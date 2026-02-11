新車購入前に知りたかった情報、年収300～500万円未満層の約3割が「自分の年収に適した車の予算目安」と回答

株式会社クルカ

株式会社クルカは、直近3年以内に新車を購入し、購入時の意思決定に関与した方 1,076名を対象に、新車購入とお金の実態調査2026を実施しましたので、お知らせいたします。本リリースでは、年収別に見た「購入前に知りたかった情報と不安の違い」を分析した結果をお知らせいたします。

- 01｜事前に知りたかった情報、年収300～500万円未満層は「予算目安」28.7%、年収1,000万円以上層は「値引き交渉」「維持費」27.0%と年収帯で異なる傾向- 02｜購入前の不安、年収300～500万円未満層は「月々の支払いを継続できるか」15.9%と他年収帯より高く、情報不足が不安に直結- 03｜予算決定の重視要素、年収300～500万円未満層は「貯蓄を崩さない」35.1%がトップ、年収1,000万円以上層より9.9ポイント高い結果に

■調査概要

- 調査名称：新車購入とお金の実態調査2026- 調査方法：IDEATECHが提供するリサーチマーケティング「リサピー(R)︎」の企画によるインターネット調査- 調査期間：2025年12月4日～同年12月5日- 有効回答：直近3年以内に新車を購入し、購入時の意思決定に関与した方 1,076名

※1｜本リリースでは、年収について「わからない/答えられない」と回答した方（n=62）を集計対象から除外しています。

※2｜構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。

■事前に知りたかった情報、年収300～500万円未満層は「自分の年収に適した車の予算目安」28.7%がトップ

まず、新車購入時、事前にもっと知っておきたかった情報を伺ったところ、年収帯によって求める情報に明確な違いが見られました。

年収500万円未満の各層では、「自分の年収に適した車の予算目安」が最も高く、予算設定の「目安」になる情報へのニーズが強いことがうかがえます。

一方、年収500万円以上1,000万円未満では「購入後の年間維持費の詳細」が最多となりました。さらに年収1,000万円以上層では、「購入後の年間維持費の詳細」と「値引き交渉のコツや相場」がともに27.0%で同率最多となっており、予算目安に加えて購入後コストの把握や交渉に関する情報を重視する傾向が見られます。

Q.新車購入時、事前にもっと知っておきたかった情報があれば教えてください。(複数回答)

＜年収300万円未満層（n=186）＞

- 自分の年収に適した車の予算目安：20.4%- 値引き交渉のコツや相場：17.7%- 購入後の年間維持費の詳細：16.7%- 各支払い方法の総支払額の比較：14.0%- ローン金利の相場や比較：14.0%- オプション装備の必要性や費用対効果：11.3%- 下取り価格の相場：10.8%- カーリースのメリット・デメリット：5.4%- その他：0.0%- 特にない：38.7%- わからない/答えられない：2.2%

＜年収300万円以上500万円未満層（n=328）＞

- 自分の年収に適した車の予算目安：28.7%- 購入後の年間維持費の詳細：26.2%- ローン金利の相場や比較：21.0%- 値引き交渉のコツや相場：19.8%- カーリースのメリット・デメリット：14.0%- 各支払い方法の総支払額の比較：12.5%- 下取り価格の相場：9.5%- オプション装備の必要性や費用対効果：8.5%- その他：0.9%- 特にない：26.2%- わからない/答えられない：0.3%

＜年収500万円以上700万円未満層（n=228）＞

- 購入後の年間維持費の詳細：26.3%- 自分の年収に適した車の予算目安：24.1%- ローン金利の相場や比較：21.1%- 値引き交渉のコツや相場：20.6%- 各支払い方法の総支払額の比較：16.2%- カーリースのメリット・デメリット：14.9%- オプション装備の必要性や費用対効果：13.6%- 下取り価格の相場：11.4%- その他：0.0%- 特にない：26.3%- わからない/答えられない：0.9%

＜年収700万円以上1,000万円未満層（n=157）＞

- 購入後の年間維持費の詳細：26.1%- 自分の年収に適した車の予算目安：23.6%- ローン金利の相場や比較：23.6%- 各支払い方法の総支払額の比較：20.4%- オプション装備の必要性や費用対効果：20.4%- カーリースのメリット・デメリット：19.1%- 値引き交渉のコツや相場：17.2%- 下取り価格の相場：11.5%- その他：0.0%- 特にない：25.5%- わからない/答えられない：1.3%

＜年収1,000万円以上層（n=115）＞

■購入前の不安、年収300～500万円未満層は「月々の支払いを継続できるか」15.9%と他年収帯より高い傾向

- 購入後の年間維持費の詳細：27.0%- 値引き交渉のコツや相場：27.0%- 自分の年収に適した車の予算目安：26.1%- オプション装備の必要性や費用対効果：23.5%- 各支払い方法の総支払額の比較：20.9%- ローン金利の相場や比較：20.9%- カーリースのメリット・デメリット：20.0%- 下取り価格の相場：17.4%- その他：2.6%- 特にない：29.6%- わからない/答えられない：0.9%

続いて、新車購入前に最も不安に感じていたことの質問では、年収帯によって不安の内容に違いが見られました。

年収300万円以上500万円未満層では「月々の支払いを継続できるか」が15.9%と他年収帯より高く、「予想外の追加費用が発生しないか」12.2%、「購入後の維持費」11.0%と合わせると、金銭面の不安が約4割を占めています。前述の「自分の年収に適した予算目安を知りたかった」という情報ニーズの高さは、この不安の裏返しとも言えそうです。

一方、年収1,000万円以上層では「ローンの審査に通るか」が1.7%、「月々の支払いを継続できるか」が6.1%と支払いに関する不安が相対的に低く、代わりに「選んだ車種が自分に合っているか」13.0%、「購入後の維持費」13.9%など、車選びや購入後の満足度に関する不安が目立ちました。

Q.新車購入前に最も不安に感じていたことを教えてください。(単一回答)

＜年収300万円未満層（n=186）＞

- 月々の支払いを継続できるか：13.4%- 本当にこの予算で適切な車が買えるか：11.3%- 予想外の追加費用が発生しないか：11.3%- 購入後の維持費（保険、税金、車検など）：9.1%- ローンの審査に通るか：7.0%- 値引き交渉がうまくできるか：4.8%- 選んだ車種が自分に合っているか：3.8%- 営業担当者の提案が適切か：1.1%- その他：0.5%- 特に不安はなかった：37.1%- わからない/答えられない：0.5%

＜年収300万円以上500万円未満層（n=328）＞

- 月々の支払いを継続できるか：15.9%- 予想外の追加費用が発生しないか：12.2%- 購入後の維持費（保険、税金、車検など）：11.0%- 選んだ車種が自分に合っているか：10.7%- 本当にこの予算で適切な車が買えるか：10.1%- ローンの審査に通るか：7.9%- 値引き交渉がうまくできるか：5.8%- 営業担当者の提案が適切か：2.7%- その他：0.6%- 特に不安はなかった：22.6%- わからない/答えられない：0.6%

＜年収500万円以上700万円未満層（n=228）＞

- 予想外の追加費用が発生しないか：14.9%- 月々の支払いを継続できるか：13.6%- 購入後の維持費（保険、税金、車検など）：12.7%- 選んだ車種が自分に合っているか：8.3%- ローンの審査に通るか：7.5%- 本当にこの予算で適切な車が買えるか：6.1%- 値引き交渉がうまくできるか：5.7%- 営業担当者の提案が適切か：2.6%- その他：0.0%- 特に不安はなかった：27.6%- わからない/答えられない：0.9%

＜年収700万円以上1,000万円未満層（n=157）＞

- 購入後の維持費（保険、税金、車検など）：13.4%- 予想外の追加費用が発生しないか：12.7%- 選んだ車種が自分に合っているか：12.7%- 月々の支払いを継続できるか：11.5%- 本当にこの予算で適切な車が買えるか：8.3%- ローンの審査に通るか：6.4%- 値引き交渉がうまくできるか：6.4%- 営業担当者の提案が適切か：1.3%- その他：1.3%- 特に不安はなかった：24.2%- わからない/答えられない：1.9%

＜年収1,000万円以上層（n=115）＞

■予算決定の重視要素、年収300～500万円未満層は「貯蓄を崩さない」35.1%、年収1,000万円以上層は「下取り価格」31.3%がそれぞれ最多

- 購入後の維持費（保険、税金、車検など）：13.9%- 選んだ車種が自分に合っているか：13.0%- 本当にこの予算で適切な車が買えるか：11.3%- 予想外の追加費用が発生しないか：9.6%- 月々の支払いを継続できるか：6.1%- 値引き交渉がうまくできるか：6.1%- 営業担当者の提案が適切か：2.6%- ローンの審査に通るか：1.7%- その他：0.9%- 特に不安はなかった：33.9%- わからない/答えられない：0.9%

また、新車購入の予算を決める際、年収帯によって重視する要素に明確な違いが見られました。

年収300万円以上500万円未満層では「貯蓄を崩さずに購入できる金額」が35.1%で最多となり、年収1,000万円以上層（25.2%）より9.9ポイント高い結果となりました。「ローンの返済期間」も29.6%と高く、手元資金と返済計画の両面から慎重に予算を決めている様子がうかがえます。この層が「自分の年収に適した予算目安」を求める背景には、こうした複合的な判断材料への情報ニーズがあると考えられます。

一方、年収1,000万円以上層では「現在の車の下取り価格」が31.3%でトップとなり、年収300万円未満層（10.8%）の約3倍に達しています。「将来の収入見込み」も24.3%と高く、資産全体を見据えた予算設定を行っている傾向がうかがえます。

Q.新車購入の予算を決める際、最も重視した要素を教えてください。(上位3つまで回答可)

＜年収300万円未満層（n=186）＞

- 貯蓄を崩さずに購入できる金額：32.3%- 月々の収入に対する支払い比率：25.3%- ローンの返済期間（完済までの年数）：15.1%- 家族の生活費や教育費とのバランス：11.8%- ボーナスでの支払い可能額：10.8%- 現在の車の下取り価格：10.8%- 将来の収入見込み：8.6%- その他：0.5%- 特に明確な基準は持っていなかった：25.3%- わからない/答えられない：7.0%

＜年収300万円以上500万円未満層（n=328）＞

- 貯蓄を崩さずに購入できる金額：35.1%- ローンの返済期間（完済までの年数）：29.6%- 月々の収入に対する支払い比率：28.4%- 家族の生活費や教育費とのバランス：19.8%- ボーナスでの支払い可能額：18.9%- 現在の車の下取り価格：13.1%- 将来の収入見込み：11.3%- その他：0.9%- 特に明確な基準は持っていなかった：13.4%- わからない/答えられない：0.9%

＜年収500万円以上700万円未満層（n=228）＞

- 月々の収入に対する支払い比率：31.6%- 貯蓄を崩さずに購入できる金額：28.1%- ローンの返済期間（完済までの年数）：24.6%- ボーナスでの支払い可能額：21.1%- 家族の生活費や教育費とのバランス：18.4%- 将来の収入見込み：12.3%- 現在の車の下取り価格：11.4%- その他：0.9%- 特に明確な基準は持っていなかった：16.2%- わからない/答えられない：2.6%

＜年収700万円以上1,000万円未満層（n=157）＞

- 月々の収入に対する支払い比率：31.2%- 家族の生活費や教育費とのバランス：28.0%- 貯蓄を崩さずに購入できる金額：26.8%- ローンの返済期間（完済までの年数）：25.5%- 現在の車の下取り価格：23.6%- ボーナスでの支払い可能額：18.5%- 将来の収入見込み：15.3%- その他：1.3%- 特に明確な基準は持っていなかった：13.4%- わからない/答えられない：2.5%

＜年収1,000万円以上層（n=115）＞

■新車購入予算「500万円以上」、年収1,000万円以上層では42.6%、年収300万円未満層より39.9ポイント高い結果に

- 現在の車の下取り価格：31.3%- 月々の収入に対する支払い比率：27.0%- 貯蓄を崩さずに購入できる金額：25.2%- ローンの返済期間（完済までの年数）：25.2%- 家族の生活費や教育費とのバランス：24.3%- 将来の収入見込み：24.3%- ボーナスでの支払い可能額：15.7%- その他：3.5%- 特に明確な基準は持っていなかった：13.9%- わからない/答えられない：0.0%

最後に、当初設定していた新車購入予算では、年収1,000万円以上層（n=115）は「500万円以上」（42.6%）、年収300万円未満層（n=186）は「150万円以上200万円未満」（28.5%）が最多の結果になりました。

年収300万円未満層では「200万円未満」の合計が52.1%と過半数を占める一方、年収1,000万円以上層では「400万円以上」の合計が60.9%に達しています。また、年収300万円以上500万円未満層では「300万円以上400万円未満」が26.5%で最多となっており、この層が「自分の年収に適した予算目安」を求める背景には、200万円台から400万円台まで幅広い選択肢の中で最適解を見つけたいというニーズがあると考えられます。

Q.その新車を購入する際、当初設定していた予算はおおよそいくらでしたか。(単一回答)

＜年収300万円未満層（n=186）＞

- 100万円未満：3.2%- 100万円以上150万円未満：20.4%- 150万円以上200万円未満：28.5%- 200万円以上250万円未満：16.1%- 250万円以上300万円未満：12.9%- 300万円以上400万円未満：2.2%- 400万円以上500万円未満：4.8%- 500万円以上：2.7%- 月々の支払額で予算を考えていた（総額は特に決めていなかった）：0.5%- 明確な予算は決めていなかった：7.5%- わからない/答えられない：1.1%

＜年収300万円以上500万円未満層（n=328）＞

- 100万円未満：1.2%- 100万円以上150万円未満：7.0%- 150万円以上200万円未満：13.7%- 200万円以上250万円未満：16.5%- 250万円以上300万円未満：17.7%- 300万円以上400万円未満：26.5%- 400万円以上500万円未満：9.1%- 500万円以上：2.4%- 月々の支払額で予算を考えていた（総額は特に決めていなかった）：1.8%- 明確な予算は決めていなかった：3.4%- わからない/答えられない：0.6%

＜年収500万円以上700万円未満層（n=228）＞

- 100万円未満：0.9%- 100万円以上150万円未満：4.4%- 150万円以上200万円未満：13.6%- 200万円以上250万円未満：16.7%- 250万円以上300万円未満：16.2%- 300万円以上400万円未満：15.4%- 400万円以上500万円未満：9.6%- 500万円以上：15.8%- 月々の支払額で予算を考えていた（総額は特に決めていなかった）：0.9%- 明確な予算は決めていなかった：5.7%- わからない/答えられない：0.9%

＜年収700万円以上1,000万円未満層（n=157）＞

- 100万円未満：0.0%- 100万円以上150万円未満：2.5%- 150万円以上200万円未満：7.0%- 200万円以上250万円未満：8.3%- 250万円以上300万円未満：21.0%- 300万円以上400万円未満：22.9%- 400万円以上500万円未満：15.9%- 500万円以上：17.2%- 月々の支払額で予算を考えていた（総額は特に決めていなかった）：0.6%- 明確な予算は決めていなかった：4.5%- わからない/答えられない：0.0%

＜年収1,000万円以上層（n=115）＞

■まとめ

- 100万円未満：1.7%- 100万円以上150万円未満：3.5%- 150万円以上200万円未満：2.6%- 200万円以上250万円未満：4.3%- 250万円以上300万円未満：7.8%- 300万円以上400万円未満：10.4%- 400万円以上500万円未満：18.3%- 500万円以上：42.6%- 月々の支払額で予算を考えていた（総額は特に決めていなかった）：3.5%- 明確な予算は決めていなかった：5.2%- わからない/答えられない：0.0%

今回は、直近3年以内に新車を購入し、購入時の意思決定に関与した方 1,076名を対象に新車購入とお金の実態調査2026を実施しました。

調査の結果、新車購入前に「もっと知りたかった情報」は年収帯によって異なることが明らかになりました。年収300万円以上500万円未満層では「自分の年収に適した車の予算目安」が28.7%でトップとなり、年収300万円未満層より8.3ポイント高い結果となりました。この層は購入前の不安として「月々の支払いを継続できるか」が15.9%と他年収帯より高く、予算決定時には「貯蓄を崩さずに購入できる金額」「ローンの返済期間」を重視する傾向が見られます。予算目安への情報ニーズの高さは、複合的な判断材料を必要としながらも十分な情報が得られていない実態を示していると考えられます。

一方、年収1,000万円以上層では、知りたかった情報として「値引き交渉のコツや相場」「購入後の年間維持費の詳細」がともに27.0%で同率トップとなり、予算設定よりも交渉術や購入後のコスト管理への関心が高いことがわかりました。

新車購入を検討する際には、年収帯に応じた予算の目安や、支払い方法ごとの総額比較など、判断材料となる情報を事前に収集しておくことが、不安の軽減と納得のいく購入につながるポイントとなりそうです。

本調査は全10回のシリーズでお届けいたします。次回は「満足は多いのに、不満の中心は支払いと維持費」をテーマに調査結果を公開予定です。

