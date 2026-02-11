AI-Native時代、人事は何を再設計すべきか？

株式会社NEWONE

エンゲージメント向上を軸とした組織開発・人材育成コンサルティング支援を通して“推せる職場づくり”を進める株式会社NEWONE（本社：東京都港区 代表取締役：上林 周平、https://new-one.co.jp/ 以下、NEWONE）は、2026年2月25日（水）11時より、NEWONE TALK Vol.8として、「AI-Native時代の人と組織 - 人事が未来を創る」をテーマにしたセッションを開催します。

ゲストには、AI-Native Companyへの進化を掲げる株式会社メルカリ（本社：東京都港区、代表執行役 CEO：山田 進太郎、https://about.mercari.com/(https://about.mercari.com/) 、以下、メルカリ）執行役員CHRO 宮川 愛氏を迎え、AI時代における人と組織のあり方、そして人事・CHROに求められる役割の変化について、実践知と研究知の両面から掘り下げます。

開催背景

生成AIの急速な進化により、多くの企業で「AIを前提とした業務設計」への転換が進んでいます。

しかし、AI活用が業務効率化にとどまり、組織の意思決定や人材戦略、組織文化の変革まで踏み込んでいないケースも少なくありません。

本来、AIの進化が企業に突きつけている問いは、「仕事がなくなるかどうか」ではなく、

「人はどの価値創出に集中し、どのような役割を担うのか」

という、人と組織の根本を問い直す変化です。

この変化の中心に立つのが、人事・CHROです。

人とAIの協働を前提に、評価・育成・配置・キャリアの考え方を再設計し、組織文化として定着させていくことがこれまで以上に求められています。

NEWONE TALK Vol.8では、メルカリにおけるAI-Native Companyへの変革の取り組みを起点に、2026年以降に求められる「人事の役割」と「競争力の源泉」を明らかにしていきます。

こんな方におすすめ

・AIをどう扱うべきか悩んでいるCHRO・人事責任者

・AI導入が業務効率止まりで、組織変革につながっていない人事・企画担当者

・人とAIの協働を前提に、評価・育成の再設計が必要だと感じている方

・AI時代における人事の経営への踏み込み方を整理したい経営層・経営企画

・「仕事の意味」や「人の価値」が変わる時代の組織・キャリアを考えたい方

セミナー概要

・タイトル：【NEWONE TALK Vol.8】AI-Native時代の人と組織 - 人事が未来を創る

・開催日: 2026年2月25日（水）

・時間: 11:00 ～12:00

・形式: オンライン（Zoom）

・参加費: 無料

・お申込みURL：https://new-one.co.jp/seminar/newonetalk-08/

・当日のスケジュール：

11:00～11:05 オープニング 株式会社NEWONE 代表取締役社長 上林 周平

11:05～11:25 講演 株式会社メルカリ 執行役員 CHRO 宮川 愛

11:25～11:55 パネルディスカッション

株式会社メルカリ 執行役員 CHRO 宮川 愛

株式会社NEWONE 代表取締役社長 上林 周平

MC：法政大学 キャリアデザイン学部 教授 田中 研之輔

11:55～12:00 クロージング

※内容は変更になる場合もございますので予めご了承ください

今後の展開

「NEWONE TALK」は、“はたらく”の常識が揺らぐ今、人的資本経営・キャリア開発・エンゲージメント、組織文化など、企業の最前線で問われるテーマに迫る対話型セミナーとして、今後も定期開催を予定しています。

今後もNEWONEは、多様な実践知をつなぎながら、

“NEW ONE＝新しい視点・新しい自分・新しい組織” に出会える場として、

働く人と組織の未来に役立つ知見を発信していきます。

登壇者紹介

株式会社メルカリ

執行役員CHRO

宮川 愛氏



2003年よりデル株式会社にて国内およびアジア太平洋地域の人事に従事。

2014年シスコシステムズ合同会社入社後、2016年8月より同社執行役員人事本部長に就任。

同社のカルチャー変革、エンゲージメントやリーダーシップ施策を牽引。

2018年、2021年及び2023年に”働きがいのある会社ランキング”大規模部門1位獲得。

社内のみならず、“日本の働くを変える”を自身のパーパスとし講演やセミナーに多数登壇。

2024年6月より株式会社メルカリ執行役員CHRO就任。

現在AI-Native Companyへの進化に向け日々奮闘中。





田中 研之輔氏

法政大学 キャリアデザイン学部 教授

一般社団法人プロティアン・キャリア協会 代表理事



UC. Berkeley元客員研究員 University of Melbourne元客員研究員

日本学術振興会特別研究員SPD 東京大学 ／ 博士：社会学。

一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了。

専門はキャリア論、組織論。社外取締役・社外顧問を29社歴任。

個人投資家。著書25冊。『辞める研修 辞めない研修-新人育成の組織エスノグラフィー』『先生は教えてくれない就活のトリセツ』『ルポ不法移民』『丼家の経営』『都市に刻む軌跡』『走らないトヨタ』、訳書に『ボディ＆ソウル』『ストリートのコード』など。

ソフトバンクアカデミア外部一期生。専門社会調査士。

新刊『プロティアン―70歳まで第一線で働き続ける最強のキャリア資本論』。

最新刊に『ビジトレ－今日から始めるミドルシニアのキャリア開発』

日経ビジネス 日経STYLE他メディア多数連載 プログラム開発・新規事業開発を得意とする。

株式会社NEWONE

代表取締役社長 上林 周平



大阪大学人間科学部卒業。

アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。

官公庁向けのBPRコンサルティング、独立行政法人の民営化戦略立案、大規模システム開発・導入プロジェクトなどに従事。

2002年、シェイク入社。企業研修事業の立ち上げを実施。商品開発責任者として、新入社員～管理職までの研修プログラム開発やファシリテーションを実施。

2015年より、株式会社シェイク代表取締役に就任。

前年含め3年連続過去最高売上・最高益を達成。

2017年9月、これからの働き方をリードすることを目的に、エンゲージメントを高める支援を行う株式会社NEWONEを設立。

米国CCE.Inc.認定 キャリアカウンセラー

書籍：

「人的資本の活かしかた 組織を変えるリーダーの教科書(https://www.amazon.co.jp/dp/477621217X/)」を2022年7月にアスコムより出版

『組織の未来は「従業員体験」で変わる(https://www.amazon.co.jp/dp/4862763367)』を2024年6月に英治出版より出版

「部下の心を動かすリーダーがやっていること(https://www.amazon.co.jp/%E9%83%A8%E4%B8%8B%E3%81%AE%E5%BF%83%E3%82%92%E5%8B%95%E3%81%8B%E3%81%99%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%8C%E3%82%84%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8-%E4%B8%8A%E6%9E%97-%E5%91%A8%E5%B9%B3/dp/4776214539/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=2RC4BSYPRB1UA&dib=eyJ2IjoiMSJ9.WVrUet1xn4a-G46jAU3gQqradiU5EEieiA1g1fEsnzv-l_BQjK9EwJMQZ_RlMU2o.CyfINt-N8wRM9P4cgXY_UPng4rXKAcIxk1kve5KQX5o&dib_tag=se&keywords=%E4%B8%8A%E6%9E%97%E5%91%A8%E5%B9%B3&qid=1766455313&s=books&sprefix=%E4%B8%8A%E6%9E%97%E5%91%A8%E5%B9%B3%2Cstripbooks%2C153&sr=1-1)」を2026年1月にアスコムより出版

株式会社NEWONE 会社概要

「他にはない、新しい（new one）価値を生み出す」を社名に掲げ、エンゲージメントをテーマに、「個人の意識変革」と「関係性の向上」を中心とした企業向けコンサルティング、組織開発・人材育成を提供。人的資本経営が企業にとって重要な課題となっている昨今、社員が自発的に仕事にのめり込む、熱中していく状態、好循環なエンゲージメントサイクルで生み出す職場「推せる職場」づくりを通して、Softbank、カゴメ、三菱地所ホームをはじめ、多数の企業様の支援している。

・所在地：東京都港区虎ノ門3丁目4－7 虎ノ門36森ビル9階

・設立日：2017年9月1日

・代表者：上林周平

・事業内容：コンサルティング、企業研修・組織開発等

・URL：https://new-one.co.jp/



