/

【KOBUSHI BEER 通販サイト】

https://kobushibeer.stores.jp/

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や4,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/