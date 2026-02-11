Shokz 「大阪マラソンEXPO 2026」「東京マラソンEXPO 2026」「名古屋ウィメンズマラソンEXPO」への出展が決定！！

Shokz Japan株式会社

新しいオーディオ体験を提供するオープンイヤー型イヤホンメーカーShokz Japan（ショックスジャパン）は、2026年2月から3月にかけて開催される「大阪マラソンEXPO 2026」「東京マラソンEXPO 2026」「名古屋ウィメンズマラソンEXPO」に出展します。各EXPO会場では、ランニング中でも周囲の音を聞き取れるShokzイヤホンの試聴体験を実施するほか、来場者向けのノベルティを配布予定です。また、3大会への出展を記念し、2026年2月10日（火）より、フラッグシップモデル「OpenRun Pro 2」などを賞品とした「マラソンキャンペーン抽選会」を公式サイトで実施します。

マラソンキャンペーン抽選会

マラソンシーズンを盛り上げるため、メールアドレスの登録により参加できる抽選キャンペーンを実施します。登録完了後には、追加特典を提供します。

- キャンペーン期間：2026年2月10日（火）10:00～ 2月24日（火）23:59- 参加方法：キャンペーン特設ページでメールアドレスを登録することで応募可能- 賞品ラインナップ：

【A賞】Shokz OpenRun Pro 2（1名様）

【B賞】Shokz OpenRun（3名様）

【C賞】Shokz公式サイト 800ポイント（20名様）

詳細を見る :https://jp.shokz.com/pages/marathon-expo2026-campaign-online?utm_source=jerry_prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=marathon

出展概要：Shokzの「ながら聴き」を会場で体感

Shokzブースでは、耳をふさがないオープンイヤー型イヤホンの全ラインナップを試聴できます。

周囲の音や声援を聞き取りながら安全に音楽を楽しめる体験を通じ、ランニングシーンにおけるオープンイヤーの価値を提案します。 また、ブース来場者を対象に、試聴体験参加者向けのノベルティ配布を予定しています。

大阪マラソンEXPO 2026

日時：

・2026年2月20日（金）11:00～19:30（最終入場 19:00）

・2026年2月21日（土）10:00～18:30（最終入場 18:00）

場所：インテックス大阪 1・2号館＋3号館（半館）（大阪府大阪市住之江区南港北1-5-102）

東京マラソンEXPO 2026

日時：

・2026年2月26日（木）10:00～21:00（最終入場 20:30）

・2026年2月27日（金）10:00～21:00（最終入場 20:30）

・2026年2月28日（土）10:00～18:00（最終入場 17:30）

場所：東京ビッグサイト 南展示棟 南1～4ホール（東京都江東区有明3-11-1）

名古屋ウィメンズマラソン EXPO

日時：

・2026年3月6日（金）12:00～20:30（最終入場 20:10）

・2026年3月7日（土）10:00～19:30（最終入場 19:10）

・2026年3月8日（日）09:00～17:30（最終入場 17:10）

場所：バンテリンドーム ナゴヤ（愛知県名古屋市東区大幸南1-1-1）

Shokz OpenRun Pro 2について

OpenRun Pro 2は、デュアルドライバー構成の採用により音響性能を大幅に向上させたモデルです。中高音域を再生する骨伝導スピーカーと、低音域を補強する空気伝導スピーカーを組み合わせることで、パワフルかつクリアなリスニング体験を実現しています。さらに、DirectPitch(TM)テクノロジーにより、空気伝導ユニットからの音漏れを抑制。人間工学に基づいたイヤーフックとユニボディフレームが安定した装着感を提供し、ランニングやワークアウトなどの動きの大きいシーンでも快適に使用できます。耳をふさがないオープンイヤー設計により、周囲の音を把握しながら音楽を楽しめるリスニング体験を提供します。

製品名：OpenRun Pro 2

価格：27,880円（税込）

カラー展開：

大迫傑モデル、ブラック、オレンジ、ブルー

販売チャネル：

・Shokz 公式オンラインストア

・Amazon公式ストア

・楽天市場公式ストア

・家電量販店（ビックカメラ、ヨドバシカメラ、

ヤマダデンキ、ケーズデンキ、エディオン、

ノジマ、上新電機 ほか）

Shokzについて

製品ページ :https://jp.shokz.com/products/openrun-pro2?utm_source=jerry_prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=marathon

耳を塞ぐことのないオープンイヤー型イヤホンに革新をもたらすShokz。独自の音響技術を強みに、高品質なオーディオ体験を提供するオーディオブランドです。周囲の音を把握しながら音楽を楽しめる「ながら聴き」という価値を広げるとともに、日常生活からスポーツシーンまで幅広い用途に対応した製品開発を続けています。

公式サイト：https://jp.shokz.com/

会社概要

会社名：Shokz Japan株式会社

本社 ：東京都台東区上野三丁目14-2-301室

代表者：陳 遷