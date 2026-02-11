「人を人財に」中部興産、沖縄県人材育成企業認証制度の認証を取得

中部興産株式会社

中部興産株式会社（本社：沖縄県沖縄市、代表取締役：新垣貴雪）は、この度、沖縄県が実施する「沖縄県人材育成企業認証制度」に認証されましたのでお知らせいたします。

本制度は、企業が取り組む人材育成に関する制度整備や研修体制、社員の成長支援の取り組みを評価・認証するもので、県内企業の人材育成力の向上を通じて、働く人の能力開発やキャリア形成を促進し、地域の持続的な発展に繋げることを目的としています。

当社では、社員一人ひとりを単なる「人材」ではなく、企業の成長を支える大切な「人財」と捉え、研修制度の充実や資格取得支援など、人材育成に積極的に取り組んでまいりました。今回の認証は、これまでの取り組みが評価された結果であり、今後もより一層、人材育成を通じた組織力の強化と、働きがいのある職場づくりを推進してまいります。

■ 認証取得の背景

当社では、事業を支える人材の育成を重要な経営課題のひとつとして位置づけています。

社員の成長が会社の成長につながるという考えのもと、教育・研修の機会を整備し、計画的な育成を推進してきました。

今回の認証は、当社の人材育成に関する取り組みが第三者である沖縄県に評価されたものとなります。

■ 当社の主な人材育成の取り組み

・研修や教育制度の整備、計画的な人材育成の推進

・資格取得支援やスキルアップに向けた取り組み

・社員が安心して働き、成長できる職場環境づくり

また、これらの取り組みを進めるにあたり、人事担当者が中心となり、育成に関する研修の企画・運営などを継続的に推進しております。

■ 今後の展望

今後も当社は、従業員一人ひとりが成長を実感できる環境づくりに努め、より良い組織づくりを進めてまいります。

また、人材育成を通じて企業としての価値向上を図るとともに、地域社会への貢献を目指してまいります。

■ 会社概要

会社名：中部興産株式会社

所在地：沖縄県沖縄市仲宗根町24-9

代表電話番号：098-937-5035(本社代表)

代表者：新垣 貴雪

事業内容：賃貸物件の管理業務（入居者対応・建物維持管理・家賃管理等）、賃貸仲介業務、不動産売買、マンション管理業務、相続サポート、保険の取扱い、リフォーム・修繕手配など不動産関連サービス

URL：https://www.chubu-kosan.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

中部興産株式会社

担当：鈴木

MAIL：https://www.chubu-kosan.co.jp/contact/

■ 「沖縄県人材育成企業認証制度」について

https://okinawa-jinzai-ninshou.jp/