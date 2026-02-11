【韓国留学もK Village】留学前の不安を自信に変える50分！韓国留学経験者と検討者をつなぐ「本音トーク＆レベルチェック会」を無料開催！

株式会社K Village

日本最大級の韓国語教室「K Village 韓国語」を運営する株式会社K Village（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桑原 元就）は、韓国留学経験者および検討者を対象としたイベント「韓国留学で語学力って本当に伸びる？経験者の本音トーク＆レベルチェック会」を開催します。

開催の背景｜韓国留学の「リアル」が分かりづらい現状

近年、韓国ドラマやK-POPの影響により、韓国語学習や韓国留学への関心はますます高まっています。

一方で、SNS上のキラキラした情報だけでは見えてこない

「本当に語学力は伸びるのか？」

「今の自分のレベルで大丈夫なのか？」

「実際に行った人の『リアルな話』を聞いてみたい」

といった不安や疑問を抱えたまま、留学を検討している方も多くいらっしゃいます。

本イベントは、そうした声に応えるべく、『韓国留学経験者と検討者をつなぐ場』として、留学経験者のリアルな体験談と、講師経験のある韓国人スタッフによる韓国語レベルチェックを組み合わせた、実践的かつ参加型のオンラインイベントとして企画しました。

取り組み｜経験者の声と実践的チェックを組み合わせたイベント

本イベントでは、以下の3つの柱を通じて、留学の解像度を高める機会を提供します。

1.留学経験者によるリアルな体験談の共有

学習環境や現地の生活、留学前後の変化など、経験者だからこそ語れる実情を共有します。

2.講師経験のある韓国人スタッフによるレベルチェック

韓国語教育に精通したネイティブスタッフが、現在の語学力を客観的に診断。「今の実力で何ができるか」を可視化します。

3.韓国語スキルを伸ばすためのTIPS紹介

韓国語学習者を見てきたプロの視点から、限られた期間で成果を出すための学習ポイントを伝授します。

留学経験者は、留学中の学習環境や生活の実情を共有するとともに、講師経験のある韓国人スタッフによる韓国語レベルチェックを通じて、現在の語学力を客観的に把握できます。

イベントでのフィードバックをもとに、帰国後の学習の方向性を見直す機会としても活用いただけます。



一方で、留学を検討している方は、同じくレベルチェックを受けることで自身の韓国語レベルを把握し、留学前後で意識したい学習ポイントや、語学力を効率的に伸ばすためのTIPSを知ることができます。

これにより、留学を「検討段階」で終わらせず、具体的な目標設定や次の行動へとつなげられる内容としています。

イベント概要

今後の展望

K Village 韓国留学は、短期留学から長期留学、K-POP留学まで、一人ひとりの目的やライフスタイルに合わせた留学サポートを行っています。

今後も、留学前・留学中・留学後までを見据えたサポートを通じて、韓国語学習や留学を、それぞれの目的やペースで楽しめる環境づくりに取り組んでまいります。

4日間から行けるプチ留学や短期韓国留学、3ヶ月間からの長期韓国留学、K-POP韓国留学など幅広いニーズに対応し、安心して留学生活を送れるよう全面的にサポートします。

さらに、K Village 韓国語(https://kvillage.jp/)の生徒様には、生徒割として長期韓国留学時に10,000円割引、K Villageプライム(https://moduly.kvillage.jp/prime/)会員様には、留学期間に関わらず5,000円割引など、K Villageサービス利用者限定の特典もご用意しています。

