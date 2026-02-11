【『あさぎり牛乳』アトレ吉祥寺に期間限定出店西荻窪・三鷹エリアでの反響を受け、42日間の長期開催が決定
朝霧乳業株式会社（本社：静岡県富士宮市、代表取締役：前堀 誠）が展開するミルクスイーツブランド
『あさぎり牛乳』は、2026年2月18日（水）～2026年3月31（火）までの期間、〈アトレ吉祥寺 本館1F 3番街〉にて、42日間にわたる期間限定ショップをオープンいたします。
あさぎり牛乳公式サイト｜https://www.asagiri-milk.jp/sweets/
吉祥寺エリアでの出店について
吉祥寺エリアは、過去に西荻窪で期間限定出店を行った際、2週間という限られた会期の中でも複数回ご来店されるお客様が多く、高い支持を得たエリアです。
こうした反響を受け、今回は会期を42日間に拡大し、より多くの商品を展開する長期開催の期間限定ショップとして出店いたします。
会場となるアトレ吉祥寺 本館1F 3番街の立地と区画特性を活かし、商品ラインナップを充実させるとともに、ゆっくりと商品を選んでいただける売場構成を予定しています。
店舗情報
会場：アトレ吉祥寺 本館1F 3番街（ディーン＆デルーカ前）
住所：〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 アトレ吉祥寺 本館1F
期間：2026年2月18日（水）～2026年3月31日（火）
展開商品一覧
１.あさぎり牛乳
■価格：260円（税込）
■賞味期限：7日【要冷蔵】
富士山麓朝霧高原の生乳を100%使用し、85℃15秒間の殺菌と脂肪分の均質化（ホモゲナイズ）のみをした成分無調整牛乳です。
２.あさぎりミルクコーヒー
■価格：280円（税込）
■賞味期限：7日【要冷蔵】
あさぎり牛乳をたっぷり60％使用したミルクコーヒー。コーヒーの香りとほのかな苦みが同居する、少し懐かしい味わいです。
リッチミルクサンド（３.ミルク、４.キャラメル、５.生チョコレート）
■価格：〈ミルク〉1個 400円（税込）／〈キャラメル〉1個 410円（税込）
〈生チョコレート〉1個 410円（税込）
■消費期限：5日【要冷蔵】
マスカルポーネチーズと生クリームで仕上げた特製ミルククリームを、さっくり軽い食感のバターサブレでサンドした、濃厚ミルクのサブレサンド。
定番フレーバーに加え、1月からの新フレーバー〈生チョコレート〉も展開いたします。
ふんわりパンケーキサンド（６.あさぎりミルククリーム、７.あんバター、８.キャラメル、９.生チョコクリーム）
■価格：〈ミルク〉1個 260円（税込）／ 〈あんバター〉1個290円（税込）
〈キャラメル〉1個 290円（税込）／〈生チョコクリーム〉1個 300円（税込）
■賞味期限：15日
ふんわりふわふわなパンケーキに、あさぎり牛乳をたっぷり使った濃厚ミルククリームをサンドした、ミルク感たっぷりのパンケーキサンド。
定番のフレーバーに加え、艶やかで粒感のある餡子と朝霧高原ならではのすっきりとしたホイップバターをサンドした〈あんバター〉、キャラメルソースと雪塩を合わせた、あと引く美味しさの塩キャラメルクリームをサンドした＜キャラメル＞、チョコチップの食感が楽しい、とろける生チョコクリームをサンドした期間限定商品の＜生チョコクリーム＞の4種類を展開いたします。
１０.ザ・ミルクロール
■価格：2,160円（税込）
■消費期限：2日【要冷蔵】
あさぎり牛乳の美味しさがぎゅっと詰まったミルククリームを、あさぎり牛乳入りのふんわりなめらかなスポンジで包んだミルクロールケーキ。
素材本来のすっきりとしたミルク感を存分に味わえるロールケーキです。
１１.あさぎりミルククリームパン
■価格：380円（税込）
■消費期限：2日【常温販売】
朝霧高原の生乳を使ったあさぎり牛乳を生地に練り込み、バターをたっぷり加えてふんわりと焼き上げました。パンのやわらかな食感に合わせて、なめらかで口どけの良いホイップクリームをたっぷりとサンド。牛乳屋さんが届ける、やさしさあふれるクリームパンです。
１２.あさぎり高原プリン
■価格：450円（税込）
■賞味期限：14日【要冷蔵】
卵のほか、ミルク、生クリーム、練乳を使い、ミルク感を強めた【ミルクプリン】。朝霧高原産ミルクのおいしさを存分に味わえる一品。お日持ちも長く「もらってうれしい」プリンです。
１３.あさぎりバタークッキー
■価格：3 個入 460円／10 個入 1,490円（税込）
■賞味期限：60日
たっぷりの「あさぎりバター」と国産の小麦粉、卵を使用したこだわりのバタークッキーです。
口にした瞬間、サクッ！とした食感とともに崩れ、口いっぱいに広がる甘さとバターの風味。
朝霧高原の自然が育んだミルクの味わいをお楽しみください。
１４.あさぎりミルクパウンドラスク
■価格：6個入 990円 （税込）
■賞味期限：120日
ミルク風味溢れるパウンドケーキを焼き上げ、一枚ずつカット。更にラスクに仕上げる為、もう一度オーブンへ。サクっと軽い食感と、表面のバター＆ミルクパウダーがコク深いミルク風味を演出。
ミルク好きにぜひ食べていただきたいミルクパウンドケーキのラスクです。
OUR PROJECT
社会課題である“牛乳離れ”に向き合い、生産者・お客さま・地域それぞれに持続可能な”Good cycle”を生み出すエシカルなブランドを展開しています。
【あさぎり牛乳】について
公式HP：https://www.asagiri-milk.jp/sweets/
牛乳屋さんの生乳の美味しさをダイレクトに伝えるミルクスイーツと、産地直送牛乳のミルクスタンド。
朝霧高原の牧場から直送するフレッシュな牛乳をはじめ、ミルクの濃厚な味わい感じるプリンやミルクサンド、お土産にもぴったりなクッキーなどの焼き菓子と、用途に合わせた豊富なラインナップをご用意しています。牛乳のおいしさをダイレクトに伝える商品をぜひお楽しみください。
朝霧乳業株式会社
名 称：朝霧乳業株式会社 https://www.asagiri-milk.jp/
ブランドサイト：https://www.asagiri-milk.jp/sweets/
創 業：昭和46 年5 月
代表者：代表取締役 前堀誠
所在地：静岡県富士宮市根原449-1 あさぎりフードパーク内
事業内容：牛乳・乳製品の製造・販売、スイーツブランド「あさぎり牛乳」の展開