人気の韓国居酒屋から鍋を主役にした体験型韓国料理の新業態誕生！

横浜を中心に「韓国酒場 韓兵衛」などの飲食店を展開する株式会社YOSHITUNE（神奈川県横浜市、代表取締役：飯塚義一、以下 当社）は、韓国料理居酒屋「韓兵衛」で培ってきた韓国料理のノウハウを活かした新業態として、韓国鍋をビュッフェスタイルで楽しめる専門店、韓国鍋食べ放題『チゲチゲ韓兵衛 横浜駅西口 ヨドバシ横浜店』を、 2026年2月14日（土）神奈川県横浜市の商業施設「ヨドバシ横浜」内にオープンいたします。

◼️ 韓国料理を軸に多様な業態を展開する 株式会社YOSHITUNE

チゲチゲ韓兵衛ロゴ色々な鍋カムジャタン鍋

当社は、2008年の創業以来、横浜を中心に、「熟成肉バル ARASHI」、「大衆ビストロ D×D」、「韓国料理居酒屋 韓兵衛」、「個室居酒屋 カーヴ隠れ」、「ビストロ テアトロ ピッコロ」などさまざまなブランドを運営しています。各業態は、素材の魅力を活かした料理と居心地の良い空間を通じて、日常利用から特別なひとときまで、幅広いシーンの食体験を提供しています。なかでも「韓国料理居酒屋 韓兵衛」は、ソウルの下町にあるような屋台酒場の雰囲気を気取らず楽しめる韓国料理居酒屋として人気で、本場感ある屋台料理をカジュアルに提供しています。

『韓国鍋専門店 チゲチゲ韓兵衛』は、韓国料理居酒屋「韓兵衛」で支持されてきた定番の味を土台に、鍋を中心とした新しい楽しみ方を提案します。

■ 韓国料理居酒屋「韓兵衛」発、鍋をビュッフェスタイルで提供する新業態

韓国鍋食べ放題『チゲチゲ韓兵衛 横浜駅西口 ヨドバシ横浜店』は、横浜駅西口エリアの商業施設「ヨドバシ横浜」内にオープンする、韓国鍋を主役に据えた専門店です。アクセスの良さと気軽に立ち寄れる立地を活かし、仕事帰りの食事から休日のグループ利用まで、幅広いシーンで利用しやすい一軒として誕生しました。

メニューは、韓国料理居酒屋「韓兵衛」で培ってきた味づくりをベースに、日常的に親しまれている韓国鍋を中心としたビュッフェスタイルを採用。鍋のスープは、スンドゥブ、カムジャタン、タッカンマリなど5種類から選べ、肉は、鶏肉・豚肉・骨付き豚肉の中から、コースごとに定めた種類をオーダー制で提供します。野菜や具材は、ガラスケースに並ぶ食材の中から好みに合わせて自由に組み合わせるセルフ方式で、韓国餅（トック）や韓国春雨（タンミョン）といった韓国らしい具材に加え、野菜類も豊富に取り揃えています。さらに、数種類の韓国袋めんをご用意。鍋の締めとしてはもちろん、単品でも楽しめるよう、ラーメン制作マシーンを設置しています。このほか、チヂミやトッポギといった韓国の定番メニューも提供。ランチタイムには、「サムギョプサル丼」や「石焼ビビンバ」などの定食メニューも用意し、さまざまな利用シーンに対応します。

ドリンクはマッコリやソジュ、チャミスルを中心に、アルコールからソフトドリンクまで幅広くラインナップ。飲み放題やドリンクバーも用意し、食事利用から居酒屋利用まで、気分やシーンに応じた使い分けが可能です。

外観は韓国の伝統家屋をモチーフにした、瓦の軒先が印象的な半オープンスペースのファサードとし、商業施設内にありながら路面店のような入りやすさを演出しています。店内は落ち着いたシックな雰囲気で統一し、ゆっくりと鍋や韓国料理を楽しめる空間に仕上げました。

今後も株式会社YOSHITUNEは、日常の食事シーンに寄り添う店舗づくりを通じて、地域に根差した飲食ブランドの展開を進めてまいります。

■選べる韓国鍋

鍋は、5種類をラインナップ。鍋の肉はコースによって異なり、オーダー式の食べ放題で楽しめます。野菜などの具材はセルフ方式で、好みに応じて自由に組み合わせるスタイルです。また、からあげやトッポギ、チヂミなどのサイドメニューも食べ放題で用意しました。さらに、数種類の韓国袋めんを揃えており、鍋の〆や、ラーメンマシンで調理して楽しむこともできます。

デジキムチ鍋デジキムチ食べ放題 3,608円

豚バラ肉の旨みと熟成キムチの酸味・辛味を合わせた、深いコクの韓国定番辛味噌鍋。豚肉、白菜キムチ、豆腐、ニラ、玉ねぎなどの具材がスープになじみ、ごはんが進む一鍋です。

タッカンマリ食べ放題 4,378円

丸鶏を一羽丸ごと煮込み、澄んだ鶏だしの旨みを引き出しました。鶏肉、長ねぎ、じゃがいも、トッポギなどの具材を、タレで味の変化を楽しめます。

タッカンマリ鍋プデチゲ鍋プデチゲ食べ放題 4,378円

キムチ味に、ソーセージやスパムなど加工肉の旨みが溶け合う、韓国定番の辛旨鍋。ソーセージ、スパム、豚肉、キムチ、豆腐、麺入りで食べ応えを意識しました。

スンドゥブチゲ食べ放題 4,378円

魚介だしをベースに唐辛子を効かせました。豆腐のやさしさ、アサリ、豚肉、卵、野菜が一体となった、バランスのよい味わいです。

スンドゥブチゲ鍋カムジャタン鍋カムジャタン食べ放題 5,390円

豚骨をじっくり煮込んだ濃厚スープに、唐辛子とエゴマの香りを効かせました。骨付き豚肉とじゃがいも入りで、食べ応えと満足感のある一鍋です。

※料金は、食べ放題・飲み放題共に未就学児無料、小学生以下半額となります。

【鍋具材】

長ネギ／白菜／もやし／ニラ／人参／キャベツ／たまねぎ／小松菜／水菜／わかめ／しめじ／えのき／きくらげ／たけのこ／木綿豆腐／厚揚げ／あぶらあげ／ぜんまい／茹でじゃがいも／キムチ／にんにく／ソーセージ／韓国おでん／チャプチェ麺／サリ麺／トッポギ／他多数

【サイドメニュー】

からあげ／トッポギ／フライドポテト／ニラチヂミ／枝豆／キムチ豆腐／韓国のり／他多数

韓国袋めん（辛ラーメン／三養ラーメン／安城湯麺／ノグリうどん／イカちゃんぽん／眞ラーメン）

【ドリンク】

ハイボール、サワー、マッコリ、翠ジンソーダ、プレミアムモルツのほか、美酢ドリンクや各種カクテル、ソフトドリンクまで幅広くラインナップ。

また、ソフトドリンク飲み放題（550円）＋アルコール飲み放題（550円）（※一部対象外あり）も利用可能です。

■ランチメニュー

ビビンバ丼＋ミニスンドゥブ定食1,280円

石焼明太チーズビビンバ＋ミニスンドゥブ定食 1,480円

・石焼明太チーズビビンバ定食 1,100円

・ビビンバ丼定食 900円

・サムギョプサル丼定食 1,000円

・石焼ビビンバ定食 1,000円

・スンドゥブ定食 1,050円

・熟成レバニラ定食 1,280円

・お子様ランチ 700円 他

※石焼ビビンバ以外の定食はライス大盛り無料

※定食にはサラダ・スープ・キムチ付き

※写真はイメージです。

※価格は税込みです。

店舗概要

店 舗 名 ：韓国鍋食べ放題『チゲチゲ韓兵衛 横浜駅西口 ヨドバシ横浜店』

店舗所在地 ：神奈川県横浜市西区北幸１丁目２－７ヨドバシ横浜B2F

電 話 番 号 ：045-620-9199

営 業 時 間 ：月～日、祝日: 11:00～23:00（最終入店22:00）

定 休 日 ：なし

店 舗 規 模 ：37.5坪 / 58席

開 店 日 ：2026年2月14日（土）

株式会社YOSHITUNEについて

店頭

株式会社YOSHITUNEは横浜発の企業として、飲食店事業を中心に、ネイルサロンなどのライフスタイル領域においても事業を展開しています。「謙虚な気持ちと素直な心で、常にアイデアとチャレンジ精神を忘れず、関わるすべての人を幸せにする」という企業理念のもと、業態や分野にとらわれず、人の気持ちに寄り添うサービスづくりを大切にしてきました。飲食事業では、韓国料理居酒屋をはじめ、バル業態や大衆ビストロなど幅広いジャンルの店舗を展開。あわせて、日常を少し豊かにするサービスを提供する事業にも取り組み、既存の枠にとらわれない発想で事業領域を広げています。横浜の街で培った感性を原点に、暮らしに自然と溶け込みながらも心に残る体験を提供することを目指し、成長を続けています。

【会社概要】

社名：株式会社YOSHITUNE

本社所在地：神奈川県横浜市神奈川区金港町2-1

設立：2008年1月29日

代 表：代表取締役 飯塚 義一

事 業 内 容：飲食業、サロン経営、ECサイト運営

UR L ： https://www.yoshitune.jp/

