熊本大学大学院・美里町・熊本日日新聞社と連携協定を締結！eスポーツを活用した高齢者健康促進の共同研究を開始

株式会社吉村

株式会社吉村(本社:埼玉県、代表取締役:吉村久朋)は 2 月 9 日、熊本大学大学院生命科

学研究部、美里町、熊本日日新聞社と、高齢者スポーツの効果検証および健康増進、地域福

祉の向上を目的とした連携協定を締結しました。

本協定に基づき、当社関連会社が運営する e スポーツ高等学院と熊本大学大学院生命科学研究部は、

美里町在住の高齢者スポーツ実践者を対象に、血液およびだ液の DNA 分析(DNA メチル

化解析)を実施。生物学的年齢およびアンチエイジングに関する指標の解析を行う共同研究

を開始します。

本研究は、高齢者における e スポーツの健康効果を科学的に検証する全国的にも先進的な

取り組みであり、地域社会における新たな健康モデルの構築を目指すものです。高齢化が進

む日本社会において、e スポーツを活用した健康施策の可能性を示す重要な研究となります。

また当社は、本取り組みを支援するため、企業版ふるさと納税制度を活用し、美里町へ 500

万円を寄付しました。本寄付金は研究推進および地域連携活動に活用されます。

当日は、美里町役場にて寄付金贈呈式および連携協定調印式が行われ、関係者による記念撮

影および取材対応が実施されました。

開催概要

日時：令和 8 年 2 月 9 日(月)

内容：

企業版ふるさと納税 寄付金贈呈式

連携協定調印式

記念撮影・囲み取材

出席者：

美里町長 上田泰弘氏

株式会社吉村 代表取締役 吉村久朋

熊本大学大学院生命科学研究部 部長 尾池雄一氏

熊本日日新聞社 取締役 毛利聖一氏

会社概要

会社名：株式会社吉村

所在地：埼玉県

URL：https://yoshikagu.com/

代表者：代表取締役 吉村久朋

事業内容：建設、デザイン、コンサル業 ほか