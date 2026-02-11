『キングダム 乱 -天下統一への道-』LG貝満・LG仁凹が登場！『すり潰せ!!』イベント開催中！

株式会社でらゲー

株式会社でらゲー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：鄭允哲）は、スマートフォン向けゲーム『キングダム 乱 -天下統一への道-』（以下、『キンラン』）において、2026年2月10日(火) 18:00 より新たな武将『LG貝満』『LG仁凹』をリリースしたこと、『静と動』イベントが開催中であることをお知らせいたします。

■『貝満』『仁凹』がLG覚醒！

LG祝剣を集めて『UR貝満』『UR仁凹』に使用することで、『LG貝満』『LG仁凹』に覚醒することができます！

貝満・仁凹をLG覚醒すると、武将レベルの上限解放に必要な『龍剣石Lv3』や争覇スキル解放に必要な『争覇解放石』などが入手できる特別なログインボーナスを獲得できます！

・LG貝満の特徴

函谷関の戦いで仁凹、剛摩諸と共に汗明を補佐した軍師兼将軍である貝満は、LGに覚醒することで新たに副将スキルを習得します。

このスキルにより、味方楚国部隊の耐久力を強化します。

また、貝満の覚醒値強化や裏技極への強化により、同盟討伐戦において軍師時に発動する効果を複数習得するため、同盟討伐戦での軍師として、一層の活躍が期待できます。

・UR貝満の特徴

函谷関の戦いで勢いづく蒙武軍を食い止めた汗明の側近である貝満は、裏スキルで攻城戦スキルと2つの全軍強化スキルを習得し、自身が戦場に出陣しなくても貢献できます。

また、同盟討伐戦時に自身が軍師時に効果が発動するスキルを複数習得するため、同盟討伐戦の軍師として一層の活躍が期待できます。

・LG仁凹の特徴

函谷関の戦いで楚国軍総大将・汗明を補佐した老軍略家である仁凹は、LGに覚醒することで新たに副将スキルを習得します。

このスキルにより、派遣で獲得できる報酬に超低確率で争覇解放石100個を追加します。

また、仁凹の覚醒値強化や裏技極への強化により、英雄台頭戦において軍師時に発動する効果を複数習得するため、英雄台頭戦での軍師として、一層の活躍が期待できます。

・UR仁凹の特徴

貝満・剛摩諸と共に軍師として、敵軍の戦術を分析して汗明に進言を行う仁凹は、裏スキルで攻城戦スキルと2つの全軍強化スキルを習得し、自身が戦場に出陣しなくても貢献できます。

また、英雄台頭戦時に自身が軍師時に効果が発動するスキルを複数習得するため、英雄台頭戦の軍師として一層の活躍が期待できます。

■新イベント『静と動』で指定された武将を編成するとドロップ追加！

開催中のイベント『静と動』のイベントクエストに、指定された武将を編成すると、交換用アイテムが追加でドロップ！報酬アイテムへの交換が容易になります！

指定された武将を編成して豪華報酬アイテムを獲得しよう！

■『8周年前夜祭』イベント第三弾概要

おかげさまでキンランは、2月22日に8周年を迎えます。

これを記念し、8周年前夜祭イベントを開催中です。

特別なイベントやキャンペーン、ガチャ、積み荷パックなどをご用意していますので、ぜひこの機会にお楽しみください。

その1【8周年前夜祭積み荷パック販売！】

《開催期間》

第4弾：

・2月10日(火) 18:00 ～ 2月18日(水) 14:00

《概要》

8周年に先駆けて、前夜祭を彩る特別なパックが登場！

軍師をお得に強化できる『【8周年前夜祭】戦況を支配する軍師強化パック』が新登場！

ランダム宝箱から超低確率で豪華アイテムを獲得できる可能性を秘めた『【8周年前夜祭】万に一つも無い！パック』も、ぜひお見逃しなく！

なお、積み荷によって販売期間は異なります。

その2【前夜祭SRピックアップガチャ開催！】

《開催期間》

魯近・豪徳：2月13日(金) 18:00 ～ 2月18日(水) 14:00

《概要》

SR★4武将排出確率が通常時と比べて6倍にUPします！

その3【EX追想ガチャ開催！】

《開催期間》

2月10日(火) 18:00 ～ 2月18日(水) 14:00

《概要》

獲得することで対象武将に新たなEXスキルが解放される『EXスキル追加追想カード』が排出されます！

その4【復刻争覇戦★6追想ガチャ開催！】

《開催期間》

2月16日(月) 18:00 ～ 2月23日(月) 18:00

《概要》

獲得することで対象武将に争覇スキルが解放される『争覇スキル追加追想カード』が排出されます！

さらに、争覇戦★6追想ガチャで排出される『争覇スキル追加追想カード』は全てUR★6状態のため、解放される争覇スキルも獲得時点で最大強化された状態となります。

その5【期間限定！追想ガチャ開催！】

《開催期間》

2月13日(金) 18:00 ～ 2月20日(金) 18:00

《概要》

新UR追想カードが登場！

5セットまで追想カード1枚以上確定で引くことができるガチャです！

その6【静と動イベント開催！】

《開催期間》

2月10日(火) 18:00 ～ 2月18日(水) 14:00

《概要》

『貝満の武運』『介億の武運』などを獲得しよう！

＜『キングダム 乱 -天下統一への道-』概要＞

ダウンロードはこちら⇒https://app.adjust.com/ao6zjkl

・公式サイトURL：https://www.kingdomran.jp/

・公式X(旧Twitter)：https://x.com/KingdomRan （@KingdomRan）

・公式LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40dza5936p （キングダム 乱 -天下統一への道-）

(C)原泰久／集英社・キングダム製作委員会 (C)でらゲー

『キンラン』は人気アニメ「キングダム」の世界観を存分に体感できる、戦略バトルRPGです。

プレイヤーは、武（武将）と智（軍師）を用いて荒れ狂う古代中国を制し、天下統一を目指します。

敵の大舞台を切り開き、数十万の兵が激しく乱れる超大規模バトルをお楽しみいただけます。

＜会社概要＞

会社名：株式会社でらゲー

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-6-3 渋谷363清水ビル 9F

代表者：代表取締役社長 鄭允哲

事業内容：スマートフォンゲームの企画・開発・運営