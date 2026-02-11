1クリックでWordPressのレイアウトが決まるWordPressプラグイン「Emanon Patterns」の提供開始
株式会社イノ・コードは2026年2月6日、WordPressのブロックエディタ上で「デザインのひな形（ブロックパターン）」を一覧から選んで挿入できるプラグイン「Emanon Patterns」(https://wp-emanon.jp/plugins/emanon-patterns/)を販売を開始いたしました。
パターンライブラリの実例
Webメディア「URETECH」に公開中のパターンライブラリを、投稿・固定ページの編集画面から呼び出し、見出し、文章、画像、ボタンなどの複数ブロックをまとめて配置できます。ライセンスキーの有無によって利用可能なパターンの範囲が異なります。受託制作の定番ページ作成や、編集に不慣れな担当者の手戻り削減を支援します。
■ Emanon Patternsとは
「Emanon Patterns」は、ブロックエディタで使えるブロックパターンを一覧から選んで挿入できるWordPressプラグインです。URETECHに公開中のパターンライブラリ(https://uretech.jp/block-patterns/)を元に、ページ内のセクションやページ構成を短時間で組めます。
■ 開発背景
ブロックエディタは自由度が高い一方で、「どの順で、どのブロックを置くか」で迷いやすい傾向があります。その結果、試行錯誤に多くの時間を要し、制作工数が増加する傾向があります。
Emanon Patternsは、Webサイトの受託制作者およびWordPress運用担当者向けに開発しました。見出し・文章・画像・ボタンなどを組み合わせたパターン（ひな形）をそのまま挿入できます。挿入後は内容を差し替えて編集することができるため、レイアウト設計における手戻りを削減いたします。
■ 主な機能
Emanon Patternsの機能
WordPressにプラグイン「Emanon Patterns」をインストールし、有効化すると、投稿および固定ページの編集画面の左上に「Emanon Patterns」ボタンが追加されます。
「Emanon Patterns」ボタンをクリックし、一覧からパターンを選び「ブロックを追加」で挿入するだけで、デザイン済みのブロックパターンが編集画面に挿入されます。挿入したブロックパターンは文章や画像等を差し替て公開できます。
■ 特長01 コアブロックを使用
WordPressのコアブロックを使ったブロックパターンを多数提供しています。コアブロックを使用したブロックパターンは、特定のテーマに依存することはございません。
■ 特長02 ページパターンで素早くデザイン
トップページやサービスページ、会社概要ページなどを、コピーするだけで再現できます。そのまま使用できる完成形のため、ブロックの配置に悩むことなく制作を加速できます。
■ 特長03 Emanon対応
プラグイン Emanon Blocks／Emanon Premium Blocks対応版のブロックパターンも今後追加予定です。Emanonテーマを使用したWebサイト制作が迅速に完了します。
■こんなブロックパターンが1クリックで挿入できます
トップ／サービス／会社概要のページパターンから、ヒーロー、FAQ、料金・プラン、CTAなど随時追加しています。
■ 価格
Emanon Patterns は、プラグインだけでも利用できます。ただし、利用できるブロックパターンの範囲が「ライセンスキーなし／あり」で異なります。
・プラグインのみ：7,980円
・プラグイン＋ライセンスキー：17,800円
・ライセンスキー単体：12,800円
▶︎Emanon Patternsの詳細 → https://wp-emanon.jp/plugins/emanon-patterns/
■よくある質問
Q：購入したプラグインEmanon Patternsは複数のサイトで利用できますか
A：可能です。複数のドメインおよびサーバーでの利用が可能です。Emanon Patternsは、GPLライセンス（GNU General Public License）が適用されます。利用に一切の制限がありません。ただしライセンスキーは利用規約により第三者への貸付・譲渡は禁止されておりますのでご注意ください。
Q：受託制作でEmanon Patternsのパターンライブラリを商用利用できますか。
A：商用利用可能です。ご自由にご利用ください。
Q：ブロックパターンは今後追加されますか？
A：はい、追加していきます。コアブロックやプラグインEmanon Blocks・Emanon Premium Blocksを使ったパターンを充実させていきます。
■会社概要
名称：株式会社イノ・コード
本社所在地：東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F KSフロア
代表者：代表取締役 小平 義則
設立：2013年12月3日
▶︎本件に関する問い合わせ → https://innocord.co.jp/contact