【無料公開】Claude Opus 4.6リリースを機に「Chrome拡張機能を最短10分で自作する手順」を公開｜プロンプト＆テンプレ付き“実務向けスターターキット”を配布

NEXT INNOVAITION株式会社（代表取締役：黒山 結音）は、Anthropicの最新モデル「Claude Opus 4.6」公開を機に、プログラミング初心者でも“Chrome拡張機能”を最短10分で自作するための実務向けスターターキット（手順・テンプレ・コピペ用プロンプト）を無料公開しました。

本キットは、単なる機能紹介ではなく、「作って試す→業務に入れる→改善する」までを前提に、社内で再現できる形で整理しています。

背景｜“AIがすごい”より、「現場で使える小さな自動化」が成果を作る

生成AIの進化で、コード生成のハードルは下がりました。特にClaude Opus 4.6は、コーディングやデバッグなど開発タスクの強化を掲げており、より長いタスクの遂行や大きなコードベースでの信頼性向上も示されています。

一方で現場では、「便利そう」で止まるケースが少なくありません。理由は単純で、“何を作れば成果に繋がるか”と“どう運用に入れるか”が抜け落ちるからです。

そこで当社は、AI活用の入口を「学習」ではなく、“小さく作って、すぐ現場で使ってみる”に置きました。Chrome拡張は、時間のかかる業務（コピペ、入力、整形、チェック、転記など）をピンポイントで削れるため、改善効果が見えやすく、継続しやすいのが特徴です。

無料スターターキットの内容｜迷子にならない“実装の型”をセットで配布

本キットでは、Chrome拡張を「とりあえず作る」ではなく、現場で回る状態に寄せるため、以下を一式で提供します。

- 最短10分で着手するための作成手順（詰まりポイントも明記）- Claudeにそのまま投げられる“コピペ用プロンプト”（初回生成→修正→改善の指示まで）- 拡張のひな形（構成テンプレ）：最低限のファイル構成・設定の考え方- “現場投入”のチェック観点：誤作動、権限、入力データ、運用ルール、更新方法- 代表的ユースケース例（業務改善に直結しやすいものを厳選）

※本キットは「高度な開発力」を誇るためのものではなく、AIを使って“実務改善の一歩目”を踏み出すための導線として設計しています。

代表的ユースケース例｜現場で効果が出やすいChrome拡張の作りどころ

公開の狙い｜「作れる」より「使える」を増やす

- 定型文の自動挿入（営業メール／問い合わせ返信／採用連絡 など）- Webページ上の情報を抽出して整形（リスト化→スプレッドシート転記の前処理）- 文章のトーン調整・校正（社内基準に合わせた表現揺れの統一）- フォーム入力支援（必須項目チェック、テンプレ入力、ミス防止）- “チェック観点”の強制（公開前に必ず確認する項目をポップアップ表示）

当社は一貫して「現場で使えなきゃ意味がない」という考え方を重視しています。

AIで一瞬で作れても、現場のフローに入らず、更新されず、属人化すれば成果は出ません。

本キットは、作成そのものよりも、業務に入れるための設計・検証・運用に比重を置いています。

受け取り方法

以下のページから無料でご利用いただけます。

https://ai-advisors.jp/media/ai-development/claude-chrome/

NEXT INNOVAITION株式会社 代表取締役 黒山 結音コメント

AIで“すごいもの”を作るより先に、現場の摩擦を1つ消す方が、結果的に売上や生産性に直結します。

現場は忙しい。だから「学んでから」では進まない。作って、動かして、直して、業務で使う。このループを回せる会社だけが、AIを“道具”として定着させられます。

Chrome拡張は、その入口として優秀です。日々のブラウザ業務の中で、面倒な転記、整形、チェック、定型入力を小さく自動化できる。しかも、改善の効果が見えやすい。

今回の無料キットは、プログラミング経験の有無よりも、「改善したい業務があるか」を起点に、最短で一歩目を踏み出せるように設計しました。作って終わりではなく、現場で回るところまで一緒に進める材料として使ってください。

会社概要

NEXT INNOVAITION株式会社

所在地：東京都大田区南久が原1-17-3

代表者：代表取締役社長 黒山 結音

事業内容：生成AIを活用したDX総合コンサルティング（AI顧問）・AI人材教育・システム開発事業