UP-Tから幻想的な輝きを放つホログラムアクリルキーホルダーが新登場！

丸井織物株式会社

オリジナルプリントのUP-Tから「ホログラムアクリルキーホルダー4cm パステルオーロラ」が新登場しました。

ブルーやピンク、イエローなどのパステルカラーが光の角度によって表情を変えるホログラム加工で、まるで本物のオーロラのような幻想的な輝きを演出します。

キャラクターやオリジナルデザインに、静と動を兼ね備えたダイナミックな魅力をプラスでき、アート作品のような存在感を実現。イベントの物販アイテムやノベルティ、推し活グッズとしても大活躍します。

もちろん、お好きな写真やイラスト、描き下ろしデザインを使って自由にカスタマイズ可能。透明部分を活かしたデザインも透過画像で美しく表現できるので、表現の幅も無限大です。

◆商品ページ◆

四角型：https://up-t.jp/item-detail/%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC/%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC/IT2747

丸型：https://up-t.jp/item-detail/%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC/%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC/IT2747



カラー：全1色（パステルオーロラ）

素材：ホログラム加工付アクリル

サイズ：本体：約W34mm×H40mm×D3mm／印刷サイズ：φ30.7mm／チェーン長さ：100mm

通常価格：429円（税込）※プリント代込み

「UP-T（アップティー）」

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

URL ：https://up-t.jp/

取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格：Tシャツ1枚1,100円（税込）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用

■丸井織物について

会社名：丸井織物株式会社

所在地：石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者：代表取締役社長 宮本 好雄

設立：1956年

事業内容：各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作