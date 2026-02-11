【もう言葉の壁はなし】翻訳精度98％・0.3秒の高速翻訳_AI翻訳ワイヤレスイヤホン「GlobalEar 7」がGREENFUNDINGにて先行販売開始

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、耳に着けるだけで、世界150言語を最短0.3秒で自動翻訳。相手の目を見て、自然な会話を楽しめる――次世代の翻訳体験を提供するAI翻訳ワイヤレスイヤホン「GlobalEar 7（グローバル・イヤー7）」の先行予約販売を、2026年2月11日より応援購入サービス・GREENFUNDINGにて開始いたします。

販売ページ：https://greenfunding.jp/league/projects/9229(https://greenfunding.jp/league/projects/9229)

※プロジェクトは「2026年4月30日」までの限定販売となります。

GlobalEar 7は耳に装着するだけで、世界150言語を98％の高精度で自動翻訳するAI翻訳ワイヤレスイヤホンです。最短0.3秒の爆速レスポンスにより、同時通訳に近い感覚で自然なコミュニケーションが可能。

海外旅行での注文、ホテルのチェックイン、タクシーでの移動など、あらゆるシーンで言葉の壁を感じることなく、現地の人との会話をスムーズに楽しめます。

商品の主な特徴

☑ 翻訳精度98％の高精度AI翻訳×最短0.3秒の爆速レスポンス

☑ 環境適応型ハードウェア：騒がしい場所でも聞き取れるマイク＋ENC

☑ 多彩な対話モード：海外旅のあらゆるシーンに応じた革新性

☑ 日常使いを支える設計と運用：オープンイヤー型×長持ちバッテリー

☑ オフライン翻訳（13言語）で機内などネットが不安定な環境でも安心

爆速レスポンス：最短0.3秒の高速翻訳

独自のAIアルゴリズムにより発話から翻訳開始まで最短0.3秒という驚異的な速度を実現し、同時通訳に近い感覚で自然なコミュニケーションが可能です。

スマホの画面を交互に見る必要がなく、相手の目を見ながらハンズフリーで会話を続けられるため、対面コミュニケーションの質が格段に向上します。

環境適応型ハードウェア：高精度収音技術

翻訳精度の要となる音声を正しく拾うため、全指向性MEMSマイク（左右搭載）・ENC（環境ノイズキャンセリング）を組み合わせ、街中や車内などでも話し手の声を的確に捉えます。

多彩な対話モード：シーンに応じた革新性

利用シーンに合わせた6つの翻訳モードを搭載。特にフリートークモードは、左右で片耳ずつ装着するだけでハンズフリーの双方向会話を可能にし、旅先のコミュニケーションをより自然にします。

また、オフライン翻訳（13言語）、OCR文字翻訳（メニューや看板の文字翻訳）にも対応します。

日常使いを支える設計と運用

オープンイヤー型デザインで耳を塞がず、長時間でも快適に使いやすい設計です。イヤホン単体での翻訳利用で最大6時間、充電ケースで3回充電が行えるため、長時間利用時も使いたおせます。

旅先の最後の不安まで潰す：オフライン×低コスト運用

ネットがない・弱い環境（機内、地下、海外の電波が不安定な場所）でも使えるオフライン翻訳（13言語）に対応し、2年無料期間後も更新料を抑えた脱サブスク設計で、たまの海外旅行でも所有しやすい運用を目指します。

製品概要プロジェクト概要

【プロジェクト名】:【翻訳精度98％・0.3秒の高速翻訳】海外旅行の言葉の壁をラクラク乗り越える！

【期間】：2026月2月11日～2026月4月30日

【販売ページ】：https://greenfunding.jp/league/projects/9229

【早期予約特典】：最大52%オフなど、販売ページ内にて先行者割引特典が用意されています。

LeaguEについて

Leaguは、小売・卸事業、販売代行事業、コンサルティング事業を展開する会社です。クラウドファンディング事業にも力を入れており、クライアント企業のプロジェクトを含め、これまでに100件以上のプロジェクトを主導・支援してきました。

会社名：株式会社LeaguE

代表者：代表取締役 武智 翔太郎

本社所在地：〒180-0004 東京都渋谷区渋谷二丁目９番１０号

設立：2020年4月

事業内容：小売・卸事業、販売代行業、コンサルティング業

URL：https://league-jp.com/