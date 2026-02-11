★2026年春。大丸梅田店 食品フロア進化へ。リニューアル第一弾！まずは地１階和洋菓子売場から。”できたて”が主役の新スイーツゾーンが3月1日（日）オープン！！

まずは地１階和洋菓子売場から！「できたてスイーツゾーン」がオープン！

株式会社 大丸松坂屋百貨店

2026年春、いよいよ、食品フロアが順次オープン！

目指すのは、特別な日だけでなく、“日常を少し持ち上げる存在”へ。

再開発が進み、進化を続ける梅田の街。

2011年の開業以降、積み重ねてきた価値を土台に、大丸梅田店は、次のステージへと歩みを進めます。まず、地１階西のスイーツ売場に、「できたて、焼きたて、つくりたての魅力を体験できる新ゾーン」がオープン！ライブ感あふれる売場で、食感、香り、その小さな一口が、その日を少し明るくさせる、日常に寄り添う新たな食体験を提案します。

★3月1日（日）オープン！「できたてスイーツゾーン４ショップ」とは！？

❒ ＜CHIHIRO the FINANCIER＞（チヒロ ザ フィナンシェ）オープン！ ★新業態

＜ちひろ菓子店＞の新業態！

焼きたて×こだわりの発酵バターを使用したプレミアムなフィナンシェが新登場！

職人が毎日丁寧に焼き上げます！

❒ ＜＆アールグレイ＞オープン! ★大阪初

独自性の高い天然ベルガモット香るアールグレイ専門店。

❒ ＜THE KAEN>オープン！ ★梅田初

創業から70年の探求、贅沢フルーツ体験を！

❒ ＜喜八洲総本舗＞★リニューアルオープン！

行列のできるみたらし団子をイートインで楽しめます！

■＜地1階MAP＞「できたてスイーツゾーン」3月1日（日）にオープンします！

■アールグレイの極上の香り…アールグレイ専門店＜& EARL GREY＞とは？

＜& EARL GREY＞は、日本はもちろん、独自性の高い天然ベルガモット香るアールグレイ専門店です。天然ベルガモットの香りにこだわったアールグレイは紅茶だけでなく、国産の緑茶、ほうじ茶、ジャスミン茶、ルイボスティーなどで作ったアールグレイを含めて、常時9種類のラインナップをそろえています。「香るティージェラート(R)」やソフトクリーム、スコーンなど、アールグレイの新しい世界を発信しています。

今回オープン記念として、乳酸発酵による貴重な「阿波晩茶」を使ったアールグレイが登場します！

（商品例）

●世界中の茶葉を贅沢に使用「香るティージェラート(R)」12種

厳選した素材×お茶のマリアージュが絶妙！

濃縮抽出した世界中の色々な茶葉使い、香りを楽しむ、新感覚のジェラートです。

「香るティージェラート(R)」12種 各種税込810円

●アールグレイの「ソフトクリーム」

で食べるロイヤルミルクティーと言われ、一口食べるとお口の中に爽やかなアールグレイの香りが広がります。自家製のメレンゲを添えて、ビジュアルにもこだわったソフト。

・天然ベルガモット香るアールグレイリッチミルク

じっくり煮出した自家製の紅茶を贅沢に合わせ、

最後に香りをトッピング。一口目にベルガモットが華やかに訪れ、後から紅茶の風味が広がっていく。

濃厚なのにさっぱりとした味わいは、まさに“食べるミルクティー”です。

・天然ベルガモット香るバタフライピーアールグレイ

神秘のお茶と言われているハーブティー「バタフライピー」で作った青いソフトクリーム。

鮮やかな青は天然のアントシアニンの色。生乳から作った濃厚なミルク味と天然ベルガモットの

爽やかな香りをミントメレンゲと一緒にお楽しみください。

アールグレイリッチミルク 税込648円バタフライピーアールグレイ 税込648円

●香りにこだわった「9種類の茶葉」がラインアップ

天然ベルガモットの香りにこだわったアールグレイは紅茶だけでなく、国産の緑茶、ほうじ茶、ジャスミン茶、ルイボスティーなどで作ったアールグレイを含めて、常時9種類のラインナップをそろえています。

今回オープン記念として、乳酸発酵による貴重な「阿波晩茶」を使ったアールグレイが登場します！

●外はサクッと、中はフワフワ！焼きたてスコーン！

⋄かわいい「ハワイアンスコーン」

北海道産クリームチーズとフルーツなどがゴロゴロ入った、新感覚スコーン！

⋄アールグレイにぴったりの「イングリッシュスコーン」

茶葉をたっぷりと練り込んだ「アールグレイ」をはじめ「レモンティー」「ローズティー」など新作が勢ぞろい！

ハワイアンスコーン 税込432円～イングリッシュスコーン 税込378円～

💗「オープン記念 かわいいトッピングプレゼント！」

3月1日（日）～3月8日（日）まで、各日先着100名様限定

（トリプルのみ）

トリプルジェラートご購入のお客様に、ほんのりイチゴ味のピンクウエハースと食べられるコーンスプーンのダブルトッピングをプレゼントします！

■素材と焼き加減にこだわったフィナンシェ＜CHIHIRO the FINANCIER＞とは？

★新業態！毎日、焼きたて×プレミアムなフィナンシェを提供します！

大阪で愛されるフィナンシェ専門店＜ちひろ菓子店＞から新業態としてオープン！

発酵バターやフランス産小麦粉に、スペイン産マルコナのアーモンド、こだわりの素材のみで焼き上げる。 ベーキングパウダーは使用せず、職人が毎日丁寧に焼き上げています。しっとりとした食感がやさしく溶ける、特別なフィナンシェが新登場！心ほどける幸せの時間をお届けします。

●こだわり発酵バターを使用した、焼きたて×プレミアムフィナンシェが登場！

カルピス発酵バターを使用した焼きたてプレーンフィナンシェをはじめ、丹波黒豆やマロングラッセを使用した焼きたてフィナンシェを販売します。

※原材料価格調整中のため、販売価格は現時点で未定です。

●ギフトボックスも販売予定です！「10種類食べ比べ フィナンシェBOX」

外は香ばしく、中はしっとりとしたリッチな味わいが広がり、素材の風味をしっかりと感じていただけるのが特長です。10種類の味わい、お楽しみください。

■高級フルーツ専門店。フルーツが主役の贅沢パフェ＆ジュース〈THE KAEN〉とは？

創業70年の探求、贅沢フルーツ体験を！

創業70年以上にわたり、フルーツの可能性を探求し、フルーツの食文化を想像し続けている黒門市場の高級フルーツ店。

福岡県産あまおう苺をふんだんに使用したワンハンドパフェやマスクメロン、マンゴー、苺が入ったロールケーキ、あまおう大福などを、ゆったりとくつろぎえるイートインスペースでお楽しみください。

フルーツドリンクあまおう苺のワンハンドパフェ ★新商品

（商品例）

●フルーツドリンク

みかん・りんご・もも・バナナ等のフルーツをふんだんに使用したダイワ果園定番のミックスフルーツや一本の木から一個の果実だけを収穫する栽培方法を採用している静岡県産マスクメロンや甘みと酸味のバランスが良く人気の高い今が旬のあまおう苺のドリンク等、果物専門店ならではのフルーツドリンクがお楽しみいただけます。

●あまおう苺のワンハンドパフェ ★新商品

旬の福岡県産あまおう苺をふんだんに使用した片手で気軽にお召し上がりいただけ

期間限定のパフェです。（現在試作中）

●果園ロール 税込1,620円

フルーツケーキ工場設立に伴い当社の強みであるフルーツを最大限に活かした定番のロールケーキを製造したいという強い思いからマスクメロン、マンゴー、苺などフルーツ専門店だからこそのフルーツをふんだんに使用したロールケーキ。

●あまおう大福 （１２月～４月ごろ限定）

福岡県産のあまおう苺をたっぷり使用し、生クリームやカスタードクリーム、厩肥餅で仕上げた大福風の洋菓子です。当店の冬～春の一番の人気商品です。

◆行列のできるみたらし団子をイートインで！ 〈喜八洲総本舗〉リニューアルオープン！

●喜八洲総本舗とは？

ご注文を受けてから直火で炙る香ばしい団子に、上質昆布とたまり醤油、白ざら糖を使った特製タレを絡めた人気商品「みたらし団子」がイートインスペースで楽しめます！

他にも名物の酒饅頭をはじめ、ジャンボサイズのきんつば・はなぼた餅などの浅生菓子、力士最中・栗饅頭などのギフト用の和菓子まで、様々な種類の和菓子が揃っています。

炙った団子を秘伝のタレにくぐらせて仕上げます。みたらしだんごの焼き加減を選ぶことができます。 「コゲ少なめ」「コゲ普通」「コゲ多め」

～みたらし団子 の美味しさ秘訣～

・ 喜八洲のみたらし団子は、餅粉と米粉を絶妙に配合して蒸し上げた団子を、注文を受けてから強い直火で炙り、香ばしい焼き目をつけます。炙った団子を、秘伝のタレにくぐらせて仕上げるスタイルです。

・ 団子の形は一般的な丸ではなく「俵型（円筒に近い形）」で、この形状が「タレがよく絡む」「炙ることで香ばしさが立つ」という特徴につながっています。

・ 焼き加減の指定ができるのも大きな特徴で、「コゲ多め」「コゲ普通」「コゲ少なめ」 など、お好みに応じて焼き具合を選ぶことが可能です。できたてで焼き目をしっ かりつけたものは、香ばしいお餅の風味と、たっぷり絡んだタレの絶妙なバランス を楽しめます。

・ タレは、北海道厚岸産の昆布でとった出汁に、香川県産たまり醤油と白ざら糖を使った、喜八洲ならではの独自ブレンド。甘さと塩気のバランスがよく、しつこすぎず、餅の香ばしさを引き立てるように設計されています。

1本からの購入もでき、食べ歩きやちょっとしたおやつにもぴったり。

お土産用には5本入りのセットもあり、気軽に楽しめる和菓子です。

＼大丸梅田店は、2026年3月より、食品フロアから順次リニューアルオープンします！／

未来に向けて、進化中の大丸梅田店。工事と営業を並走しておりますが、新しく生まれ変わる売場情報を随時、発信していきます。

・ ３月１日（日）地1階西 できたてゾーンがオープン！

・ 4月20日（月）地1階東 新たなカフェ＆ベーカリーゾーンがオープン！

この後も、順次リニューアルオープンしてまいります。

進化する大丸梅田店をどうぞ、お楽しみくださいませ！