テラチャージとしてコンビニ設置初、ローソン6店舗にEV用急速充電器を設置し順次サービス開始

電気自動車（EV）向け充電サービス「Terra Charge（テラチャージ）」を展開するTerra Charge 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：徳重徹、以下「当社」）は、コンビニエンスストアへの設置として当社初、茨城県、栃木県、島根県にあるローソン計6店舗にEV急速充電器を設置し、EV充電サービスの提供を2026年2月11日より順次開始することをお知らせいたします。

本取り組みにより、24時間営業を基本とするコンビニエンスストアという日常の買い物動線上において、EVユーザーが短時間で利用可能な急速充電環境を提供し、EV利用の利便性向上を目指します。

■背景

2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、EV（電気自動車）の普及と充電インフラの拡充が急加速しています。経済産業省は2030年までにEV充電器を30万口設置する目標を掲げるなど、全国で利便性の高い充電環境の整備が求められています。

EVの普及が進む一方で、「自宅以外で、気軽に短時間で充電できる場所」の不足は、依然として課題となっています。特に、生活の中で立ち寄る頻度が高いコンビニエンスストアは、EV充電インフラとの親和性が高く、充電環境整備への期待が高まっています。

現在、国内では約6.8万口（※1）の充電器が設置されていますが、テラチャージはその一角を担う規模のインフラ網を展開しています。設置施設やユーザーのニーズ、あるいは充電シーンに応じた柔軟な導入が可能であり、ご自宅からお出かけ先まで、場所を選ばずEVを充電できる環境整備に取り組んでいます。

テラチャージのサービスは、施設の初期・維持・運用費用が無料であることに加え、日本製ハードウェアの採用により部品欠品リスクが少なく、24時間365日対応のコールセンターや決済・管理機能も完備されています。この高い信頼性と手厚いアフターメンテナンス体制により、運用側と利用者の双方が安心して利用できる環境を提供してまいります。

（※1） 経済産業省「充電インフラ整備促進に関する取組」

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/setseibizyoukyou.pdf

■設置充電器詳細

提供開始予定日は2026年2月11日より順次開始、詳細はテラチャージ公式アプリにてご確認ください。

ローソンさくら卯の里一丁目店

所在地：〒329-1323 栃木県さくら市卯の里１丁目１３－１

充電器仕様：120kw急速充電器 2口タイプ（1口最大90kW）

ローソン小山土塔店

所在地：〒323-0812 栃木県小山市土塔２３６

充電器仕様：120kw急速充電器 2口タイプ（1口最大90kW）

ローソン桜土浦インター店

所在地：〒305-0042 茨城県つくば市下広岡向山１０５５－６４１

充電器仕様：90kw急速充電器 1口タイプ

ローソン谷和原小絹店

所在地：〒300-2445 茨城県つくばみらい市小絹１５４－１２

充電器仕様：120kw急速充電器 2口タイプ（1口最大90kW）

ローソン神栖大野原一丁目店

所在地：〒314-0144 茨城県神栖市大野原１丁目２－２３

充電器仕様：120kw急速充電器 2口タイプ（1口最大90kW）

ローソン・ポプラ美都仙道店

所在地：〒698-0212 島根県益田市美都町仙道６７７－２

充電器仕様：120kw急速充電器 2口タイプ（1口最大90kW）

■ 株式会社ローソン 戸津 茂人氏 コメント

店舗イメージ画像ローソン谷和原小絹店の設置充電器画像

(株)ローソンでは環境ビジョン「Lawson Blue Challenge 2050！」を設定し、ＣＯ２・食品ロス・プラスチックを削減する取組みを推進しております。現在ローソンでは約120店舗の駐車場にＥＶ充電器を設置しており、ＥＶ車の普及にともなうガソリン車両走行によるＣＯ２排出量の削減に貢献します。

今後、「Terra Charge」の充電スポット設置エリア・設置店舗を拡大することで更なるＣＯ２排出削減に努めてまいります。

■より直感的で使いやすいテラチャージのアプリ

スマートフォンでQRコードを読み取り、アプリ不要で利用可能（ゲストモード対応）です。

EV充電アプリ「テラチャージ」をiOS版・Android版ともにリニューアルし、より直感的で使いやすいデザインと操作性を実現しました。これにより、ユーザーの皆さまが快適に充電サービスをご利用いただける環境を整えています。

＜アプリDLはこちら＞

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/terra-charge/id1639315162

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.terramotors.terracharge

■今後の展開

当社はこれまで、商業施設や宿泊施設、公共施設などへのEV充電インフラ整備を進めてきました。今回、ローソン店舗への急速充電器設置を通じて、より身近で使いやすいEV充電環境の実現を推進してまいります。

今後も、コンビニエンスストアをはじめとする日常生活に密着した施設へのEV充電インフラ整備を積極的に進め、EVユーザーの利便性向上と、脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

■Terra Charge 会社概要

「すべての人とEVにエネルギーを」をミッションに、EV充電インフラの構築を進めています。

本社所在地：東京都港区高輪2-17-11 オーク高輪ビル5F

代表者：代表取締役社長 徳重徹

設立：2010年4月1日

URL：https://terra-charge.co.jp/

