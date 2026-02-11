【14歳の挑戦】中学生が立ち上げた訪日外国人向け野球観戦アテンド「Play Base【R】」始動（2月11日）　 ～日本の野球を世界へ～

Play Base【R】

芝国際中学校高等学校（東京都港区）中学3年生、齋藤龍斗（14歳）は、訪日外国人向けに

日本のプロ野球観戦をサポートする観戦アテンドサービス

「Play Base【R】(プレイベースアール)」を立ち上げました。

本プロジェクトは、2026年2月11日（建国記念日）より公式サイトにて公開・始動いたし

ます。

【14歳の挑戦】中学生が立ち上げた訪日外国人向け野球観戦アテンドサービス

公式サイト：https://playbase-experience.jp/

事前公開サイトへの反響

本プロジェクトは2026年2月11日から正式にスタートしますが、

事前に公開した公式サイトを通じて、すでにメキシコからプロ野球開幕戦を観戦したいとい

う問い合わせが届きました。

「日本の野球をとても楽しみにしている」という声をもらい、

自分の大好きな野球の魅力を海外の方に伝えられたことを実感しています。

プロジェクト立ち上げの背景

近年、日本のプロ野球（NPB）は観光資源としても注目されていますが、

訪日外国人の中には

「チケットの買い方が分からない」「応援のルールが難しい」

といった理由で、観戦を諦めてしまう方も少なくありません。

代表の齋藤は、実際に球場へ通う中で、

「日本の野球はこんなに楽しいのに、その魅力が十分に伝わっていないのはもったいない」

と感じました。

言語や文化の違いに不安を感じることなく、

日本ならではの野球の楽しさを体験してほしいという思いから、

本サービスを立ち上げました。

PlayBase[R] サービス概要

PlayBase[R]は、訪日外国人が日本ならではの「野球応援文化」に没入できるようサポートす

るアテンドサービスです。

1.観戦前の不安を解消

チケット購入のサポートから、球場へのアクセス、持ち物のアドバイスまで、中学生ならで

はの等身大の視点で丁寧に案内します。

訪日外国人に日本のプロ野球観戦を案内する様子

2.「応援」を共有体験する

日本の野球の醍醐味である「鳴り物応援」や「チャンス時の合唱」。歌詞やリズムを伝え、

一緒に声を出し、得点の喜びを分かち合うことで、ただの観戦者ではなく「チームの一員」

になったような体験を提供します。

言葉を超えて盛り上がる、日本のプロ野球ならではの応援

※画像は観戦アテンドのイメージです

中学生だからできるサービスを目指して

Play Base【R】(プレイベースアール)、14歳の中学生による個人プロジェクトです。 ビジネ

スの経験や知識はまだ十分ではありませんが、だからこそ「初めて見る人の目線」や「分か

らない人の気持ち」に誰よりも寄り添うことができます。

背伸びをして大人の真似をするのではなく、「自分だったら、こんなサポートがあったら嬉

しい」という素直な発想を形にし、利用者様の声を聞きながらサービスを磨いていきます。

現在の観戦アテンドは、本サービス代表である齋藤龍斗本人が対応しています。

なお、現時点では無料で提供しています。

今後の展望

まずは日曜日の試合を中心に小規模な実証的な取り組みからスタートし、

実際に観戦アテンドを行いながら、ゲストの声を参考にプロジェクトの内容を少しずつ磨い

ていく予定です。

将来的には、同じように野球が好きな学生や留学生とも協力し、

地域や球団との連携も視野に入れながら、日本各地の球場で野球を通じた交流の場を広

げていきたいと考えています。

代表コメント 芝国際中学校高等学校 中学3年 齋藤龍斗

僕は野球が大好きです。でも、球場に来ている外国人の方が、日本の野球の楽しみ方が

わからず、もったいない気持ちになりました。

日本の野球には、世界に誇れる『熱い応援文化』があります。

言葉は通じなくても、チャンスで盛り上がったり、点が入ってハイタッチしたりする瞬間は

世界共通で楽しいはずです。 まだ中学生なので至らない点もあるかと思いますが、

日本の野球の楽しさを世界に届けていきたいと思っています。

PlayBase［R］代表の齋藤龍斗（14歳）。 訪日外国人に日本の野球文化を伝える観戦アテンドサービスを企画・運営している。

