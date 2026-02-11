みんなちがって、みんな犬。a.d.g. studio が犬をモチーフに、個性をたのしむライフスタイルブランド「a.d.g.」をローンチ

ワクザワ

a.d.g. studio は、「みんなちがって、みんな犬。」をコピーに掲げ、

犬をモチーフに、個性をたのしむライフスタイルブランド a.d.g.（エーディージー） をローンチしました。

第一弾コレクションでは、カラフルな犬たちをモチーフにしたTシャツ・パーカーなどのアパレルアイテムを公式オンラインストアにて展開しています。

brand concept｜みんなちがって、みんな犬。

ひとくくりに犬と言っても、

犬種があり、性格があり、癖があります。

同じ犬は、ひとりとしていません。

a.d.g. は、そんな犬たちの「ちがい」から生まれました。

all day good.

特別じゃない毎日も、完璧じゃない日も、

それぞれのちがいをたのしめたら、それでいい。

第一弾コレクションでは、

フレンチブルドッグ、チワワ、柴犬、トイプードル、イングリッシュブルドッグ、チャウチャウ

の6犬種をモチーフにした、

Tシャツ・パーカーのアパレルアイテムを展開しています。

contact

online store : https://a-d-g-studio.com

instagram : https://www.instagram.com/a.d.g._studio/