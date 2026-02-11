美食の饗宴 -KYOEN- 「鮨 三心 × 日本料理 えん」による、歓宿縁ESHIKOTO宿泊付き特別プラン

株式会社アクアイグニス

このたび、株式会社アクアイグニス（本社：東京都中央区、代表取締役：立花哲也）が運営する、福井県永平寺町の温泉オーベルジュ「歓宿縁 ESHIKOTO」では、大阪の名店「鮨 三心」と、同施設内「日本料理 えん」による、2日間限定のコラボレーションイベントおよび宿泊付き特別プランを販売いたします。本プランは、1日8組限定の宿泊付きプランのほか、日帰りでご利用いただけるお席もご用意しております。

店名〈三心〉には、道元禅師が料理人の心得として説いた「喜心・老心・大心」の精神が込められています。その思想を礎とする大阪の「鮨 三心」が、永平寺の地に佇む「歓宿縁 ESHIKOTO」にて、「日本料理 えん」と共演する本企画は、北陸の食文化を料理を通じて表現する特別な試みです。

日々への感謝、素材への深い敬意、そして広く大きな心で食と向き合う両店の技が重なり合い、この地ならではの価値を宿すひとときを創出します。

鮨 三心 (すし さんしん)

大阪・谷町六丁目に店を構える「鮨 三心」は、店主・石渕佳隆氏が手掛ける、ミシュランガイドにて一つ星として掲載された鮨店です。伝統的な江戸前の技法を軸に、素材の個性を見極めた熟成鮨を提供し、その確かな仕事は多くの食通から高い評価を集めています。 ミシュラン一つ星のほか、ゴ・エ・ミヨでの5年連続掲載、さらに「The Tabelog Award Gold」を3年連続受賞するなど、国内外で評価を確立する予約困難な名店として知られています。

石渕 佳隆 料理長

熊本県出身。幼少期、父の何気ない一言をきっかけに料理人を志し、高校卒業後に鮨職人を目指して大阪へ。20代で和食・洋食も経験し、30歳からは大阪の名店「寿司たいすけ」にて9年間修行。18歳から21年にわたる研鑽を経て独立し、現在は「鮨 三心」店主として確かな技で食通を魅了している。

日本料理 えん

地元でとれた旬の魚介を活かし、「ミシュランガイド北陸 2021 特別版」で一つ星として掲載された「馳走 えん」は、「歓宿縁ESHIKOTO」開業に伴い「日本料理 えん」として移転。越前蟹や九頭竜川流域の天然鮎、春の山菜や秋のきのこなど四季折々の食材と、北前船由来の昆布文化や永平寺の精進料理など郷土食文化を融合したコースで、北陸の食と文化を発信しています。

小松 辰平 料理長

福井県出身。魚屋の実家で幼少期から北陸の海の幸に親しみ、地元の魚介を美味しく届けたい思いから料理人を志す。大阪や東京の老舗料亭、福井のホテルで修業を積み、2010年に地元で「馳走 えん」を開業。以来、確かな技と感性で食材の魅力を引き出し、食通を魅了している。

プラン概要

施設のご紹介

歓宿縁 ESHIKOTO（かんしゅくえん えしこと） https://kanshukuen.com/(https://kanshukuen.com/)

2024年11月に誕生した、お酒を軸に福井をはじめとする北陸の食と文化を発信するオーベルジュ。“日本の食文化の原点”とも呼べるこの土地で至極の滞在を演出するのは、創業二百余年の歴史を持ち、目の前を流れる九頭竜川の良質な伏流水から生み出された銘酒「黒龍」、そして福井を代表する実力派〈日本料理 えん〉と、気鋭のフレンチ〈cadre（カードル）〉。美酒と美食で皆様をお迎えいたします。

総敷地面積｜約18,000平方メートル ｜駐車場：宿泊棟前に各1台、レストラン駐車場あり｜客室数：8棟

所在地｜〒910-1202 福井県吉田郡永平寺町下浄法寺第10号15番地1

アクセス｜

・えちぜん鉄道 勝山永平寺線「永平寺口駅」で下車、タクシーで約6分

・JR「福井駅」より車で約27分

・中部縦貫自動車道「永平寺参道IC」より車で約10分

施設についてのお問合せ： 0776-50-1323

ご予約専用ナビダイヤル ：0570-04-1923（9：00-20：00）

宿泊プラン一覧はこちら(https://reserve.489ban.net/client/kanshukuen/0/plan?_gl=1*l0gu8k*_gcl_au*MTA4ODg5MjA4Ny4xNzY0ODk1Mjg2)

instagram :https://www.instagram.com/kanshukuen?igsh=czIzNTZ6cHpqODYx&utm_source=qr