みんなちがって、みんな犬。a.d.g. studio が犬をモチーフに、個性をたのしむライフスタイルブランド「a.d.g.」をローンチ
ワクザワ
a.d.g. studio は、「みんなちがって、みんな犬。」をコピーに掲げ、
brand concept｜みんなちがって、みんな犬。
犬種があり、性格があり、癖があります。
all day good.
特別じゃない毎日も、完璧じゃない日も、
第一弾コレクションでは、
犬をモチーフに、個性をたのしむライフスタイルブランド a.d.g.（エーディージー） をローンチしました。
第一弾コレクションでは、カラフルな犬たちをモチーフにしたTシャツ・パーカーなどのアパレルアイテムを公式オンラインストアにて展開しています。
ひとくくりに犬と言っても、
同じ犬は、ひとりとしていません。
a.d.g. は、そんな犬たちの「ちがい」から生まれました。
それぞれのちがいをたのしめたら、それでいい。
フレンチブルドッグ、チワワ、柴犬、トイプードル、イングリッシュブルドッグ、チャウチャウ
の6犬種をモチーフにした、
Tシャツ・パーカーのアパレルアイテムを展開しています。
contact
online store : https://a-d-g-studio.com
instagram : https://www.instagram.com/a.d.g._studio/