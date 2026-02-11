【DYM MESSENGERS】世界的クリエイティブダンスクルー「Ghetto Funk」のRoche＆JoshuaがD.LEAGUE 25-26 ROUND.5のSPダンサーとして出演！
人材事業、WEB事業、海外医療事業などを中心に、M&A事業やスポーツ事業など多角的に事業を展開する株式会社DYM（読み：ディーワイエム、本社：東京都品川区、代表取締役社長：水谷佑毅）が運営するプロダンスチーム「DYM MESSENGERS（ディーワイエム メッセンジャーズ）」は、日本発のプロダンスリーグ「第一生命 D.LEAGUE 25-26 SEASON」ROUND.5（2026年2月13日［金］開催）において、スペシャルダンサーとしてオランダ発のダンスグループ「Ghetto Funk Collective（ゲットー・ファンク・コレクティブ）」より、Roche（ロシェ）氏、Joshua（ジョシュア）氏の来日出演が決定したことをお知らせいたします。
「Ghetto Funk Collective」は、Instagramフォロワー約30万人を誇る世界的な人気ダンスグループであり、独自のグルーヴとファンクを軸に、世界各国のダンスシーンに大きな影響を与え続けています。今回、同グループの中でも高い人気と実力を兼ね備えるRoche氏、Joshua氏の2名が、DYM MESSENGERSのステージにスペシャルダンサーとして参加することが決定しました。
■世界基準のグルーヴがD.LEAGUEの舞台へ
DYM MESSENGERSは、ストリートダンスのルーツを大切にしながらも、常に革新的な表現を追求してきました。
今回のROUND.5では、「Ghetto Funk Collective」が持つオーセンティックかつグローバルなファンクスタイルと、DYM MESSENGERSの持つチームとしての完成度・表現力が融合し、D.LEAGUEの舞台においてこれまでにない化学反応を生み出すことを目指します。
世界の第一線で活躍するダンサーとのコラボレーションを通じ、日本のプロダンスシーンのさらなる進化と、D.LEAGUEの国際的価値向上に貢献してまいります。
■ROUND.5 開催概要
公演名：第一生命 D.LEAGUE 25-26 SEASON ROUND.5 BLOCK VIBE
開催日：2026年2月13日（金）
出場チーム：DYM MESSENGERS 他
SPダンサー：
・Roche（ロシェ）/ 1987年11月1日生まれ
・Joshua（ジョシュア）/ 2007年2月2日生まれ
（Ghetto Funk Collective / オランダ）
■Ghetto Funk Collectiveについて
Ghetto Funk Collectiveは、オランダを拠点に活動するダンスグループ。
ファンク、ヒップホップ、ストリートダンスを基軸にした独自のスタイルで世界的な注目を集め、SNSを中心に圧倒的な支持を獲得。Instagramフォロワーは約30万人を超え、オンライン・オフラインを問わずグローバルに影響力を持つ存在として知られています。
Ghetto Funk Collective 公式Instagram：
https://www.instagram.com/ghettofunkcollective(https://www.instagram.com/ghettofunkcollective)
■チーム概要（DYM MESSENGERS）について
第一生命 D.LEAGUE 2023-24シーズンより参戦しているプロダンスチーム。
国内を代表する各ジャンルのストリートダンサーを中心に構成され、ダンスや音楽のルーツを大切にしながら、独自の表現やスタイルを追求し、パフォーマンスを通じてダンスカルチャーの魅力を発信中。「変わらずに、変わり続ける。」という考えのもと、時代の変化に向き合いながら、継続的な進化を目指して活動している。
チーム公式Instagram：
https://www.instagram.com/dym_messengers/
チーム公式YouTube：
https://www.youtube.com/watch?v=H0mY4dMKYsU
■株式会社 DYM 会社概要
(1)商号 ：株式会社 DYM
(2)代表取締役社長 ：水谷 佑毅
(3)設立年月日 ：2003 年 8 月
(4)資本金 ：5,000 万円
(5)売上高 ：258億円（21期）、324.6億円（22期）
(6)本店所在地 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー10階
(7)従業員数 ：連結 2,744名（2025年4月1日現在）
(8)事業内容 ：WEB事業、人材事業、研修事業、エグゼパート事業、海外医療事業、M＆A事業 等
(9)URL ：https://dym.asia/